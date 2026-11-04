Gram Altın 6.500 Lirayı Aştı! 4 Kasım Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?
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Altın, haftanın ortasında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın 4 Kasım Çarşamba sabahı yüzde 2,4'ü aşan yükselişle 6.500 lirayı geride bıraktı, ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Peki 4 Kasım Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.
4 Kasım Çarşamba altın fiyatları.
Altın yükseldi mi? Altın neden yükseldi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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