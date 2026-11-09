Reklam Krizi Sete Sıçradı: Haysiyet'te Oyunculardan İndirim İstendi, Kerem Alışık'ın Teklifi Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dizi sektörünü sarsan reklam krizi, Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı yapımı Haysiyet'in setine de ulaştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre yapım şirketi, dizinin ekrandaki ömrünü uzatmak için oyunculardan ücretlerinde indirime gitmelerini istedi. Talebin ardından Sadık Karlıova'ya hayat veren Kerem Alışık'ın set ekibi için yaptığı öneri ise kısa sürede konuşulmaya başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Haysiyet, Kerem Alışık'ın dört yıl aradan sonra ekrana döndüğü iddialı Kanal D dizisi olarak eylülde başladı.
Süreç Film'in Haysiyet oyuncularından istediği yüzde 15 indirim, Kerem Alışık'ın önerisiyle gündeme oturdu.
Reklam krizi yalnızca Haysiyet'i değil, yeni dizilerin kadro pazarlıklarını da doğrudan etkiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın