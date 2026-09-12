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Haysiyet'teki Kamyon Sahnesi Yapay Zeka mıydı? Doğukan Güngör Görüntülerle Yanıt Verdi

Haysiyet'teki Kamyon Sahnesi Yapay Zeka mıydı? Doğukan Güngör Görüntülerle Yanıt Verdi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2026 - 08:29
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Doğukan Güngör'ün yeni dizisi Haysiyet'teki kamyon ve taksinin yer aldığı kovalamaca sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bir X kullanıcısı dikkat çeken sahnenin yapay zekayla hazırlandığını öne sürünce Doğukan Güngör sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, çekimin kamera arkasında yaşananları gösteren görüntüleri paylaşarak iddiaya yanıt verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin ardından Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından Haysiyet dizisiyle ekranlara dönen Doğukan Güngör, bu kez dizideki bir sahne hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıtla gündem oldu.

Haysiyet'te yayınlanan kamyon ve taksinin yer aldığı kovalamaca sahnesi, sosyal medyada dikkat çekti. Bir X kullanıcısı, söz konusu sahnenin yapay zeka kullanılarak hazırlandığını iddia etti. Bu yorumu gören Doğukan Güngör ise iddiaya doğrudan çekimin kamera arkası görüntüleriyle yanıt verdi. Güngör'ün paylaştığı görüntülerde kovalamaca sahnesinin çekim sürecinden anlar yer aldı. Böylece sosyal medyada “yapay zekayla çekildi” yorumlarının yapıldığı sahnenin kamera arkasında nasıl hazırlandığı da ortaya çıkmış oldu.

İşte Haysiyet'te yapay zekayla çekildiği iddia edilen o sahne:

Başrol oyuncusu Doğukan Güngör'den gelen yanıt videosu da burada:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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