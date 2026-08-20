12 Yaşındaki Çocuğun İnternete Yüklediği Taş 160 Milyon Yıllık İlki Ortaya Çıkardı

Taşta aynı canlıya ait olduğu düşünülen bir ön ve bir arka ayak izi bulunuyordu. Daha iyi korunan ön ayak izi, dört ince parmağı bulunan yelpaze biçimli bir görünüme sahipti. İzin uzunluğu yalnızca 1,5, genişliği ise 1,3 santimetreydi.

Araştırmacılar, yüzeydeki son derece küçük ayrıntıları görebilmek için fotogrametri kullanarak taşın üç boyutlu modelini çıkardı. İzlerin boyutu, aralarındaki mesafe ve yönleri incelendiğinde semender benzeri küçük bir amfibi tarafından bırakıldığı sonucuna ulaşıldı.