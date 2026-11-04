Define Avcısı Hampshire'da Altın Buldu: 1000 Yıllık Kolye "Tanrı'nın Eli" Olabilir

Treasure Hunting dergisinin editörü Julian Evan-Hart, el figürünün geç Sakson ve Viking dönemi gümüş sikkelerinde, daha sonra da kilise sanatında 'Tanrı'nın Eli' olarak yer aldığını belirtti. Evan-Hart'a göre parçanın altından bir 'Tanrı'nın Eli' kolyesi olarak yapılmış olması büyük olasılık.

Yüksek ayarlı altından üretilen kolyenin ağırlığı yalnızca 1,6 gram; yüzeyinde birkaç küçük çukur var. Görseldeki, aynı çağın altın işçiliğini gösteren Hiddensee hazinesinden bir takı örneği.

Aynı noktada başka bir eser çıkmadı. BNPS haber ajansı, bu nedenle kolyenin sahibinin onu yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini aktardı. Altının cinsi ve işçiliği ise parçanın zengin ya da yüksek statülü biri tarafından takılmış olabileceğine işaret ediyor.