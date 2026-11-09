article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Dünya Ağladı! Atatürk'ün Vefatı Sonrasında Dış Basında Çıkan Övgü ve Hüzün Dolu 40 Manşet

etiket Dünya Ağladı! Atatürk'ün Vefatı Sonrasında Dış Basında Çıkan Övgü ve Hüzün Dolu 40 Manşet

Atatürk
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 23:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında derin bir üzüntüyle karşılandı. İran'da bir aylık resmi yas ilan edildi, Romanya'da okullarda dersler tatil edildi. İşte o günlerde yabancı basında yer alan övgü ve hüzün dolu sözler:

Kaynaklar: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Alman basınından "Volkischer Beobachter"

1. Alman basınından "Volkischer Beobachter"

'Atatürk Türkiye’yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu, zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.'

2. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"

2. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"

'Türk halkı, kurtarıcısını ve babasını kaybetti.'

3. Danimarka basınından "Nationaltidende"

3. Danimarka basınından "Nationaltidende"

'Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.'

4. ABD basınından "Chicago Tribune"

4. ABD basınından "Chicago Tribune"

'Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.'

5. İngiliz basınından "Daily Telegraph"

5. İngiliz basınından "Daily Telegraph"

'Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi olmayan bir olaydır.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Belçika basınından "La Libre Belgique"

6. Belçika basınından "La Libre Belgique"

'Türkiye’nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir. Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.'

7. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"

7. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"

'Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.'

8. Mısır basınından "El-Mısri"

8. Mısır basınından "El-Mısri"

'Atatürk’ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı.'

9. İsviçre basını

9. İsviçre basını

'Atatürk, bir medeniyet kaynağı idi.'

10. Macar basınından "Rendelet"

10. Macar basınından "Rendelet"

'Yüzyılımızda, 'olmayacak hiçbir şey yoktur' şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İran basınından "Tahran"

11. İran basınından "Tahran"

'İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar.'

'Atatürk’ün ölümü dolayısı ile Kraliyet Sarayı Şehinşâhi ve hükûmet bir ay resmî yas ilân etmiştir. Majeste Şehinşah, gömme töreninin sonuna kadar İran’da askerî ve resmî binalar üzerinde ve yabancı ülkelerdeki  İran temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirilmesini emir buyurmuşlardır. Bu irade-i Şehinşahî bugün bütün gazetelerde ilân edilmiştir.”

12. Portekiz basınından "Arriba"

12. Portekiz basınından "Arriba"

'Atatürk, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz ona yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.'

13. Alman basınından "Börsen-Zeitung"

13. Alman basınından "Börsen-Zeitung"

'Almanya, Atatürk’ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.'

14. Fransız basınından "Paris-soir"

14. Fransız basınından "Paris-soir"

'Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan 'Türklerin babası'. Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.'

15. Mısır basınından "The Egyptian Gazette"

15. Mısır basınından "The Egyptian Gazette"

'Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Çin basını

16. Çin basını

'Biz Çinliler, hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir milletin, çok sevilen büyük Ata’sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmaktadır.'

17. Fransız basınından "Le Petit"

17. Fransız basınından "Le Petit"

'Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez.'

18. Fransız basınından "L’Illustration"

18. Fransız basınından "L’Illustration"

'Tarih çok büyükler gördü. İskenderler’i, Napolyon’ları, Washington’ları gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.'

19. Alman basınından "Frankfurter Zeitung"

19. Alman basınından "Frankfurter Zeitung"

'Türk halkı, Mustafa Kemal’in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu’nun millî bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve 'Boğazın hasta adamının' yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O, her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı.'

20. ABD basınından "The New York Times"

20. ABD basınından "The New York Times"

'Halk yas tutuyor. Askeri kahraman Atatürk devleşen bir devlet yarattı.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

21. Suriye basınından "Elifba"

21. Suriye basınından "Elifba"

'Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milletinin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı.'

22. İtalyan basınından "La Tribuna"

22. İtalyan basınından "La Tribuna"

'Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.'

23. Birleşik Krallık basınından "Sunday Times"

23. Birleşik Krallık basınından "Sunday Times"

'İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.'

24. Alman basınından "Reichsoffizierblatt"

24. Alman basınından "Reichsoffizierblatt"

'Türk tarihinin dönüm noktasına tesir eden Türk devlet adamı Kemal Atatürk hayattan ayrıldı. Mustafa Kemal, bütün milletlerin tarihinde çok ender gelen mümtaz şahsiyetlerinden bir tanesidir. O, on beş yıl süreyle Türk halkının kaderini elinde tuttu.'

25. Japon basınından "The Japan Times"

25. Japon basınından "The Japan Times"

'Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26. Birleşik Krallık basınından "The Daily Telegraph"

26. Birleşik Krallık basınından "The Daily Telegraph"

'Modern Türkiye’nin Yaratıcısı. Bizim neslimiz, birçok ulusun yön ve rejim değiştirdiğine, birçok güçlü liderin çok kısa bir süreçte iktidara yükseldiğine tanık olmuştur. Ancak, tarihteki büyük başarılar gözden geçirilecek olursa, Kemal Atatürk’ün yeniden bir ulus ve devlet yaratması kadar göz kamaştırıcı bir örneğin bulunmadığı görülecektir.'

27. Sovyet basını

27. Sovyet basını

'Onun ölümü, dünya için de derinliği ölçülmez bir kayıptır.'

28. İtalyan basınından "Gazzetta del Popolo"

28. İtalyan basınından "Gazzetta del Popolo"

'Atatürk’ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti.'

29. Yugoslav basınından "Politika"

29. Yugoslav basınından "Politika"

'Dünya şimdiye kadar kürsülere çıkmış en değerli halk liderini, cumhurbaşkanını ve çağdaş tarihin Yakın Doğu’daki en büyük devlet adamını yitirdi. Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye’nin yaratıcısı olmuştur.'

30. Yunan basınından "Estia"

30. Yunan basınından "Estia"

'Yunanistan müttefik Türk milletinin matemine iştirak etmektedir. Türkiye için daima iyi bir şef olmuş olan Atatürk, aynı zamanda Türk-Yunan münasebetlerinin iyi bir hamisi olmuştur. Türkiye’nin ihyası imkanını almamış ve başarmış olan Atatürk, devamlı bir Türk-Yunan dostluğu imkanını da anlamış ve başarmıştır. Bugün hayata veda eden Atatürk, Türkiye’yi tasavvur ettiği ve nasıl olması lazımsa o şekilde ve Türk-Yunan dostluğunu da tarsin edilmiş bir şekilde bırakmaktadır.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

31. Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi, Prenses Aleksandrina

31. Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi, Prenses Aleksandrina

'Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir açmış bir insandır. Ben, onun Türk kadınlarına hak vererek ve bir ülkede anayı, yakışır olduğu yüceliğe eriştirerek Batı’ya ders verdiğini nasıl unuturum.'

32. Romanya basınından "Timpul"

32. Romanya basınından "Timpul"

'Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.'

33. ABD basınından "Times"

33. ABD basınından "Times"

'Kemal Atatürk’ün yeni Türkiye’nin kurucusu ve yapıcısı olan o meşhur Mustafa Kemal Paşa’nın şahsında büyük asker, büyük devlet adamı ve büyük şef ölmüştür. 1919’dan beri Türkiye’nin tarihi, onun hayatının tarihi oldu. Cesareti ve vatanperverliği onu ümitsiz görünen bir teşebbüsün başına, küçük, bitkin ve muzaffer müttefiklerin kahir istekleri önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir milletin mukavemetinin başına koydu. Onun ruh kuvveti ve azim ve iradesi, kim olursa olsun diğer herhangi bir şefi sarsabilecek olan zorlukları yenmesine yardım etti. Onun daha evvel Gelibolu yarımadasındaki epik mücadelede İngiliz müstevlilere karşı talihi tersine çevirmiş olan askerî dehası, nihayet kendi davasına tam ve parlak bir zafer temin etti. Bahtiyar ve galip asker adamı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir devlet adamı ve ıslahatçı oldu. Ekseriya Hasta Adam’ın ölümü için ayin yapmış olan Avrupa otoritelerini mahcup etmiştir. Bunlar, Türk milletinin harekete geçmek ve devleti tekrar canlandırmak için sadece Şef'in sihirli çubuğu ile teması bekleyen gizli kuvvetlere malik olduğunu unutuyorlardı.'

34. Romanya basınından "Rador Ajansı"

34. Romanya basınından "Rador Ajansı"

'Milletimiz, en büyük Türk’ün karşısında kederli bir saygı ile eğilmektedir. Romanya’da Atatürk’ün ölüm haberi geldiği gün, bütün okullarda dersler tatil edildi.'

35. Yunan basınından "Athinaika"

35. Yunan basınından "Athinaika"

'Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması milletler tarihinde az görülen şeylerdendir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

36. Fransız basınından "Le Figaro"

36. Fransız basınından "Le Figaro"

'Doğu'nun güzel ışıklarına çelik grisi gözlerini kapatan ne mucizevi bir adamdı.'

37. Fransız basınından "Excelsior"

37. Fransız basınından "Excelsior"

'Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.'

38. İngiliz basınından "Observer"

38. İngiliz basınından "Observer"

'Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.'

39. Japon basınından "The Japan Chronicle"

39. Japon basınından "The Japan Chronicle"

'Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.'

40. Çekoslovak basınından "Ceska Slova"

40. Çekoslovak basınından "Ceska Slova"

'Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fikirlerini yaşatmaya devam ediyoruz, Atam!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2500
1403
588
32
30
20
12
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın