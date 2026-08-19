Yaz Aylarında Örümcekleri Evden Uzak Tutan Basit Yöntem: Anında Gidiyorlar

Yoğunlaştırılmış uçucu yağlar, temas etmeleri veya yalamaları durumunda evcil hayvanlar için risk oluşturabilir. Özellikle kediler uçucu yağlara karşı daha hassastır. Bu nedenle lavanta yağının hayvanların erişebildiği kapı, pencere ve zeminlere sürülmesi önerilmiyor.

Evcil hayvan bulunan evlerde kapı ve pencere çevresindeki çatlakları kapatmak, sineklik kullanmak ve örümcek ağlarını düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizlemek daha güvenli seçeneklerdir. Çok sayıda örümcek görülmesi durumunda profesyonel destek alınabilir.