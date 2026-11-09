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Altın Fiyatları Yükselirken Sahte Altın Tehlikesi Gündemde: Mıknatıs Testi Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Altın Fiyatları Yükselirken Sahte Altın Tehlikesi Gündemde: Mıknatıs Testi Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 23:31
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken piyasada sahte altın tehlikesi yeniden gündeme geldi. Gram altının sahte olup olmadığını anlamak için mıknatısla yapılan basit bir test dikkat çekiyor. Kuyumcuların sahte altını tespit etmek için uyguladığı yöntemler de merak konusu oldu.

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Mıknatıs testi dikkat çekiyor.

Mıknatıs testi dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte sahte altın konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiği bir kez daha gündeme geldi. Gerçek ve sahte gram altınların birbirinden nasıl ayırt edilebileceği, mıknatıs yardımıyla uygulamalı olarak gösterildi. Sahte altın üretiminde çelik ve demir gibi farklı metaller kullanılabiliyor.

Bakır kaplama mıknatısla anlaşılmıyor.

Bakır kaplama mıknatısla anlaşılmıyor.

Sahte altın üretiminde farklı metallerin kullanılabildiğine dikkat çeken esnaf, çelik ve demirin yanı sıra bakır üzerine altın renginde kaplama yapılarak da sahte ürün hazırlanabildiğini anlattı. Bakırın mıknatıs tarafından çekilmemesi nedeniyle bu tür ürünlerin yalnızca mıknatısla kontrol edilerek tespit edilemediğini belirten kuyumcu, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece çelik değil; demirden yapanlar, hatta bakırdan yapıldığı zaman üstüne yaldız yapıyorlar, orada tabii mıknatıs çekmiyor. Orada da açmak zorunda kalıyoruz. Şimdi gelen bütün gramları makasla kesip içine bakıp test edip öyle alıyoruz.”

Gözler ABD enflasyon verisinde.

Gözler ABD enflasyon verisinde.

Ekonomist Sinan Alican, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarının petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesi petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi altın fiyatları açısından belirleyici olabilir. Alican, altın fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle Trump tarafından yapılan açıklamaya baktığınızda İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesi petrol fiyatında aşağı yönlü seyri beraberinde getirdi. Yarın açıklanacak olan ABD tarafındaki enflasyon verisi, beklentinin altında açıklanacak olan bir ABD enflasyon verisi altın fiyatının yükselmesinde katalizör olarak karşımıza çıkabilir.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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