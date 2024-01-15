Görüş Bildir
Haberler
Video
Cübbeli Ahmet'ten 'Gülen Kadın' Çıkışı: "Bu Normal Akılla Olacak İş Değil"

Cübbeli Ahmet'ten 'Gülen Kadın' Çıkışı: "Bu Normal Akılla Olacak İş Değil"

Cübbeli Ahmet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.01.2024 - 11:02

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sis nedeniyle piste inmekte zorluk çeken bir uçakta sesli olarak gülen kadınlar hakkında yaptığı yorumla yine gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cübbeli Ahmet'in 12 Aralık'ta yaptığı bir sohbetteki gülen kadınlara yönelik sözleri tepki çekti.

Cübbeli Ahmet'in 12 Aralık'ta yaptığı bir sohbetteki gülen kadınlara yönelik sözleri tepki çekti.

Uçağın pistte inmekte zorlandığı bir sırada sesli olarak gülen kadınları eleştiren Cübbeli Ahmet, "Bir uçağa bindik. Nasıl gülüyorlar nasıl gülüyorlar. Erkek de gülse ayıp da, insanların içinde nasıl gülüyorlar... Hiç mi akılları, dertleri yok. Hiç mi ölümden korkmuyorlar" gibi ifadeler kullandı.

Uçağın pistte inmekte zorlandığı bir sırada sesli olarak gülen kadınları eleştiren Cübbeli Ahmet, "Bir uçağa bindik. Nasıl gülüyorlar nasıl gülüyorlar. Erkek de gülse ayıp da, insanların içinde nasıl gülüyorlar... Hiç mi akılları, dertleri yok. Hiç mi ölümden korkmuyorlar" gibi ifadeler kullandı.

İşte Cübbeli Ahmet'in konuşmasında tepki çeken bölüm- Part 1

İşte Cübbeli Ahmet'in konuşmasında tepki çeken bölüm- Part 2

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
48
24
8
5
4
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gzzpp

Hocam gavur icadi zaten uçak! keske deveyle gitseydiniz

cnr80

ahahahah yorum cuk olmuş 😂

shiroshinju

Çok güzel gülüyoruz valla, evde iş yerinde okulda mutlu olduğumuz olaylara gülüyoruz. Tabi bu sizin gibilere batıyor ve battığını bildiğimiz için daha bir ke... Devamını Gör

mamamia

hahahaha ulan gülmemize kadar vardı iş, gülüşümüz eksik olmasın kızlar ❤️