Doğukan Güngör'ün Aslı Bekiroğlu'nun Köpeğiyle Fotoğraf Paylaşması "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti
Doğukan Güngör'ün Aslı Bekiroğlu'nun Köpeğiyle Fotoğraf Paylaşması "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti
Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Güngör, başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun sevimli köpeğiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, ikili arasında yeni bir aşkın filizlenip filizlenmediği sorusunu akıllara getirdi.
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Show TV'nin reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin ünlü oyuncusu Doğukan Güngör'ü hepimiz tanıyoruz.
Doğukan Güngör, dizideki efsane oyunculuğunun yanı sıra dizide hayat verdiği Fatih karakteri yüzünden yediği linçler ile de sıkça isminden söz ettiriyor.
Söz konusu ünlü oyuncular olunca biliyorsunuz ki özel hayatlar da hem merakla hem dört gözle takip ediliyor.
Doğukan Güngör'ün son paylaşımı da sevenlerinde merak uyandırdı.
Doğukan Güngör'ün Aslı Bekiroğlu'nun köpeğiyle paylaştığı fotoğrafı mutlaka görmüşsünüzdür.
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İşte bu poz akıllara "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirdi.
Güngör'ün paylaşımına takipçilerinden birçok yorum geldi ve Aslı Bekiroğlu'nun evinde onun köpeğiyle yapılan paylaşım ilişkiye yoruldu.
Doğukan Güngör ise iddialara karşı "köpeğin sahibi iyi arkadaşımdır" yanıtını vererek konuyu uzamadan kapatmayı tercih etti.
Sizce ünlü ikilinin arasındaki aşk iddiaları doğru mu? Yorumlarda buluşalım!
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