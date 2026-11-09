Dünya Ağladı! Atatürk'ün Vefatı Sonrasında Dış Basında Çıkan Övgü ve Hüzün Dolu 40 Manşet
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetmesi yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında derin bir üzüntüyle karşılandı. İran'da bir aylık resmi yas ilan edildi, Romanya'da okullarda dersler tatil edildi. İşte o günlerde yabancı basında yer alan övgü ve hüzün dolu sözler:
1. Alman basınından "Volkischer Beobachter"
2. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"
3. Danimarka basınından "Nationaltidende"
4. ABD basınından "Chicago Tribune"
5. İngiliz basınından "Daily Telegraph"
6. Belçika basınından "La Libre Belgique"
7. Avusturya basınından "Neue Freie Presse"
8. Mısır basınından "El-Mısri"
9. İsviçre basını
10. Macar basınından "Rendelet"
11. İran basınından "Tahran"
12. Portekiz basınından "Arriba"
13. Alman basınından "Börsen-Zeitung"
14. Fransız basınından "Paris-soir"
15. Mısır basınından "The Egyptian Gazette"
16. Çin basını
17. Fransız basınından "Le Petit"
18. Fransız basınından "L’Illustration"
19. Alman basınından "Frankfurter Zeitung"
20. ABD basınından "The New York Times"
21. Suriye basınından "Elifba"
22. İtalyan basınından "La Tribuna"
23. Birleşik Krallık basınından "Sunday Times"
24. Alman basınından "Reichsoffizierblatt"
25. Japon basınından "The Japan Times"
26. Birleşik Krallık basınından "The Daily Telegraph"
27. Sovyet basını
28. İtalyan basınından "Gazzetta del Popolo"
29. Yugoslav basınından "Politika"
30. Yunan basınından "Estia"
31. Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi, Prenses Aleksandrina
32. Romanya basınından "Timpul"
33. ABD basınından "Times"
34. Romanya basınından "Rador Ajansı"
35. Yunan basınından "Athinaika"
36. Fransız basınından "Le Figaro"
37. Fransız basınından "Excelsior"
38. İngiliz basınından "Observer"
39. Japon basınından "The Japan Chronicle"
40. Çekoslovak basınından "Ceska Slova"
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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