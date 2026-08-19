Yaz Aylarında Örümcekleri Evden Uzak Tutan Basit Yöntem: Anında Gidiyorlar
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Lavanta kokusunun örümcekleri uzak tuttuğu öne sürülüyor
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Lavanta yağı yöntemi nasıl uygulanır?
Evcil hayvan bulunan evlerde uygulanmamalı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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