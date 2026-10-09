Haysiyet Setinde Korku Dolu Anlar: Kaza Kıl Payı Atlatıldı, Doğukan Güngör Hareket Eden Kamyona Camdan Atladı!
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Kanal D'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Haysiyet, kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başarmıştı. Ancak dizinin çekimlerinde bu kez eğlencenin yanı sıra bir durum yaşandı, yürekler ağza geldi. Dizinin ikonik kırmızı kamyonu Uğurum 58 bir anda kendi kendine yürümeye başlayınca imdada başrol oyuncusu Doğukan Güngör yetişti. Haysiyet kamera arkası görüntüleri ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'lü Haysiyet, kırmızı kamyonu Uğurum 58 ile ilk bölümden akılda kaldı.
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Kamera arkasından yayınlanan görüntüler gündem olurken, görüntülerde Uğurum 58 el freni çekilmeden yürümeye başlayınca Doğukan Güngör açık camdan kabine atladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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