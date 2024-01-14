Bakışıyla Türkiye'yi Gözyaşlarına Boğmuştu! Şehit Babası Mehmet Kılıç'tan Acı Haber
Bakışıyla Türkiye'yi Gözyaşlarına Boğmuştu! Şehit Babası Mehmet Kılıç'tan Acı Haber
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç, oğlunun şehit haberini aldığını andaki acı dolu ifadesiyle yürükleri yakmıştı.
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Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu şehit olmuştu. Kılıç, şehit düştüğü gün yalnızca 3 aylık evliydi.
Baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı ise Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu.
Mehmet Kılıç'ın yine Türkiye'yi yasa boğan 9 şehit haberi sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mehmet Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
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