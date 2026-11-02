Evi Soyan Hırsızlar Altınları Aldı, Kapının Önündeki Taşı Bıraktı: Asıl Hazine Oymuş

Romanya'nın güneydoğusunda yaşayan yaşlı bir kadın, evinin kapısını açık tutmak için yıllarca aynı taşı kullandı. 3,5 kiloluk bu parçanın aslında dünyanın bilinen en büyük kehribar parçalarından biri olduğu çok sonra anlaşıldı.

Bugün değeri yaklaşık 1 milyon euro (yaklaşık 55,7 milyon TL) olarak gösterilen parça, ülkede ulusal hazine sayılıyor. İlk kez 2024'te duyulan hikâye son haftalarda yeniden gündem oldu.

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