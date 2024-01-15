Yeniden Refah Tabanı Kaynıyor: AK Partili Başkan Sahnede Yuhalandı
Yeniden Refah Tabanı Kaynıyor: AK Partili Başkan Sahnede Yuhalandı
Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nde taban kaynıyor. Partinin İstanbul il divanında, AK Parti’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın konuşma yaptığı sırada tansiyon yükseldi. Teşkilat üyeleri AK Partili başkanı yuhalarken, Hakan Bahadır'ın tepkisi de oldukça sert oldu.
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Fatih Erbakan önderliğindeki Yeniden Refah Partisi'nde teşkilatla parti yönetimi arasında fikir ayrılığı doğuyor.
Gazete Pencere'nin haberine göre, Yeniden Refah Partisi İstanbul il divanında, AK Parti’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın konuşmasında çıkan gerginlik ise bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.
Yeniden Refah Partisi teşkilatının ıslık ve yuhlamaları arasında konuşmasını tamamlamaya çalışan Hakan Bahadır bir anda öfkelenerek, "Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkın" ifadelerini kullandı.
Fatih Erbakan, daha önce katıldığı televizyon programlarında parti tabanında özellikle iktidarla kurulacak bir ittifaka karşı yoğun muhalefet olduğunu dile getirmişti.
31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesi özellikle İstanbul ve Ankara için AK Parti ile Yeniden Refah arasındaki görüşmeler ise devam ediyor.
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