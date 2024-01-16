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Seçimlerde Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Yeniden Refah İle AK Parti Arasında Görüşmeler Kesildi

Seçimlerde Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Yeniden Refah İle AK Parti Arasında Görüşmeler Kesildi

AK Parti Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 16:03

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. 

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Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek olmuştu.

Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek olmuştu.

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde 1 milyon 527 bin 48 oy almış ve yüzde 2,8'le Meclis'e 5 vekil sokmayı başarmıştı.

Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde 1 milyon 527 bin 48 oy almış ve yüzde 2,8'le Meclis'e 5 vekil sokmayı başarmıştı.

Yeniden Refah, yeni bir parti olmasına rağmen özellikle bazı bölgelerde ulaştığı yüksek oy oranlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi de başarmıştı.

31 Mart'ta AK Parti'ye destek olup olmayacağı bir merak konusu olan Yeniden Refah Partisi'nden bugün ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

31 Mart'ta AK Parti'ye destek olup olmayacağı bir merak konusu olan Yeniden Refah Partisi'nden bugün ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği iddialarını yalanlayan Kılıç şunları söyledi: "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak."

AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği iddialarını yalanlayan Kılıç şunları söyledi: "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak."

Kılıç şöyle devam etti: 

'Siyaset müzakereye açık olmak, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Eskilerin dediği gibi siyasette 24 saat bile uzun süredir. Duruşumuzun birşeyler koparmaya çalışmak şeklinde özetlenmesinden rahatsızlık duyuyoruz.'

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