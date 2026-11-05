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Yürüyüş Yaparken Hazine Buldular: Devlet Altın Değerinde Ödül Verecek

Yürüyüş Yaparken Hazine Buldular: Devlet Altın Değerinde Ödül Verecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 12:31
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Çekya'da yürüyüş yapan iki turist, bir tepenin yamacındaki taş setin içinde altın sikke ve mücevherle dolu bir hazine buldu. Hazineyi müzeye teslim eden turistlere bölge yönetimi altının değeri kadar ödül verecek.

Ayrıntılar haberimizde.

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Hazine, Zvičina Tepesi'nin yamacındaki taş setin içine saklanmıştı.

Hazine, Zvičina Tepesi'nin yamacındaki taş setin içine saklanmıştı.

İki turist Şubat 2025'te Dvůr Králové nad Labem yakınlarında yürürken hazineyi buldu ve Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim etti. İki kutuda 598 altın sikke ile 30'dan fazla mücevher, enfiye kutusu ve eşya vardı; toplam ağırlık 7 kilogramı buluyordu.

Müzenin sikke uzmanı Vojtěch Brádle, eşyaları ilk gördüğünde çenesinin düştüğünü söyledi. Brádle, turistlerin önlerinde bir yığın altın olduğunun farkında olduklarını ve çok doğru davrandıklarını da ekledi.

Ödül, saf altının ağırlığı ve bulunduğu günkü fiyatı üzerinden hesaplandı.

Ödül, saf altının ağırlığı ve bulunduğu günkü fiyatı üzerinden hesaplandı.

Ayar ölçüm dairesinin analizine göre buluntudaki saf altın 5.230,56 gram. Hazinenin bulunduğu gün altının gramı 2.237,50 Çek korunasıydı. Çek yasasına göre değerli metal buluntularında ödül, metalin değerine eşit oluyor.

Bölge vali yardımcısı Jiří Štěpán, buluntunun tahmini değeriyle bölge tarihinde türünün en büyüğü olduğunu açıkladı. Yasaya göre bir buluntuyu saklayan kişi suç işlemiş sayılıyor.

Altını kimin sakladığı hâlâ bilinmiyor.

Altını kimin sakladığı hâlâ bilinmiyor.

Sikkelerdeki damgalar, altının 1921'den sonra toprağa gömüldüğünü gösterdi. Uzmanlar, hazinenin İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ya da sonlarında saklandığını söylüyor.

Eşyaların hiçbirinde sahibini gösteren bir ithaf ya da yazı yok. Uzmanların öne sürdüğü ihtimaller arasında Nazilerden kaçan bir aile, aceleyle bölgeden ayrılan bir Alman subayı ve savaştan sonra sürülen Almanlar var. Hazinenin bulunduğu yer, eskiden Çeklerle Almanların birlikte yaşadığı Südet bölgesinde.

Restorasyonu süren hazine, yıl sonunda müzede sergilenecek.

Restorasyonu süren hazine, yıl sonunda müzede sergilenecek.

Sikkeler iyi durumda olduğu için fazla müdahale gerektirmiyor, mücevherler ise tek tek temizleniyor. Metal restoratörü Dominika Halamková, her oymanın kıvrımını büyük bir sabırla temizlediklerini anlattı.

Restorasyon birkaç ay daha sürecek, ardından hazinenin tamamı Doğu Bohemya Müzesi'nde sergilenecek. Çekya'da tahminen 50 bine yakın amatör define arayıcısı bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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