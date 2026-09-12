Haysiyet'teki Kamyon Sahnesi Yapay Zeka mıydı? Doğukan Güngör Görüntülerle Yanıt Verdi
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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'teki kamyon ve taksinin yer aldığı kovalamaca sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bir X kullanıcısı dikkat çeken sahnenin yapay zekayla hazırlandığını öne sürünce Doğukan Güngör sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, çekimin kamera arkasında yaşananları gösteren görüntüleri paylaşarak iddiaya yanıt verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin ardından Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.
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İşte Haysiyet'te yapay zekayla çekildiği iddia edilen o sahne:
Başrol oyuncusu Doğukan Güngör'den gelen yanıt videosu da burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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