Erzincan'da Bebek Müjdesi: Kemaliye Belediyesi Doğan Her Çocuğa 1 Gram Altın Verecek
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye, ilçede doğan her bebeğin ailesine 1 gram altın hediye edecek. Doğum ve bebek bakım masrafları ağırlaşırken hayata geçirilen uygulamayla aileler desteklenecek, yeni doğanlara altın takma geleneği de yerel yönetim eliyle sürdürülecek.
Kemaliye Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebek için ailesine 1 gram altın vereceğini duyurdu.
Nüfus Müdürlüğüne kayıt yaptıran her bebeğin ailesine 1 gram altın doğrudan verilecek.
Gerekçe net: Doğum ve bebek bakım masrafları ağırlaştı, altın takma geleneği artık belediye eliyle sürecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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