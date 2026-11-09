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Reklam Krizi Sete Sıçradı: Haysiyet'te Oyunculardan İndirim İstendi, Kerem Alışık'ın Teklifi Gündem Oldu!

Reklam Krizi Sete Sıçradı: Haysiyet'te Oyunculardan İndirim İstendi, Kerem Alışık'ın Teklifi Gündem Oldu!

Kanal D dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 07:51
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Dizi sektörünü sarsan reklam krizi, Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı yapımı Haysiyet'in setine de ulaştı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre yapım şirketi, dizinin ekrandaki ömrünü uzatmak için oyunculardan ücretlerinde indirime gitmelerini istedi. Talebin ardından Sadık Karlıova'ya hayat veren Kerem Alışık'ın set ekibi için yaptığı öneri ise kısa sürede konuşulmaya başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Haysiyet, Kerem Alışık'ın dört yıl aradan sonra ekrana döndüğü iddialı Kanal D dizisi olarak eylülde başladı.

Haysiyet, Kerem Alışık'ın dört yıl aradan sonra ekrana döndüğü iddialı Kanal D dizisi olarak eylülde başladı.

Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül'de Kanal D ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı ve çekimlerin yapıldığı Balat'ın renkli sokaklarıyla Yeşilçam havasını yeniden ekrana taşıdı. Eda Teksöz'ün yönettiği dizide Kerem Alışık, dört yıllık aranın ardından televizyona Sadık Karlıova karakteriyle dönerken Mehmet Karlıova'yı Doğukan Güngör, Simay'ı ise Merih Öztürk canlandırıyor.

Kadrosunda Reha Özcan gibi tanıdık isimlerin de bulunduğu dizi, salı akşamlarının kalabalık rekabetinde Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı gibi yapımlarla aynı akşam yarışıyor. Sezonun ilk haftalarından bu yana kamyon sahnesinden kadro hareketlerine kadar sık sık gündeme gelen Haysiyet, bu kez ekrandaki hikâyesiyle değil kamera arkasındaki ücret pazarlığıyla konuşuluyor.

Süreç Film'in Haysiyet oyuncularından istediği yüzde 15 indirim, Kerem Alışık'ın önerisiyle gündeme oturdu.

Süreç Film'in Haysiyet oyuncularından istediği yüzde 15 indirim, Kerem Alışık'ın önerisiyle gündeme oturdu.

Kamera arkasındaki bu pazarlık, sektörde zor dönemlerde dizilerin ömrünü uzatmak için daha önce de başvurulan bir formülün yeniden masaya gelmesiyle başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanalların talebiyle maliyetleri düşürmeye çalışan yapım şirketleri arasında Süreç Film de var ve şirket, Haysiyet'in oyuncularından ücretlerinde yüzde 15 indirim yapmalarını istedi.

Kulise yansıyan bilgilere göre dizinin Sadık Karlıova'sı Kerem Alışık, bu talebin ardından 'İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın' diyerek set emekçilerini koruyan bir öneride bulundu. Alışık'ın bu sözleri resmi bir açıklamaya değil setten sızan bilgilere dayanıyor, Süreç Film ve Kanal D ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Son günlerde merak edilen 'Kerem Alışık Haysiyet'ten ayrılıyor mu?' sorusuna gelince, ortaya çıkan bilgilerde usta oyuncunun diziden ayrılacağına dair bir iddia bulunmuyor; aksine Alışık'ın, dizinin devamı için yükü oyuncuların üstlenmesini önerdiği konuşuluyor.

Reklam krizi yalnızca Haysiyet'i değil, yeni dizilerin kadro pazarlıklarını da doğrudan etkiliyor.

Reklam krizi yalnızca Haysiyet'i değil, yeni dizilerin kadro pazarlıklarını da doğrudan etkiliyor.

Haysiyet'in setine yansıyan indirim talebi, televizyon dünyasında haftalardır büyüyen reklam krizinin en somut sonuçlarından biri olarak görülüyor. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanallar son dönemde maç ve özel gün akşamlarında yeni bölüm yayınlamaktan vazgeçti; 3 Kasım'da Galatasaray-Stuttgart maçının oynandığı akşam Haysiyet de Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı ile birlikte yeni bölümle ekrana gelmedi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre yapım şirketleri yeni çekilecek dizilerin kadrolarını kurarken de oyuncu, yönetmen ve senarist ücretlerini eski rakamların oldukça altına çekmeye çalışıyor. Haysiyet'i her salı ekran başında takip eden izleyiciler için asıl merak konusu ise bu tasarruf adımlarının dizinin hikâyesini daha uzun soluklu kılıp kılmayacağı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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