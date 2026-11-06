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BDDK Eylül Verilerini Açıkladı: En Çok Altın Hangi İlde?

BDDK Eylül Verilerini Açıkladı: En Çok Altın Hangi İlde?

Malatya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 22:33
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BDDK'nın Eylül 2026 verilerine göre bankalardaki bireysel tasarrufların ne kadarının altında tutulduğu il il ortaya çıktı. Listenin başındaki ilin payı yüzde 37'yi aştı. İstanbul, Ankara ve İzmir ise ilk 10'a bile giremedi.

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Zirvede Malatya var.

Zirvede Malatya var.

Malatya'da bireysel tasarrufların yüzde 37,57'si altında tutuluyor. Karabük yüzde 37,13 ile hemen arkasında, Kütahya yüzde 36,51 ile üçüncü sırada. Çankırı yüzde 35,56, Kırıkkale yüzde 34,64 ile dördüncü ve beşinci. Elazığ, Rize, Erzurum, Gümüşhane ve Bilecik de ilk 10'u tamamlıyor.

Büyükşehirler listede çok aşağıda.

Büyükşehirler listede çok aşağıda.

İstanbul yüzde 21,57 ile 58. sırada. Ankara yüzde 24,88 ile 37. sıraya yerleşirken İzmir yüzde 20,73 ile 62. sırada yer alıyor. Üç büyükşehirde de altın hesaplarının payı, ilk 10'daki illerin belirgin biçimde altında kalıyor.

Toplam tutarda İstanbul önde.

Toplam tutarda İstanbul önde.

Paya değil toplam tutara bakılınca sıralama tersine dönüyor. İstanbul 1,33 trilyon lirayla birinci, Ankara 398,75 milyar lirayla ikinci, İzmir 249,06 milyar lirayla üçüncü. Bu sıralama yalnızca bankalardaki bireysel tasarruflar içindeki altın hesaplarını gösteriyor. Evlerde veya kasalarda saklanan altınlar hesaba dahil değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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