Altın Alacaklar Saat 16.30'a Dikkat! 6 Kasım Altın Ne Kadar?
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Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yön aşağı döndü. Ons altın 4 bin 46 dolara gerilerken gram altın yüzde 1'i aşan kayıpla 6.529 liraya indi. Dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın yıl sonu altın tahminini düşürmesi ve gözlerin bugün açıklanacak ABD istihdam verisine çevrilmesi piyasadaki temkini artırdı. Peki 6 Kasım Cuma gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.
6 Kasım Cuma altın fiyatları.
Saat 16.30'a dikkat.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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