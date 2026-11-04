ABD'deki Altın Çılgınlığını Başlatan 12 Yaşındaki Çocuk: Derede 8 Kilo Altın Buldu

1799'da ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 12 yaşındaki Conrad Reed, evinin yakınındaki derede yaklaşık 8 kiloluk sarı bir taş buldu. Ne olduğunu kimse anlayamayınca aile taşı üç yıldan fazla bir süre kapıyı açık tutmak için kullandı.

Taşın aslında bir altın külçesi olduğu anlaşıldığında ise hem ailenin hayatı değişti hem de ABD'deki ilk altın çılgınlığı başladı!

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