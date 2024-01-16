Seçimlerde Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Yeniden Refah İle AK Parti Arasında Görüşmeler Kesildi
Seçimlerde Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Yeniden Refah İle AK Parti Arasında Görüşmeler Kesildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na destek olmuştu.
Yeniden Refah Partisi, 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde 1 milyon 527 bin 48 oy almış ve yüzde 2,8'le Meclis'e 5 vekil sokmayı başarmıştı.
31 Mart'ta AK Parti'ye destek olup olmayacağı bir merak konusu olan Yeniden Refah Partisi'nden bugün ittifak görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.
AK Parti'den Konya Büyükşehir'i istediği iddialarını yalanlayan Kılıç şunları söyledi: "AK Parti ile ittifak görüşmeleri gitmiyor. Heyetler arasındaki görüşmeler kesildi. Randevulaşma söz konusu olmadı. Talep veya girişimimiz olmayacak."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda