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Yaz Aylarında Örümcekleri Evden Uzak Tutan Basit Yöntem: Anında Gidiyorlar

Yaz Aylarında Örümcekleri Evden Uzak Tutan Basit Yöntem: Anında Gidiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 17:22
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Havaların sıcak olduğu dönemlerde açık bırakılan kapı ve pencereler, örümceklerin eve girmesini kolaylaştırabiliyor. Temizlik içerikleriyle tanınan Chantel Mila, örümcekleri uzak tutmak için kapı ve pencere çerçevelerinde lavanta yağı kullanılmasını öneriyor.

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Lavanta kokusunun örümcekleri uzak tuttuğu öne sürülüyor

Lavanta kokusunun örümcekleri uzak tuttuğu öne sürülüyor

Chantel Mila’nın paylaştığı yöntemde, yoğun kokusuyla bilinen lavanta yağı örümceklerin eve girebileceği noktalara uygulanıyor. Özellikle pencere kenarları, kapı çerçeveleri ve küçük açıklıkların yöntemin uygulanabileceği bölgeler olduğu belirtiliyor.

Lavanta yağının kokusu azaldıkça uygulamanın yenilenmesi gerekiyor. Ancak bu yöntemin bütün örümcek türlerinde kesin sonuç vereceğini gösteren güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle uygulama, garantili bir mücadele yöntemi değil evde denenebilecek bir koku bariyeri olarak değerlendirilmeli.

Lavanta yağı yöntemi nasıl uygulanır?

Lavanta yağı yöntemi nasıl uygulanır?

Evinde kedi, köpek veya kuş bulunmayanların uygulayabileceği yöntem şu adımlardan oluşuyor:

  • Kapı ve pencere çerçevelerindeki tozları temizleyerek yüzeyi kurutun.

  • Temiz bir bezin üzerine birkaç damla lavanta yağı dökün.

  • Bezi kapı çerçeveleri, pencere kenarları ve örümceklerin girebileceği açıklıklar üzerinde gezdirin.

  • Yağı doğrudan yüzeye dökmeyin ve boyalı alanlarda önce görünmeyen küçük bir noktada deneyin.

  • Koku azaldığında aynı işlemi yeniden uygulayın.

Uygulama sırasında eldiven kullanılması ve yağın gözlerle ya da ciltle doğrudan temas ettirilmemesi öneriliyor. Lavanta yağı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalı.

Evcil hayvan bulunan evlerde uygulanmamalı

Evcil hayvan bulunan evlerde uygulanmamalı

Yoğunlaştırılmış uçucu yağlar, temas etmeleri veya yalamaları durumunda evcil hayvanlar için risk oluşturabilir. Özellikle kediler uçucu yağlara karşı daha hassastır. Bu nedenle lavanta yağının hayvanların erişebildiği kapı, pencere ve zeminlere sürülmesi önerilmiyor.

Evcil hayvan bulunan evlerde kapı ve pencere çevresindeki çatlakları kapatmak, sineklik kullanmak ve örümcek ağlarını düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizlemek daha güvenli seçeneklerdir. Çok sayıda örümcek görülmesi durumunda profesyonel destek alınabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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