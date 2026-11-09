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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 14 - 15 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 14 - 15 Kasım Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 23:50
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 14 - 15 Kasım'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Melek Mosso

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema (Küçükçekmece)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Güçlü ses tonu ve samimi yorumuyla son yılların en üretken kadın pop sanatçıları arasında yer alan Melek Mosso, geniş kitleleri peşinden sürüklemeye devam etmektedir. Sanatçı, listelerin üst sıralarında yer alan solo eserlerinin yanında pop ve alaturka klasiklerinden oluşan zengin repertuvarını Atakent Tema sahnesine taşıyacaktır.

Serdar Ortaç

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina (Kartal)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Doksanlı yıllardan itibaren Türk pop müziğinde sayısız unutulmaz dans hitine imza atan besteci ve şarkıcı Serdar Ortaç, hareketli sahne performanslarıyla bilinmektedir. Dansçıların eşlik ettiği görkemli prodüksiyonuyla sahnede olacak usta popçu, dillerden düşmeyen enerjik parçalarıyla Kartal İstMarina'yı dev bir eğlence pistine dönüştürecektir.

Soner Arıca

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kıyı İstanbul (Büyükçekmece)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Zarif yorumculuğu ve romantik tarzıyla pop müzik tarihimizde saygın bir yer edinen Soner Arıca, nostaljiyi modern düzenlemelerle birleştiren sahnesiyle beğeni toplamaktadır. Kariyerinin sevilen aşk şarkılarını sıcak bir sahne anlatısıyla aktaracak olan sanatçı, Kıyı İstanbul dinleyicilerine dingin ve duygu dolu bir pop ziyafeti sunacaktır.

Murat Dalkılıç

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul (Sarıyer)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Modern altyapıları akılda kalıcı nakaratlarla birleştirerek pop müzik listelerinde uzun yıllardır varlık gösteren Murat Dalkılıç, tempolu sahne şovlarıyla tanınmaktadır. Sanatçı, geniş orkestrası eşliğinde seslendireceği popüler besteleri ve enerjik sahne koreografisiyle Vadistanbul gecesinde izleyicilerine coşkulu bir müzik ziyafeti vadetmektedir.

Çelik

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Doksanlı yılların patlama yapan Türkçe pop furyasının kilometre taşlarından besteci ve yorumcu Çelik, jenerasyonları aşan geniş bir dinleyici tabanına hitap etmektedir. Müzisyen, hafızalara kazınmış nostaljik pop şarkılarını Kadıköy'ün samimi kulüp sahnesinde sergileyerek dinleyenlerine geçmişten bugüne uzanan keyifli bir müzik yolculuğu yaşatacaktır.

Ragheb Alama

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Arap coğrafyasında kırk yılı aşan görkemli kariyeriyle 'The Superstar' lakabını taşıyan Lübnanlı pop sanatçısı Ragheb Alama, küresel düzeyde tanınan hit şarkıların sahibidir. Türkiye'de ilk kez sahne alacak olan dünya yıldızı, Naseeni Eldonia gibi milyarlarca dinlenen oryantal pop klasiklerini dev bir senfonik orkestra eşliğinde AKM Opera Salonu'nda seslendirecektir.

Mavi

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Akustik gitar tınılarını modern pop altyapılarıyla harmanlayan şarkı yazarı ve vokalist Mavi, içten vokalleriyle dikkat çeken bağımsız bir kadın müzisyendir. Sanatçı, kendi kaleme aldığı duygusal baladları ve ritmik parçalarını pazar gecesi Kadıköy Dorock XL sahnesinde canlı orkestrasıyla icra edecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Sancak

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Bahçeşehir (Başakşehir)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap müziğe melodik vokalleri ve hüznü yüksek lirik altyapıları kazandırarak türün öncüleri arasına giren Sancak, derinlikli şarkı sözleriyle öne çıkmaktadır. Duygusal temaları sokak gerçekliğiyle harmanladığı geniş diskografisinden şarkılar seslendirecek olan rapçi, Bahçeşehir sahnesinde takipçilerine etkileyici bir rap performansı vadediyor.

Güneş & aisu – Bu Festival Bizim

  • Konser Yeri: Paribu Art – Ana Sahne (Şişli)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 17:00'den itibaren (Kapı Açılış: 13:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Çağdaş R&B ve trap altyapılarını yenilikçi söz yazarlığıyla buluşturan Türk rap sahnesinin parlayan yıldızlarından Güneş ile genç sanatçı aisu, festivalin ana programında sahne almaktadır. İkili, kadın seslerin ön planda olduğu modern sokak kültürünün enerjisini ve dinamik ritimlerini Paribu Art sahnesinde müzikseverlere aktaracaktır.

Luv X '90s & 2000s' Hip-Hop Party

  • Konser Yeri: Blind İstanbul (Beyoğlu / Asmalımescit)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Küresel ve yerel hip-hop kültürünün altın çağındaki beat'leri canlı DJ setleriyle buluşturan Luv X gecesi, dönemin öncü sokak müziklerine saygı duruşunda bulunmaktadır. Etkinlik, Asmalımescit'in tarihi kulüp dokusunda doksanlar ve iki binlerin ritmik rap akımlarını yüksek baslar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdürecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

Hayko Cepkin – An Epic Symphony

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu (Şişli)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk rock sahnesinin teatral ve güçlü vokali Hayko Cepkin, kariyerinin en etkileyici eserlerini Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde senfonik rock düzenlemeleriyle sahneye taşımaktadır. Sanatçı, yüksek enerjili sahne duruşunu görkemli yaylı partisyonlarıyla birleştirerek Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde müzikseverlere unutulmaz bir görsel ve işitsel şölen sunacaktır.

Jethro Tull – The Curiosity Tour

  • Konser Yeri: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi (Beşiktaş)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Flüt virtüözü Ian Anderson liderliğinde yarım asrı geride bırakan Grammy ödüllü efsanevi grup Jethro Tull, progresif rock tarihine yön veren benzersiz sound'unu İstanbul'a getirmektedir. Grup, folk ve klasik müzik elementlerini hard rock tınılarıyla harmanladığı The Curiosity Tour kapsamında, Aqualung başta olmak üzere ölümsüz klasiklerini Zorlu PSM sahnesinde canlı icra edecektir.

Seksendört

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya (Bakırköy)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:15

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop-rock müziğinde duygusal sözleri ve güçlü gitar sololarıyla geniş bir dinleyici kitlesi edinen Seksendört, uzun yıllardır devam eden sahne dinamizmini korumaktadır. Topluluk, dillerden düşmeyen nostaljik hitlerini ve sevilen bestelerini Aqua Florya'nın deniz manzaralı sahnesinde hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecektir.

Kreator & Overkill

  • Konser Yeri: Volkswagen Arena / JJ Arena Ataşehir

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 18:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Alman thrash metalinin öncüsü Kreator ile Amerikan thrash ekolünün köklü temsilcisi Overkill, türün meraklılarına ekstrem rock ziyafeti sunmak üzere aynı sahneyi paylaşmaktadır. Hızlı gitarları, tavizsiz davul ritimleri ve agresif vokal performanslarıyla öne çıkan iki dev topluluk, İstanbul dinleyicisine temposu bir an olsun düşmeyen yüksek enerjili bir konser gecesi yaşatacaktır.

