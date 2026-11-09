Altın Fiyatları Yükselirken Sahte Altın Tehlikesi Gündemde: Mıknatıs Testi Gerçekten İşe Yarıyor mu?
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken piyasada sahte altın tehlikesi yeniden gündeme geldi. Gram altının sahte olup olmadığını anlamak için mıknatısla yapılan basit bir test dikkat çekiyor. Kuyumcuların sahte altını tespit etmek için uyguladığı yöntemler de merak konusu oldu.
Mıknatıs testi dikkat çekiyor.
Bakır kaplama mıknatısla anlaşılmıyor.
Gözler ABD enflasyon verisinde.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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