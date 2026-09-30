Firavunun En Büyük Sırlarını O Biliyordu: 4 Bin Yıllık Mezarında 'Öteki Dünyaya Açılan Kapı' Bulundu

Mezar duvarlarındaki hiyeroglifler, sahibinin Eski Krallık döneminde yaşamış Sakhnetio-Btah adlı bir yetkili olduğunu gösterdi. Yazıtlarda geçen 'kralın sırlarının bekçisi' unvanı, onun firavunun en dar çevresine girebilen biri olduğunu ortaya koyuyor.

Kulağa gizemli gelse de uzmanlara göre bu unvan saklı hazineleri korumak anlamına gelmiyor. Büyük olasılıkla firavun adına gizli kraliyet belgeleri ve fermanlarla ilgilenen üst düzey bir göreve işaret ediyor. Sakhnetio-Btah aynı zamanda saray mabeyincisi, adalet tanrıçası Maat'ın rahibi ve kraliyet kütüphanesinin sorumlusuydu.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'na göre yazıtlar, bu unvanların eski devletin yönetim sisteminde ne kadar yüksek bir konuma karşılık geldiğini gösteriyor.

Sakkara, Mısır'ın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Yaklaşık 4.700 yıl önce inşa edilen, ülkenin en eski piramidi Djoser Basamaklı Piramidi de burada yer alıyor.