Reklam Krizi Sete Sıçradı: Haysiyet'te Oyunculardan İndirim İstendi, Kerem Alışık'ın Teklifi Gündem Oldu!

Kamera arkasındaki bu pazarlık, sektörde zor dönemlerde dizilerin ömrünü uzatmak için daha önce de başvurulan bir formülün yeniden masaya gelmesiyle başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalların talebiyle maliyetleri düşürmeye çalışan yapım şirketleri arasında Süreç Film de var ve şirket, Haysiyet'in oyuncularından ücretlerinde yüzde 15 indirim yapmalarını istedi.

Kulise yansıyan bilgilere göre dizinin Sadık Karlıova'sı Kerem Alışık, bu talebin ardından 'İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın' diyerek set emekçilerini koruyan bir öneride bulundu. Alışık'ın bu sözleri resmi bir açıklamaya değil setten sızan bilgilere dayanıyor, Süreç Film ve Kanal D ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Son günlerde merak edilen 'Kerem Alışık Haysiyet'ten ayrılıyor mu?' sorusuna gelince, ortaya çıkan bilgilerde usta oyuncunun diziden ayrılacağına dair bir iddia bulunmuyor; aksine Alışık'ın, dizinin devamı için yükü oyuncuların üstlenmesini önerdiği konuşuluyor.