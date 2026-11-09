Altın Fiyatları Yükselirken Sahte Altın Tehlikesi Gündemde: Mıknatıs Testi Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Ekonomist Sinan Alican, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamalarının petrol fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesi petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verisi altın fiyatları açısından belirleyici olabilir. Alican, altın fiyatlarının seyrine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Özellikle Trump tarafından yapılan açıklamaya baktığınızda İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirtmesi petrol fiyatında aşağı yönlü seyri beraberinde getirdi. Yarın açıklanacak olan ABD tarafındaki enflasyon verisi, beklentinin altında açıklanacak olan bir ABD enflasyon verisi altın fiyatının yükselmesinde katalizör olarak karşımıza çıkabilir.”