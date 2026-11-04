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ABD'deki Altın Çılgınlığını Başlatan 12 Yaşındaki Çocuk: Derede 8 Kilo Altın Buldu

ABD'deki Altın Çılgınlığını Başlatan 12 Yaşındaki Çocuk: Derede 8 Kilo Altın Buldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 09:06
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1799'da ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 12 yaşındaki Conrad Reed, evinin yakınındaki derede yaklaşık 8 kiloluk sarı bir taş buldu. Ne olduğunu kimse anlayamayınca aile taşı üç yıldan fazla bir süre kapıyı açık tutmak için kullandı.

Taşın aslında bir altın külçesi olduğu anlaşıldığında ise hem ailenin hayatı değişti hem de ABD'deki ilk altın çılgınlığı başladı!

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Ailesi kiliseye gittiğinde derede 8 kilo altın buldu

Ağaçlarla çevrili, taşlı ve sığ bir orman deresi

Hikâye, Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında İngilizlerin safındaki Alman paralı asker birliğinden kaçıp Kuzey Karolina'da çiftçiliğe başlayan John Reed'in arazisinde geçiyor. 1799'da bir pazar sabahı John ve eşi Sarah kiliseye gittiğinde evde kalan oğulları Conrad, çiftlikten geçen Little Meadow Creek deresinde oynarken 17 libre, yani yaklaşık 7,7 kilo ağırlığında sarı bir taş buldu.

Baba John, taşın ne olduğunu birkaç kez öğrenmeye çalıştı ama sonuç alamadı. Taş da evin kapısını açık tutan bir ağırlığa dönüştü.

1802'de Fayetteville'deki bir tüccar taş için 3,5 dolar teklif etti, aile de hemen kabul etti. Sonradan taşın altın külçesi olduğu ve tüccarın onu satarak 3 bin dolardan fazla kazandığı ortaya çıktı.

Asıl hazine toprağın altındaymış

Ormanlık bir yamaçta ahşap kapılı eski bir maden girişi

Conrad'ın bulduğu taş, çiftliğin altındaki büyük bir altın yatağının yalnızca küçük bir parçasıydı. Dere boyunca bulduğu altınları satarak kâr etmeye başlayan John Reed, 1803'te üç ortakla birlikte arazide sistemli arama başlattı. Dere sonbaharda kuruyunca yapılan aramada, Peter adlı bir kişi de yaklaşık 12,7 kiloluk yeni bir külçe buldu.

Bu keşif bölgede gerçek bir altın çılgınlığı başlattı. 1824'e kadar Reed arazisinden 100 bin doları aşan altın satıldı; bu, bugünün parasıyla 2 milyon doların üzerinde. Kuzey Karolina 1849'a kadar ABD'nin en çok altın çıkaran eyaleti oldu. 

Bölgeden o kadar çok altın çıktı ki 1837'de Charlotte'ta altınları paraya çevirecek bir darphane şubesi açıldı. Bütün bunlar, ünlü Kaliforniya Altına Hücumu'ndan yaklaşık yarım asır önce yaşandı.

Reed Altın Madeni bugün eyaletin koruduğu tarihi alanlardan biri.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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