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Haysiyet Setinde Korku Dolu Anlar: Kaza Kıl Payı Atlatıldı, Doğukan Güngör Hareket Eden Kamyona Camdan Atladı!

Haysiyet Setinde Korku Dolu Anlar: Kaza Kıl Payı Atlatıldı, Doğukan Güngör Hareket Eden Kamyona Camdan Atladı!

Kanal D dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV ve Magazin Editörü
09.10.2026 - 17:46
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Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Haysiyet, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başarmıştı. Ancak dizinin çekimlerinde bu kez eğlencenin yanı sıra bir durum yaşandı, yürekler ağza geldi. Dizinin ikonik kırmızı kamyonu Uğurum 58 bir anda kendi kendine yürümeye başlayınca imdada başrol oyuncusu Doğukan Güngör yetişti. Haysiyet kamera arkası görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'lü Haysiyet, kırmızı kamyonu Uğurum 58 ile ilk bölümden akılda kaldı.

Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'lü Haysiyet, kırmızı kamyonu Uğurum 58 ile ilk bölümden akılda kaldı.

Haysiyet, 8 Eylül'de Kanal D'de ilk bölümüyle ekrana geldi ve kısa sürede salı akşamlarının konuşulan yapımları arasına girdi. Dizi, yaşam biçimleri ve değerleri birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını, bu kavganın ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı anlatıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör, Haysiyet'te Mehmet karakterine hayat veriyor. Simay rolünde ise Merih Öztürk var. İkilinin ekrandaki uyumu ise ilk bölümden itibaren izleyicinin beğenisini kazanmış durumda. Hikayenin en sevilen detaylarından biri de Mehmet'in üzerinde 'Uğurum 58' yazan kırmızı kamyonu. Yeşilçam klasiği Selvi Boylum Al Yazmalım'a yapılan gönderme de bu kamyon sayesinde nostalji sevenlerin gözünden kaçmamıştı. Kamyonun yer aldığı kovalamaca sahnesi daha ilk haftalarda 'yapay zekayla mı çekildi?' tartışması başlatmış, Doğukan Güngör de iddiaya kamera arkası görüntüleriyle yanıt vermişti. Şimdi aynı kamyon, bu kez gerçek bir panik anıyla yeniden gündemde.

Kamera arkasından yayınlanan görüntüler gündem olurken, görüntülerde Uğurum 58 el freni çekilmeden yürümeye başlayınca Doğukan Güngör açık camdan kabine atladı.

Kamera arkasından yayınlanan görüntüler gündem olurken, görüntülerde Uğurum 58 el freni çekilmeden yürümeye başlayınca Doğukan Güngör açık camdan kabine atladı.

Dizinin çekimleri Balat'ın tarihi sokaklarında sürerken çekilen bir sahnede Mehmet, kırmızı kamyonu evin önüne park edip aşağı iniyordu. Merih Öztürk de araçtan inince işler bir anda karıştı. El freni çekilmeyen Uğurum 58 adlı kamyon kendi kendine hareket etmeye başladı. Çevredekilerin uyarısıyla durumu fark eden Doğukan Güngör hiç vakit kaybetmeden geri dönerek kamyonun açık camından kabine kendini attı. Bacakları dışarıda kalmış halde el frenine uzanan ünlü oyuncu aracı durdurmayı başardı. Bu sırada set ekibinden birkaç kişi de kamyonun önüne geçip aracı itmeye çalıştı. Kıl payı atlatılan kazanın ardından Güngör'ün soğukkanlılığı set ekibinden alkış aldı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV ve Magazin Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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