Erzincan'da Bebek Müjdesi: Kemaliye Belediyesi Doğan Her Çocuğa 1 Gram Altın Verecek

Uygulamanın amacı, bebek sahibi ailelerin bütçesine destek olmak ve nüfusu teşvik etmek. Yeni doğan bebeklere altın takmak yıllardır süren bir gelenek. Kemaliye'de bu gelenek artık belediye eliyle yaşatılacak.

Atmaca, yeni doğan bebeklere sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür dilerken ailelerini de tebrik etti. Altın, aileler için hem manevi hem maddi anlam taşıyan bir destek olarak tanımlanıyor. Kemaliye'de kaydı yapılan her bebek, ailesine 1 gram altınlık bir destekle karşılanacak.