Yeniden Refah’ın Düzce Adayı: Şarkıcı Davut Güloğlu Başkanlığa Aday Oldu
Yeniden Refah’ın Düzce Adayı: Şarkıcı Davut Güloğlu Başkanlığa Aday Oldu
Eski şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediye Başkan adayı oldu. Güloğlu’nun adaylığını parti genel başkanı Fatih Erbakan duyurdu.
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Karadeniz şarkılarıyla tanınan Davut Güloğlu, son yıllarda siyasete atılmış ve Yeniden Refah Partisi’nde siyaset yapmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz genel seçimlerde İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı olan Davut Güloğlu, Meclise gitmek için yeterli oyu alamamıştı.
Davut Güloğlu, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nin Düzce Belediye Başkan adayı oldu.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile yerel seçimlerde ortalık çalışmalarının sona erdiğini açıklamıştı. Yeniden Refah Partisi’nin tüm şehirlerde kendi adayını çıkarması bekleniyor.
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