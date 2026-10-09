Haysiyet Setinde Korku Dolu Anlar: Kaza Kıl Payı Atlatıldı, Doğukan Güngör Hareket Eden Kamyona Camdan Atladı!

Haysiyet, 8 Eylül'de Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana geldi ve kısa sürede salı akşamlarının konuşulan yapımları arasına girdi. Dizi, yaşam biçimleri ve değerleri birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını, bu kavganın ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı anlatıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, Haysiyet'te Mehmet karakterine hayat veriyor. Simay rolünde ise Merih Öztürk var. İkilinin ekrandaki uyumu ise ilk bölümden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmış durumda. Hikayenin en sevilen detaylarından biri de Mehmet'in üzerinde 'Uğurum 58' yazan kırmızı kamyonu. Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım'a yapılan gönderme de bu kamyon sayesinde nostalji sevenlerin gözünden kaçmamıştı. Kamyonun yer aldığı kovalamaca sahnesi daha ilk haftalarda 'yapay zekayla mı çekildi?' tartışması başlatmış, Doğukan Güngör de iddiaya kamera arkası görüntüleriyle yanıt vermişti. Şimdi aynı kamyon, bu kez gerçek bir panik anıyla yeniden gündemde.