Amasya'da 22 Ayar Altın Tozlu Lokumun Kilosu 10 Bin TL: Dükkana Gelen Herkes Ücretsiz Tadıyor

Amasya'da gıda ürünleri satan bir dükkanda 22 ayar altın tozuyla süslenen bir lokum görenleri şaşırttı. Lokum badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü içeriyor ve dükkana gelen herkes dilimlerinden ücretsiz tadabiliyor. Dükkanın sahibi Selim Kaya, lokumun yapımını ve fiyatını anlattı. Şef Sezer Dirican ise bu tür bir lokumu ilk kez gördüğünü söyledi.