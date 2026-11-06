Altın Alacaklar Saat 16.30'a Dikkat! 6 Kasım Altın Ne Kadar?

Altındaki geri çekilmenin arkasında birden fazla etken var. İki gün üst üste sert düşen petrol fiyatları toparlandı, Brent petrolün varili yeniden 99 doların üzerine çıktı. Orta Doğu'da tankerlere yönelik saldırıların yeniden gündeme gelmesiyle yükselen petrol, ABD'de enflasyonun tekrar canlanabileceği endişesini tetikledi. Bu da ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi.

Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo pek iç açıcı değil. Nitekim ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 5 Kasım'da yayımladığı notta daha şahin bir Fed'i gerekçe göstererek 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.650 dolardan 4.150 dolara indirdi. Piyasalarda Fed'in 9 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali bu sabah yüzde 68 civarında fiyatlanıyor. Bir gün önce bu oran yüzde 80'in üzerindeydi. Teknoloji hisselerinde başlayıp Asya borsalarına yayılan satış dalgası da altını etkiledi; diğer piyasalardaki zararını kapatmak ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen bazı yatırımcıların altın pozisyonlarını kapattığı belirtiliyor.

Gözler şimdi bugün saat 16.30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde. Güçlü bir istihdam ve ücret verisi faiz artışı beklentilerini yeniden yükseltip altın üzerindeki baskıyı artırabilir, zayıf bir veri ise tam tersi etki yaratabilir. Teknik tarafta 4.041 dolar kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin aşağı kırılması halinde satışların 3.976-4.008 dolar bandına kadar derinleşebileceği yorumu yapılıyor. StoneX analisti Matt Simpson ise yukarıda ilk direnç noktalarını 4.142 ve 4.185 dolar olarak işaret ediyor.

İç piyasada gram altının yönünü ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru belirleyecek. Dolar/TL bu sabah 50,16 seviyesinde işlem görüyor. Ons altının 4 bin doların üzerinde tutunup tutunamayacağı, gram altının 6.500 lira bandını koruyup koruyamayacağı açısından da belirleyici olacak.