Gram Altın 6.500 Lirayı Aştı! 4 Kasım Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

Altın geçen hafta Fed'in faizi sabit tutmasının ardından sert satış baskısıyla karşılaşmış, ons altın cuma günü 3 bin 900 dolar civarına inerek son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Bu hafta ise tablo değişti. Ons altın çarşamba sabahı yüzde 2,7 civarında yükselerek 4 bin 26 dolara çıktı ve kritik görülen 4 bin dolar eşiğini yeniden geri aldı.

Piyasa haberlerinde, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından tahvil getirilerinin gerilediği ve bunun altın ile gümüşteki yükselişi hızlandırdığı öne çıkıyor. Tahvil getirileri düştüğünde faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti azalıyor, bu da değerli metallere olan talebi destekliyor.

İç piyasada gram altının yönünü belirleyen iki temel başlık var: ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru. Ons altının 4 bin doların üzerinde kalıcı olup olamayacağı, önümüzdeki günlerde gram altının da 6.500 lira bandını koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Sert düşüşün ardından gelen bu hızlı toparlanma, kısa vadede alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ediyor. Yine de faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi sürdükçe fiyatlarda dalgalı bir seyir görülmesi şaşırtıcı olmayacak.