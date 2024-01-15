İstanbul'da Elektrikli Soba Faciası: Şehit Kızının Hazin Sonu
İstanbul'da Elektrikli Soba Faciası: Şehit Kızının Hazin Sonu
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Nazlı Hilal Yalman, 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızıydı.
Olay, Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de 5 katlı binanın giriş katındaki dairede elektrikli soba nedeniyle yaşandı.
Ekiplerin duman tahliye işlemi sırasında daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı halde bulundu.
Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı.
Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
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Nazlı Hilal Yalman'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından önceki gün memleketi Bursa'da toprağa verildi.
Beşiktaş'ta elektrikli sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenen şehit kızı Nazlı yaşamını yitirdi.
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