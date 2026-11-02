Evi Soyan Hırsızlar Altınları Aldı, Kapının Önündeki Taşı Bıraktı: Asıl Hazine Oymuş
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Romanya'nın güneydoğusunda yaşayan yaşlı bir kadın, evinin kapısını açık tutmak için yıllarca aynı taşı kullandı. 3,5 kiloluk bu parçanın aslında dünyanın bilinen en büyük kehribar parçalarından biri olduğu çok sonra anlaşıldı.
Bugün değeri yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 55,7 milyon TL) olarak gösterilen parça, ülkede ulusal hazine sayılıyor. İlk kez 2024'te duyulan hikâye son haftalarda yeniden gündem oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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