ABD'deki Altın Çılgınlığını Başlatan 12 Yaşındaki Çocuk: Derede 8 Kilo Altın Buldu
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1799'da ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 12 yaşındaki Conrad Reed, evinin yakınındaki derede yaklaşık 8 kiloluk sarı bir taş buldu. Ne olduğunu kimse anlayamayınca aile taşı üç yıldan fazla bir süre kapıyı açık tutmak için kullandı.
Taşın aslında bir altın külçesi olduğu anlaşıldığında ise hem ailenin hayatı değişti hem de ABD'deki ilk altın çılgınlığı başladı!
Ailesi kiliseye gittiğinde derede 8 kilo altın buldu
Asıl hazine toprağın altındaymış
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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