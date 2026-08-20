12 Yaşındaki Çocuğun İnternete Yüklediği Taş 160 Milyon Yıllık İlki Ortaya Çıkardı
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Ailesiyle çıktığı gezide taşın üzerinde iki küçük iz fark eden 12 yaşındaki Ni Jingchen, çektiği fotoğrafları internette paylaştı. Uzmanların dikkatini çeken izlerin yaklaşık 160 milyon yıl önce yaşayan semender benzeri bir canlıya ait olduğu anlaşıldı.
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İnternette paylaştığı fotoğraflar uzmanları bölgeye götürdü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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