article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Erzincan'da Bebek Müjdesi: Kemaliye Belediyesi Doğan Her Çocuğa 1 Gram Altın Verecek

Erzincan'da Bebek Müjdesi: Kemaliye Belediyesi Doğan Her Çocuğa 1 Gram Altın Verecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 19:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye, ilçede doğan her bebeğin ailesine 1 gram altın hediye edecek. Doğum ve bebek bakım masrafları ağırlaşırken hayata geçirilen uygulamayla aileler desteklenecek, yeni doğanlara altın takma geleneği de yerel yönetim eliyle sürdürülecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemaliye Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebek için ailesine 1 gram altın vereceğini duyurdu.

Kemaliye Belediyesi, ilçede dünyaya gelen her bebek için ailesine 1 gram altın vereceğini duyurdu.

Yeni Doğan Bebeklere 1 Gram Altın Hediyesi adıyla başlatılan proje, Belediye Başkanı Erdem Atmaca tarafından duyuruldu. Yeni Akit'in aktardığına göre Atmaca, uygulamanın çıkış noktasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aile üzerine bir sözüne bağladı: 'Bir milletin gücü, yuvalarında tüten ocakta, beşiklerinde büyüyen evlatlarda, nesilden nesle taşınan değerlerde gizlidir.'

Atmaca, belediyenin yeni doğan her bebeğin ve ailesinin yanında olmayı sürdüreceğini söyledi, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Nüfus Müdürlüğüne kayıt yaptıran her bebeğin ailesine 1 gram altın doğrudan verilecek.

Nüfus Müdürlüğüne kayıt yaptıran her bebeğin ailesine 1 gram altın doğrudan verilecek.

Sözcü'nün haberine göre ilçede doğan ve Nüfus Müdürlüğüne kaydı yapılan her bebek için aileye birer gram altın veriliyor. Para değil, doğrudan altın verilmesi uygulamanın en dikkat çeken yanı.

Erzincan Net'in aktardığı bilgiye göre yararlanmak isteyen aileler, Kemaliye Belediyesi'nin WhatsApp hattı üzerinden başvuruda bulunabilecek. Proje, belediyenin sosyal destek çalışmaları kapsamında hayata geçirildi.

Gerekçe net: Doğum ve bebek bakım masrafları ağırlaştı, altın takma geleneği artık belediye eliyle sürecek.

Gerekçe net: Doğum ve bebek bakım masrafları ağırlaştı, altın takma geleneği artık belediye eliyle sürecek.

Uygulamanın amacı, bebek sahibi ailelerin bütçesine destek olmak ve nüfusu teşvik etmek. Yeni doğan bebeklere altın takmak yıllardır süren bir gelenek. Kemaliye'de bu gelenek artık belediye eliyle yaşatılacak.

Atmaca, yeni doğan bebeklere sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür dilerken ailelerini de tebrik etti. Altın, aileler için hem manevi hem maddi anlam taşıyan bir destek olarak tanımlanıyor. Kemaliye'de kaydı yapılan her bebek, ailesine 1 gram altınlık bir destekle karşılanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın