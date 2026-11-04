Define Avcısı Hampshire'da Altın Buldu: 1000 Yıllık Kolye "Tanrı'nın Eli" Olabilir
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İngiltere'nin Hampshire bölgesinde metal dedektörüyle tarlada arama yapan 58 yaşındaki Nick Berry, yaklaşık 1000 yıllık, el biçimli bir altın kolye buldu. 9. ya da 10. yüzyıla ait olduğu düşünülen 1,6 gramlık parça, uzmanlara göre Hristiyan sanatındaki 'Tanrı'nın Eli' sembolünü yansıtıyor olabilir. Kolye, British Museum'a gönderildi ve define statüsü aldı.
Kaynak: New York Post
Hazine, Downton Abbey'nin çekildiği Highclere Şatosu'nun yakınındaki bir çiftlik arazisinden çıktı.
Elin üzerindeki küçük çukurlar, dönemin gümüş sikkelerinde görülen "Tanrı'nın Eli" motifini akla getiriyor.
Berry bulduğu kolyeyi bildirdi, parça British Museum'a gitti ve define statüsü aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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