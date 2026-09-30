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Firavunun En Büyük Sırlarını O Biliyordu: 4 Bin Yıllık Mezarında 'Öteki Dünyaya Açılan Kapı' Bulundu

Firavunun En Büyük Sırlarını O Biliyordu: 4 Bin Yıllık Mezarında 'Öteki Dünyaya Açılan Kapı' Bulundu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 09:48
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Mısır'da bulunan 4 bin yıllık bir mezar, firavunun en yakın çevresindeki bir yetkilinin hayatını gün yüzüne çıkardı.

Sakkara'daki Bubasteion Nekropolü'nde bulunan mezar, 'kralın sırlarının bekçisi' unvanını taşıyan Sakhnetio-Btah adlı üst düzey bir yetkiliye ait. Mezarda eski Mısırlıların öteki dünyaya geçit olarak gördüğü bir 'sahte kapı' ve mühürlü üç taş lahit de ortaya çıktı. Kaynak

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Kralın Sırlarının Bekçisi Kimdi?

Kralın Sırlarının Bekçisi Kimdi?

Mezar duvarlarındaki hiyeroglifler, sahibinin Eski Krallık döneminde yaşamış Sakhnetio-Btah adlı bir yetkili olduğunu gösterdi. Yazıtlarda geçen 'kralın sırlarının bekçisi' unvanı, onun firavunun en dar çevresine girebilen biri olduğunu ortaya koyuyor.

Kulağa gizemli gelse de uzmanlara göre bu unvan saklı hazineleri korumak anlamına gelmiyor. Büyük olasılıkla firavun adına gizli kraliyet belgeleri ve fermanlarla ilgilenen üst düzey bir göreve işaret ediyor. Sakhnetio-Btah aynı zamanda saray mabeyincisi, adalet tanrıçası Maat'ın rahibi ve kraliyet kütüphanesinin sorumlusuydu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre yazıtlar, bu unvanların eski devletin yönetim sisteminde ne kadar yüksek bir konuma karşılık geldiğini gösteriyor.

Sakkara, Mısır'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Yaklaşık 4.700 yıl önce inşa edilen, ülkenin en eski piramidi Djoser Basamaklı Piramidi de burada yer alıyor.

Mühürlü Üç Lahit Sağlam Halde Bulundu

Mühürlü Üç Lahit Sağlam Halde Bulundu

Mezarda bir cenaze şapelinin kalıntıları ve 'sahte kapı' da bulundu. Duvara oyulmuş bu sembolik niş, eski Mısır inancında yaşayanların dünyasıyla ölüler diyarı arasında büyülü bir eşik sayılıyordu. Ölen kişinin ruhunun bu kapıdan geçip bırakılan adakları aldığına inanılıyordu.

Kazıda sunak masası, adak levhası ve arınma havuzu gibi ritüel eşyaları da ilk konuldukları yerde bulundu. Mezarın çevresinde birbirine bağlı mezar kuyularından oluşan bir ağ, çok sayıda insan gömüsü ve renkli boyalı mumya kaplamaları (kartonaj) ortaya çıktı.

En dikkat çekici buluntular ise mühürlü ve sağlam halde bulunan üç taş lahit oldu. Ölüye öteki dünyada hizmet etmesi için yapılan 100'ü aşkın uşebti heykelciği, ahşap bir şahin heykeli ve çok sayıda çanak çömlek de gün yüzüne çıktı.

İlk incelemeler, mezar kompleksinin bazı bölümlerinin antik çağda soyguncular tarafından yağmalandığını gösteriyor. Kazılar sürüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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