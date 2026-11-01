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Mezarlığın Altında Gizli Bir Hazine Bulundu

Mezarlığın Altında Gizli Bir Hazine Bulundu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 14:50
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Mısır'da antik Heliopolis kentindeki bir mezarın altında takı ve kozmetik eşyalarla dolu bir gömü bulundu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nın haziranda duyurduğu buluntular arasında altın olduğu düşünülen küpeler ve skarabe mühürler var. 

Ayrıntılar haberimizde.

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Gömü, Panehsy adı verilen kerpiç mezarın altında bulundu.

Gömü, Panehsy adı verilen kerpiç mezarın altında bulundu.

Bugün Kahire sınırları içinde kalan Heliopolis nekropolündeki kazıda, mezardan insan iskeleti kalıntıları çıkarıldı. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi'nden Hisham El-Leithy, araştırmacıların mezarın altında bir kozmetik eşya koleksiyonuna ulaştığını söyledi.

Kazı alanında hiyeroglif yazıtlar taşıyan kireç taşı bloklar da bulundu. Konseyden Mohamed Abdel Badie, bu blokların alanın tarihini ve kültürel gelişimini anlamaya yardımcı olacağını belirtti.

Altın olduğu düşünülen beş çift küpe gün yüzüne çıktı.

Altın olduğu düşünülen beş çift küpe gün yüzüne çıktı.

Bakanlığın ilk değerlendirmesine göre farklı boyutlardaki sarı metal küpeler altından yapılmış. Açık mavi renkteki iki fayans kaptan birinin içinden altı skarabe mühür çıktı; bunlardan ikisi altın olduğu düşünülen çerçevelere yerleştirilmiş.

Buluntular arasında ördek ve tanrı Atum'un tacı şeklinde muskalar da var. Ekip ayrıca dört değerli taş buldu; bunlardan pembemsi kırmızı olanı, altın olduğu düşünülen bir çerçeveye yerleştirilmiş.

Bakır bir ayna ve içinde hâlâ makyaj izi olan sürme kapları da bulundu.

Bakır bir ayna ve içinde hâlâ makyaj izi olan sürme kapları da bulundu.

Kaymak taşından yapılmış iki sürme kabının içinde, yüzyıllar sonra bile kozmetik izleri duruyordu. Üçüncü sürme kabı ise obsidyenden, yani volkanik camdan yapılmıştı.

Mezarlık yüzyıllar boyunca önemli kişilerin gömüldüğü bir yerdi.

Mezarlık yüzyıllar boyunca önemli kişilerin gömüldüğü bir yerdi.

Yetkililere göre Panehsy mezarlığı, Geç Dönem'den (MÖ 664-332) Roma ve Hristiyan dönemlerine kadar önde gelen kişilerin gömüldüğü bir yerdi. Heliopolis nekropolünün bir parçası olan alan, güneş tanrısı Ra'nın ana kült merkeziyle bağlantılı.

Aynı kazı sezonunda biri seramik, diğeri alçıdan yapılmış iki kırık tabut da bulundu. Bakanlık, tabutlardan birindeki yaldızlı insan kalıntılarının önemli bir askeri figüre ait olduğunu düşünüyor. Aynı tabutta Roma dönemine ait olabilecek bir sikke de vardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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