BDDK Eylül Verilerini Açıkladı: En Çok Altın Hangi İlde?

Malatya'da bireysel tasarrufların yüzde 37,57'si altında tutuluyor. Karabük yüzde 37,13 ile hemen arkasında, Kütahya yüzde 36,51 ile üçüncü sırada. Çankırı yüzde 35,56, Kırıkkale yüzde 34,64 ile dördüncü ve beşinci. Elazığ, Rize, Erzurum, Gümüşhane ve Bilecik de ilk 10'u tamamlıyor.