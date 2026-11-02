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Evi Soyan Hırsızlar Altınları Aldı, Kapının Önündeki Taşı Bıraktı: Asıl Hazine Oymuş

Evi Soyan Hırsızlar Altınları Aldı, Kapının Önündeki Taşı Bıraktı: Asıl Hazine Oymuş

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 15:27
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Romanya'nın güneydoğusunda yaşayan yaşlı bir kadın, evinin kapısını açık tutmak için yıllarca aynı taşı kullandı. 3,5 kiloluk bu parçanın aslında dünyanın bilinen en büyük kehribar parçalarından biri olduğu çok sonra anlaşıldı.

Bugün değeri yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 55,7 milyon TL) olarak gösterilen parça, ülkede ulusal hazine sayılıyor. İlk kez 2024'te duyulan hikâye son haftalarda yeniden gündem oldu.

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Dere Yatağından Kapının Önüne

Dere Yatağından Kapının Önüne

Taş, Buzău iline bağlı Colți köyünde bir derenin yatağında bulundu. Ağır ve düzensiz şekli onu iyi bir kapı stoperi yapıyordu, bu yüzden yıllarca eşikte kaldı.

Ailenin anlattığına göre bir gün evi hırsızlar soydu. Hırsızlar birkaç altın takıyı alıp gitti, kapının önündeki taşa ise hiç dokunmadı.

Mirasçı Taşa Yakından Bakınca Şüphelendi

Mirasçı Taşa Yakından Bakınca Şüphelendi

Ev sahibi, 1989'daki rejim değişikliğinden iki yıl sonra hayatını kaybetti. Evi miras alan akrabası taşı incelediğinde sıradan bir kaya olmadığını düşündü ve parçayı Romanya devletine sattı.

Devlet parçayı Polonya'daki Krakov Tarih Müzesi'nin uzmanlarına gönderdi. Uzmanlar parçanın gerçek kehribar olduğunu kısa sürede doğruladı.

Yaşı 38,5 ile 70 Milyon Yıl Arasında

Yaşı 38,5 ile 70 Milyon Yıl Arasında

Kehribar, ağaç reçinesinin milyonlarca yıl içinde sertleşmesiyle oluşan bir fosil. Uzmanlara göre bu parça 38,5 ile 70 milyon yıl önce oluştu.

Buzău bölgesi, koyu kırmızıdan siyaha uzanan tonlarıyla bilinen ve rumenit adı verilen kehribar türüyle tanınıyor. Parça bugün Buzău İl Müzesi'nde. Müze müdürü Daniel Costache, bunun türünün en büyük örneği olduğunu söylüyor.

Değer konusunda bir not: Haberlerde geçen 1 milyon euro bir tahmin. Costache'a göre parçanın bilimsel değeri parayla ölçülemez.

Yıllarca kapının önünde duran taş, artık müze vitrininde.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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