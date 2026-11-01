Mezarlığın Altında Gizli Bir Hazine Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gömü, Panehsy adı verilen kerpiç mezarın altında bulundu.
Altın olduğu düşünülen beş çift küpe gün yüzüne çıktı.
Bakır bir ayna ve içinde hâlâ makyaj izi olan sürme kapları da bulundu.
Mezarlık yüzyıllar boyunca önemli kişilerin gömüldüğü bir yerdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın