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12 Yaşındaki Çocuğun İnternete Yüklediği Taş 160 Milyon Yıllık İlki Ortaya Çıkardı

12 Yaşındaki Çocuğun İnternete Yüklediği Taş 160 Milyon Yıllık İlki Ortaya Çıkardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 09:09
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Ailesiyle çıktığı gezide taşın üzerinde iki küçük iz fark eden 12 yaşındaki Ni Jingchen, çektiği fotoğrafları internette paylaştı. Uzmanların dikkatini çeken izlerin yaklaşık 160 milyon yıl önce yaşayan semender benzeri bir canlıya ait olduğu anlaşıldı.

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İnternette paylaştığı fotoğraflar uzmanları bölgeye götürdü

İnternette paylaştığı fotoğraflar uzmanları bölgeye götürdü

Fosillere meraklı olan Ni Jingchen, 2025 yılının başında ailesiyle Pekin’in Mentougou bölgesini geziyordu. Yol kenarındaki bir kayanın üzerinde alışılmadık iki iz gören çocuk, taşın fotoğraflarını çekerek internette paylaştı.

Fotoğrafları gören paleontolog Xing Lida, izlerin incelenmeye değer olduğunu düşünerek bir araştırma ekibi oluşturdu. Bölgeye giden uzmanlar, taşın üzerindeki şekillerin rastgele oluşmadığını ve küçük bir canlı tarafından bırakıldığını belirledi.

Ayak izlerinden biri yalnızca 1,5 santimetreydi

Ayak izlerinden biri yalnızca 1,5 santimetreydi

Taşta aynı canlıya ait olduğu düşünülen bir ön ve bir arka ayak izi bulunuyordu. Daha iyi korunan ön ayak izi, dört ince parmağı bulunan yelpaze biçimli bir görünüme sahipti. İzin uzunluğu yalnızca 1,5, genişliği ise 1,3 santimetreydi.

Araştırmacılar, yüzeydeki son derece küçük ayrıntıları görebilmek için fotogrametri kullanarak taşın üç boyutlu modelini çıkardı. İzlerin boyutu, aralarındaki mesafe ve yönleri incelendiğinde semender benzeri küçük bir amfibi tarafından bırakıldığı sonucuna ulaşıldı.

Asya’nın ilk Jura dönemi amfibi ayak izi oldu

Asya’nın ilk Jura dönemi amfibi ayak izi oldu

İzlerin yaklaşık 160 milyon yıl önce, Orta Jura döneminde oluştuğu belirlendi. Keşif, Çin’de ve Asya genelinde bilimsel olarak tanımlanan ilk Jura dönemi amfibi ayak izi kaydı oldu.

Bulgu, o dönemde Pekin çevresindeki göl ve bataklık ekosistemlerinde küçük kara amfibilerinin de yaşadığını gösteriyor. Çocuğun internette yaptığı basit paylaşım, amatör fosil meraklılarının bilimsel keşiflere sağlayabileceği katkının da dikkat çekici bir örneğine dönüştü.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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