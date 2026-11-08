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Amasya'da 22 Ayar Altın Tozlu Lokumun Kilosu 10 Bin TL: Dükkana Gelen Herkes Ücretsiz Tadıyor

Amasya'da 22 Ayar Altın Tozlu Lokumun Kilosu 10 Bin TL: Dükkana Gelen Herkes Ücretsiz Tadıyor

Amasya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 17:11
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Amasya'da gıda ürünleri satan bir dükkanda 22 ayar altın tozuyla süslenen bir lokum görenleri şaşırttı. Lokum badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü içeriyor ve dükkana gelen herkes dilimlerinden ücretsiz tadabiliyor. Dükkanın sahibi Selim Kaya, lokumun yapımını ve fiyatını anlattı. Şef Sezer Dirican ise bu tür bir lokumu ilk kez gördüğünü söyledi.

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Altın tozlu lokum ücretsiz tattırılıyor.

Altın tozlu lokum ücretsiz tattırılıyor.

İçeriğinde badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü bulunan ve özel sarma dolgularla hazırlanan bu lokum türü, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın tozuyla süsleniyor. Görenlerin şaşırdığı lokumun dilimlerinden dükkana gelen herkes tadabiliyor. Dükkanda kilosu 500 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla 66 çeşit daha lokum satılıyor.

50 kilo lokuma 5 gram altın giriyor.

50 kilo lokuma 5 gram altın giriyor.

Dükkanın sahibi Selim Kaya, lokumun yapımını ve fiyatını şu sözlerle anlattı:

“Altın kaplama lokumumuzda 22 ayar altın kullandık. 50 kilogramlık lokum kazanımıza 5 gram altın girmektedir. Kilosunu 10 bin TL'den satıyoruz. Her gelene tattırıyoruz. Alıp almamaları önemli değil.”

Şef bunu ilk kez gördü.

Şef bunu ilk kez gördü.

Altın kaplı lokumu daha önce yemediğini anlatan şef Sezer Dirican, lokum karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Altın kaplamalı çok şeyle karşılaşmıştım. Ama lokumla değil. Dışı komple altın. Dışarıdan görseniz külçe altın gibi lokum yapmışlar.”

Altın kaplama lokumun adını duyduğunda şaşıran Nuran Muslu ise fiyatı pahalı buldu. Muslu düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

“Biz bu lokumu yiyemeyiz. Mahallemde de kimsenin yiyebileceğini düşünmüyorum. Çok pahalı. Onun yerine cennet hurmalarını kurutup yeriz.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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