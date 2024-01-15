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İstanbul'da Elektrikli Soba Faciası: Şehit Kızının Hazin Sonu

İstanbul'da Elektrikli Soba Faciası: Şehit Kızının Hazin Sonu

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.01.2024 - 10:00

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen şehit kızı Nazlı Hilal Yalman (32) yaşamını yitirdi. 

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Nazlı Hilal Yalman, 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızıydı.

Nazlı Hilal Yalman, 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızıydı.

Olay, Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de 5 katlı binanın giriş katındaki dairede elektrikli soba nedeniyle yaşandı.

Olay, Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de 5 katlı binanın giriş katındaki dairede elektrikli soba nedeniyle yaşandı.

Daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin duman tahliye işlemi sırasında daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı halde bulundu.

Ekiplerin duman tahliye işlemi sırasında daire sahibi Nazlı Hilal Yalman salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı halde bulundu.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen Yalman'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından hastaneye kaldırıldı.

Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32) hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
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Nazlı Hilal Yalman'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından önceki gün memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Nazlı Hilal Yalman'ın cenazesi yapılan otopsi işleminin ardından önceki gün memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta elektrikli sobadan çıkan yangında dumandan zehirlenen şehit kızı Nazlı yaşamını yitirdi.

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