Amasya'da 22 Ayar Altın Tozlu Lokumun Kilosu 10 Bin TL: Dükkana Gelen Herkes Ücretsiz Tadıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amasya'da gıda ürünleri satan bir dükkanda 22 ayar altın tozuyla süslenen bir lokum görenleri şaşırttı. Lokum badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü içeriyor ve dükkana gelen herkes dilimlerinden ücretsiz tadabiliyor. Dükkanın sahibi Selim Kaya, lokumun yapımını ve fiyatını anlattı. Şef Sezer Dirican ise bu tür bir lokumu ilk kez gördüğünü söyledi.
Altın tozlu lokum ücretsiz tattırılıyor.
50 kilo lokuma 5 gram altın giriyor.
Şef bunu ilk kez gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın