Mezarlığın Altında Gizli Bir Hazine Bulundu

Yetkililere göre Panehsy mezarlığı, Geç Dönem'den (MÖ 664-332) Roma ve Hristiyan dönemlerine kadar önde gelen kişilerin gömüldüğü bir yerdi. Heliopolis nekropolünün bir parçası olan alan, güneş tanrısı Ra'nın ana kült merkeziyle bağlantılı.

Aynı kazı sezonunda biri seramik, diğeri alçıdan yapılmış iki kırık tabut da bulundu. Bakanlık, tabutlardan birindeki yaldızlı insan kalıntılarının önemli bir askeri figüre ait olduğunu düşünüyor. Aynı tabutta Roma dönemine ait olabilecek bir sikke de vardı.