Paradise Lost – Ascension Tour

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Gotik ve doom metalin dünya çapındaki en saygın öncülerinden olan İngiliz müzik grubu Paradise Lost, melankolik armonileri ağır gitar riffleriyle buluşturduğu karanlık estetiğini sürdürmektedir. Otuz beş yıllık zengin diskografisinin yanında yeni turnesi kapsamında sahne alacak ekip, Beşiktaş'ta derin ve hipnotik bir metal performansı ortaya koyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Pera Palace'ta Pazar Sabah Konseri: Pera'nın Nefesi (Burak Bilgili & Fügen Yiğitgil)

  • Konser Yeri: Pera Palace Hotel – Grand Pera Balo Salonu (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 11:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Metropolitan Opera dahil dünyanın prestijli sahnelerinde başroller üstlenmiş usta bas-bariton Burak Bilgili, yetenekli piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde dinleyici karşısına çıkmaktadır. Müzikolog Serhan Bali'nin anlatımlarıyla zenginleşecek olan resitalde ikili, opera aryalarından klasik lied repertuvarına uzanan seçkin bir programı Pera Palace'ın tarihi balo salonunda icra edecektir.

7. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması Final Konseri

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Genç piyano virtüözlerinin küresel kariyer basamaklarını tırmanmalarına zemin hazırlayan köklü uluslararası yarışma, yetenekli piyanistleri İstanbul'da buluşturmaktadır. Yarışmanın final gecesinde sahneye çıkacak piyanistler, klasik ve romantik dönemin virtüözite gerektiren zorlu sonat ve konçertolarını uluslararası jürinin huzurunda AKM sahnesinde icra edecektir.

3 Basses & Ayça Varlıer Konseri

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Devlet Opera ve Balesi sahnelerinin önde gelen üç bas solisti Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş, çok yönlü sahne sanatçısı Ayça Varlıer ile aynı projede buluşmaktadır. Dörtlü, dünya opera edebiyatının seçkin aryaları ile klasik müzikallerden oluşan zengin bir repartuvarı AKM Tiyatro Salonu'nun görkemli akustiğinde sergileyecektir.

Atatürk'ün Klasikleri – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 11:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şef Bekir Ünlüataer yönetimindeki koro, Türk makam musikisinin saray ve klasik ekoldeki en zarif eserlerini Atatürk'ün aziz hatırasına ithafen icra etmektedir. Solist Ezgi Köker'in Uşşak şarkılarının yanında Refik Fersan'ın Nikriz Saz Semaisi ve Hicazkâr makamındaki korolu klasik başyapıtlar, AKM dinleyicisine tarihsel bir estetik sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Bodies (3. Beyoğlu Caz Festivali Elektronik Gece)

  • Konser Yeri: Roxy Sahnesi (Beyoğlu / Sıraselviler)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Brüksel yer altı kulüp kültüründen ilham alan Belçikalı topluluk Bodies, krautrock ve new wave esintilerini analog synthesizer sesleriyle harmanlamaktadır. Elektronik modülasyonları canlı enstrümanlarla buluşturan ekip, festivalin gece kuşağında Roxy'nin dans pistinde dinleyicilerine hipnotik bir kulüp performansı vadediyor.

Dual Pulse (Danae Palaka & Nihal Saruhanlı) – Eskiz Projesi

  • Konser Yeri: Roxy Sahnesi (Beyoğlu / Sıraselviler)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: İki yetkin kadın perküsyoncu Danae Palaka ve Nihal Saruhanlı'nın ritim temelli deneysel oluşumu, analog efektleri akustik davul vuruşlarıyla bir araya getirmektedir. İkili, poliritmik yapıları ses mimarisiyle birleştirdiği performansıyla Roxy sahnesinde elektronik müzik tutkunlarına özgün bir işitsel deneyim sunacaktır.

Saturday Night at Artı2 (K-Billy, Serra Erol, Balans, Beatbear, Furkan Tuncel)

  • Konser Yeri: Artı2 İstanbul (Şişli / Büyükdere Caddesi)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: İstanbul elektronik müzik sahnesinin üretken prodüktör ve DJ'lerini aynı çatı altında buluşturan konsept etkinlik, house ve techno sound'unu merkeze almaktadır. Gece boyunca dönüşümlü olarak kabine geçecek olan sanatçılar, derin bas yürüyüşleri ve yüksek tempolu parçalarla Şişli'de sabaha dek kesintisiz bir dans ortamı kuracaktır.

DJ Fırat Canpolat ile 90'lar & 2000'ler Club Night

  • Konser Yeri: Mask Beach (Beylikdüzü)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 22:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Geçmişin unutulmaz Türkçe pop şarkılarını çağdaş dans altyapıları ve modern kulüp miksleriyle buluşturan DJ Fırat Canpolat, geniş kitleleri eğlendiren bir prodüktördür. Müzisyen, nostaljiyi ritmik dans tınılarıyla harmanladığı dinamik setiyle Beylikdüzü Mask Beach'te dinleyicilere yüksek enerjili bir cumartesi gecesi yaşatacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Pinhani

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: İçten şarkı sözleri, akustik gitar yürüyüşleri ve naif vokal melodileriyle yerli alternatif müziğin en köklü toplulukları arasında bulunan Pinhani, geniş bir dinleyici kitlesini birleştirmektedir. Topluluk, Dünyadan Uzak ve Beni Sen İnandır gibi sevilen şarkılarını Ataşehir JJ Arena sahnesinde hayranlarının oluşturacağı dev koro eşliğinde hep birlikte söyleyecektir.

Second

  • Konser Yeri: Zorlu PSM – %100 Studio (Beşiktaş)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkiye'de bağımsız punk-rock ve alternatif gitar müziğinin öncüsü sayılan Second, çeyrek asrı aşan müzikal serüvenini yüksek sahne tansiyonuyla sürdürmektedir. Sert davul atakları ve dinamik gitar riffleriyle bezeli sevilen parçalarını seslendirecek olan grup, Zorlu PSM Studio sahnesinde alternatif müzikseverlere temposu yüksek bir gece yaşatacaktır.

BURHIE

  • Konser Yeri: Babylon Bomonti (Şişli)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Melankolik vokal üslubunu atmosferik gitar ve synthesizer aranjmanlarıyla harmanlayan BURHIE, yeni nesil bağımsız alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerindendir. Sanatçı, içsel duyguları modern indie tınılarıyla işlediği özgün şarkılarını Babylon'un samimi atmosferinde cumartesi gecesi canlı olarak icra edecektir.

Yüzyüzeyken Konuşuruz

  • Konser Yeri: Bostancı Gösteri Merkezi (Kadıköy)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Modern kent insanının hüzün ve melankolisini alternatif rock ve indie-pop melodileriyle betimleyen Yüzyüzeyken Konuşuruz, çağdaş yerli müziğin en popüler temsilcilerindendir. Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluşacak olan ekip, dillere dolanan parçalarını geniş bir sahne prodüksiyonu eşliğinde pazar gecesi sahneye taşıyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Cansu Nihal Akarsu Quintet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club (Beyoğlu / Galata)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Akademik klarnet eğitimi geçmişini caz vokalin lirik doğaçlama disipliniyle buluşturan Cansu Nihal Akarsu, yerli caz sahnemizin aranan kadın solistlerindendir. Deneyimli beşlisiyle Galata'da sahne alacak olan sanatçı, caz standartlarının yanı sıra özgün düzenlemelerini Nardis'in seçkin dinleyicisiyle buluşturacaktır.

Oliver Lutz – RE:CALAMARI (3. Beyoğlu Caz Festivali)

  • Konser Yeri: Zivo (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Alman çağdaş cazının yaratıcı kontrbasçılarından Oliver Lutz, modern Avrupa cazını groove temelli arayışlarla zenginleştirdiği RE:CALAMARI projesiyle festivale konuk olmaktadır. Sanatçı, dinamik bas yürüyüşleri ve çok katmanlı armonilerle örülü deneysel bestelerini Zivo'nun samimi kulüp atmosferinde sergileyecektir.

