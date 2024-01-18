Doğukan Güngör'ün Aslı Bekiroğlu'nun Köpeğiyle Fotoğraf Paylaşması "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Güngör, başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevimli köpeğiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, ikili arasında yeni bir aşkın filizlenip filizlenmediği sorusunu akıllara getirdi.

Detaylar...