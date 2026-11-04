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Define Avcısı Hampshire'da Altın Buldu: 1000 Yıllık Kolye "Tanrı'nın Eli" Olabilir

Define Avcısı Hampshire'da Altın Buldu: 1000 Yıllık Kolye "Tanrı'nın Eli" Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 07:55
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İngiltere'nin Hampshire bölgesinde metal dedektörüyle tarlada arama yapan 58 yaşındaki Nick Berry, yaklaşık 1000 yıllık, el biçimli bir altın kolye buldu. 9. ya da 10. yüzyıla ait olduğu düşünülen 1,6 gramlık parça, uzmanlara göre Hristiyan sanatındaki 'Tanrı'nın Eli' sembolünü yansıtıyor olabilir. Kolye, British Museum'a gönderildi ve define statüsü aldı.

Kaynak: New York Post

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Hazine, Downton Abbey'nin çekildiği Highclere Şatosu'nun yakınındaki bir çiftlik arazisinden çıktı.

Hazine, Downton Abbey'nin çekildiği Highclere Şatosu'nun yakınındaki bir çiftlik arazisinden çıktı.

Northampton'lı Nick Berry, Hampshire'ın Ashmansworth bölgesindeki tarlada üç kişilik bir ekiple arama yapıyordu. Otuz yılı aşkın süredir define avcılığıyla uğraşan Berry, çamurdan çıkan parçayı görür görmez Anglo-Sakson dönemine ait olduğunu anladığını söyledi.

Kolye, toprağın altında geçen yaklaşık bin yıla rağmen neredeyse kusursuz durumda. Berry buluntuyu 'hayatımın buluntusu' diye tanımladı ve 'Bir daha böyle bir şey bulamayacağım' dedi.

Elin üzerindeki küçük çukurlar, dönemin gümüş sikkelerinde görülen "Tanrı'nın Eli" motifini akla getiriyor.

Elin üzerindeki küçük çukurlar, dönemin gümüş sikkelerinde görülen "Tanrı'nın Eli" motifini akla getiriyor.

Treasure Hunting dergisinin editörü Julian Evan-Hart, el figürünün geç Sakson ve Viking dönemi gümüş sikkelerinde, daha sonra da kilise sanatında 'Tanrı'nın Eli' olarak yer aldığını belirtti. Evan-Hart'a göre parçanın altından bir 'Tanrı'nın Eli' kolyesi olarak yapılmış olması büyük olasılık.

Yüksek ayarlı altından üretilen kolyenin ağırlığı yalnızca 1,6 gram; yüzeyinde birkaç küçük çukur var. Görseldeki, aynı çağın altın işçiliğini gösteren Hiddensee hazinesinden bir takı örneği.

Aynı noktada başka bir eser çıkmadı. BNPS haber ajansı, bu nedenle kolyenin sahibinin onu yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini aktardı. Altının cinsi ve işçiliği ise parçanın zengin ya da yüksek statülü biri tarafından takılmış olabileceğine işaret ediyor.

Berry bulduğu kolyeyi bildirdi, parça British Museum'a gitti ve define statüsü aldı.

Berry bulduğu kolyeyi bildirdi, parça British Museum'a gitti ve define statüsü aldı.

Berry buluntuyu bölgenin Finds Liaison Officer'ına (buluntu irtibat görevlisi) teslim etti. İnceleme için British Museum'a gönderilen kolye, define olarak tescillendi. Bir müze ya da kamu kurumu parçayı satın alırsa Berry ve arazi sahibi piyasa değerine göre ödeme alabilecek; BNPS'e göre tutar beş ya da altı haneli sterlin seviyesine çıkabilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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