Uç! Uç! (3. Beyoğlu Caz Festivali)

  • Konser Yeri: Zivo (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 18:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Müzikal kalıplara bağlı kalmadan anlık akustik reaksiyonlar ve serbest doğaçlama üzerine kurulu bir müzik üreten Uç! Uç!, bağımsız caz sahnesinin yenilikçi üçlülerindendir. Topluluk, avangart caz tınılarını poliritmik yapılarla birleştiren canlı performansıyla Beyoğlu Caz Festivali kapsamında müzikseverlere alışılmışın dışında bir işitsel tecrübe yaşatacaktır.

Intergeese (3. Beyoğlu Caz Festivali)

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club (Beyoğlu / Galata)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Macaristan çıkışlı genç caz üçlüsü Intergeese, post-bop ve modern serbest caz formlarını Macar halk müziğinin köklü melodik miraslarıyla harmanlamaktadır. Topluluk, festivalin kapanış akşamında Nardis Jazz Club sahnesine çıkarak Orta Avrupa'nın enerjik ve lirik caz dokusunu İstanbul'a taşıyacaktır.

Downbeat Collective (3. Beyoğlu Caz Festivali)

  • Konser Yeri: NOH Extended (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 15 Kasım Pazar, 19:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Geniş enstrüman kadrosu ve parlak üflemeli düzenlemeleriyle fusion ve modern caz standartlarını dinamik bir dille yorumlayan topluluk, yerli sahnenin üretken ekiplerindendir. Grup, ritmik zenginliği ve kolektif sahne enerjisiyle NOH Extended mekanında cazseverlere pazar akşamı canlı ve hareketli bir konser sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

BaBa ZuLa

  • Konser Yeri: Blind İstanbul (Beyoğlu / Asmalımescit)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu halk ozanlığı geleneğini, kadim Bektaşi deyişlerini ve elektro saz tınılarını saykodelik bir dille dünyaya duyuran BaBa ZuLa, kültürümüzün en sıra dışı temsilcilerindendir. Geleneksel Türk halk müziği usullerini oryantal ritimler ve teatral görsel gösterilerle harmanlayan grup, Blind sahnesinde dinleyicilerini mistik bir müzikal yolculuğa çıkaracaktır.

Yeni Türkü

  • Konser Yeri: Long Bar – Raffles İstanbul (Zorlu Center / 14 Kasım) & Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (15 Kasım)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 19:30 / 15 Kasım Pazar, 23:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu halk ezgilerini, Ege'nin zeybek ritimlerini ve Akdeniz enstrümanlarını şiirsel bir duyarlılıkla işleyen efsanevi grup Yeni Türkü, müzik tarihimizin canlı hafızasıdır. Topluluk; bağlama, buzuki ve klasik yaylıların büyüleyici armonisiyle halk şarkılarından ve klasikleşmiş bestelerinden oluşan seçkisini hafta sonu boyunca iki ayrı salonda icra edecektir.

Ata'dan Miras ve Gençliğe Emanet Şarkılar (Eylem Demirhan & Ümit Burak Tekinay)

  • Konser Yeri: Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Prime Lounge Sahnesi (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 11:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli ve Anadolu türkülerini oda müziği formunda yaşatmayı amaçlayan bu anma projesinde, Soprano Eylem Demirhan ve Bariton Ümit Burak Tekinay sahne almaktadır. Vardar Ovası ve İzmir'in Kavakları gibi ulusal belleğimize kazınmış halk ezgileri, AKM'nin seçkin salonunda piyanist ve koro eşliğinde icra edilecektir.

Fatih Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu – Bir Ömür Türküler

  • Konser Yeri: Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi (14 Kasım) / Akşemsettin Kültür Merkezi (15 Kasım)

  • Tarih ve Saat: 14 Kasım Cumartesi, 13:00 & 15 Kasım Pazar, 13:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu'nun zengin folklorik mirasını koro disiplini ve geleneksel bağlama takımıyla sahneye taşıyan topluluk, yerel kültürel belleği diri tutmaktadır. Dinleti kapsamında yurdun farklı yörelerinden derlenen bozlaklar, deyişler ve kırık havalar, hafta sonu boyunca iki ayrı kültür merkezinde halk müziği tutkunları için seslendirilecektir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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