Firavunun En Büyük Sırlarını O Biliyordu: 4 Bin Yıllık Mezarında 'Öteki Dünyaya Açılan Kapı' Bulundu
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Mısır'da bulunan 4 bin yıllık bir mezar, firavunun en yakın çevresindeki bir yetkilinin hayatını gün yüzüne çıkardı.
Sakkara'daki Bubasteion Nekropolü'nde bulunan mezar, 'kralın sırlarının bekçisi' unvanını taşıyan Sakhnetio-Btah adlı üst düzey bir yetkiliye ait. Mezarda eski Mısırlıların öteki dünyaya geçit olarak gördüğü bir 'sahte kapı' ve mühürlü üç taş lahit de ortaya çıktı. Kaynak
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Kralın Sırlarının Bekçisi Kimdi?
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Mühürlü Üç Lahit Sağlam Halde Bulundu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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