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Altın Alacaklar Saat 16.30'a Dikkat! 6 Kasım Altın Ne Kadar?

Altın Alacaklar Saat 16.30'a Dikkat! 6 Kasım Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 10:23
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Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yön aşağı döndü. Ons altın 4 bin 46 dolara gerilerken gram altın yüzde 1'i aşan kayıpla 6.529 liraya indi. Dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini düşürmesi ve gözlerin bugün açıklanacak ABD istihdam verisine çevrilmesi piyasadaki temkini artırdı. Peki 6 Kasım Cuma gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

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6 Kasım Cuma altın fiyatları.

6 Kasım Cuma altın fiyatları.

Hafta boyunca güçlü yükselen altın, cuma sabahı kâr satışlarıyla karşılaştı. Dün akşam 6.600 lira civarında işlem gören gram altın, 6 Kasım sabahı yaklaşık 70 lira değer kaybederek 6.529 liraya geriledi. Buna rağmen haftalık tablo hâlâ yatırımcının lehine: Pazartesi sabahı 6.274 lira seviyesinde olan gram altın, haftanın başından bu yana 250 liranın üzerinde değer kazanmış durumda.

Gram gümüş de düşüşten payını aldı ve yüzde 0,6 kayıpla 83 liranın hemen üzerine indi. 6 Kasım Cuma saat 10.00 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.528,02 TL / Satış 6.529,04 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.634 TL / Satış 10.877 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.201 TL / Satış 21.754 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 42.535 TL / Satış 43.374 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 43.968 TL / Satış 44.635 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 43.865 TL / Satış 44.971 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 6.061,30 TL / Satış 6.067,10 TL

Ons altın ne kadar?

Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Saat 16.30'a dikkat.

Saat 16.30'a dikkat.

Altındaki geri çekilmenin arkasında birden fazla etken var. İki gün üst üste sert düşen petrol fiyatları toparlandı, Brent petrolün varili yeniden 99 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'da tankerlere yönelik saldırıların yeniden gündeme gelmesiyle yükselen petrol, ABD'de enflasyonun tekrar canlanabileceği endişesini tetikledi. Bu da ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi.

Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo pek iç açıcı değil. Nitekim ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 5 Kasım'da yayımladığı notta daha şahin bir Fed'i gerekçe göstererek 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara indirdi. Piyasalarda Fed'in 9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali bu sabah yüzde 68 civarında fiyatlanıyor. Bir gün önce bu oran yüzde 80'in üzerindeydi. Teknoloji hisselerinde başlayıp Asya borsalarına yayılan satış dalgası da altını etkiledi; diğer piyasalardaki zararını kapatmak ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını kapattığı belirtiliyor.

Gözler şimdi bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde. Güçlü bir istihdam ve ücret verisi faiz artışı beklentilerini yeniden yükseltip altın üzerindeki baskıyı artırabilir, zayıf bir veri ise tam tersi etki yaratabilir. Teknik tarafta 4.041 dolar kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde satışların 3.976-4.008 dolar bandına kadar derinleşebileceği yorumu yapılıyor. StoneX analisti Matt Simpson ise yukarıda ilk direnç noktalarını 4.142 ve 4.185 dolar olarak işaret ediyor.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,16 seviyesinde işlem görüyor. Ons altının 4 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağı, gram altının 6.500 lira bandını koruyup koruyamayacağı açısından da belirleyici olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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