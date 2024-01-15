Cübbeli Ahmet'ten 'Gülen Kadın' Çıkışı: "Bu Normal Akılla Olacak İş Değil"
Cübbeli Ahmet'ten 'Gülen Kadın' Çıkışı: "Bu Normal Akılla Olacak İş Değil"
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sis nedeniyle piste inmekte zorluk çeken bir uçakta sesli olarak gülen kadınlar hakkında yaptığı yorumla yine gündem oldu.
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Cübbeli Ahmet'in 12 Aralık'ta yaptığı bir sohbetteki gülen kadınlara yönelik sözleri tepki çekti.
Uçağın pistte inmekte zorlandığı bir sırada sesli olarak gülen kadınları eleştiren Cübbeli Ahmet, "Bir uçağa bindik. Nasıl gülüyorlar nasıl gülüyorlar. Erkek de gülse ayıp da, insanların içinde nasıl gülüyorlar... Hiç mi akılları, dertleri yok. Hiç mi ölümden korkmuyorlar" gibi ifadeler kullandı.
İşte Cübbeli Ahmet'in konuşmasında tepki çeken bölüm- Part 1
İşte Cübbeli Ahmet'in konuşmasında tepki çeken bölüm- Part 2
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Hocam gavur icadi zaten uçak! keske deveyle gitseydiniz
ahahahah yorum cuk olmuş 😂
Çok güzel gülüyoruz valla, evde iş yerinde okulda mutlu olduğumuz olaylara gülüyoruz. Tabi bu sizin gibilere batıyor ve battığını bildiğimiz için daha bir ke... Devamını Gör
hahahaha ulan gülmemize kadar vardı iş, gülüşümüz eksik olmasın kızlar ❤️