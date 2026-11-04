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Gram Altın 6.500 Lirayı Aştı! 4 Kasım Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

Gram Altın 6.500 Lirayı Aştı! 4 Kasım Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 11:09
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Altın, haftanın ortasında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın 4 Kasım Çarşamba sabahı yüzde 2,4'ü aşan yükselişle 6.500 lirayı geride bıraktı, ons altın ise yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Peki 4 Kasım Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

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4 Kasım Çarşamba altın fiyatları.

4 Kasım Çarşamba altın fiyatları.

Haftaya toparlanmayla başlayan altın, çarşamba günü yükselişin dozunu artırdı. Pazartesi sabahı serbest piyasada 6.274 lira civarında işlem gören gram altın, 4 Kasım sabahı 6.476 liraya çıktı. Kuyumcu satış fiyatı ise 6.523 lirayı buldu. Böylece gram altın iki gün içinde yaklaşık 200 lira değer kazanmış oldu.

Yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gram gümüş de güne yüzde 4'ün üzerinde artışla başladı. 4 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.447,75 TL / Satış 6.523,11 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.530 TL / Satış 10.632 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.125 TL / Satış 21.257 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 42.121 TL / Satış 42.358 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.421 TL / Satış 43.058 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 43.255 TL / Satış 43.497 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.894,93 TL / Satış 6.093,38 TL

Ons altın ne kadar?

Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya ve gün içindeki hareketlere göre değişiklik gösterebilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Altın yükseldi mi? Altın neden yükseldi?

Altın yükseldi mi? Altın neden yükseldi?

Altın geçen hafta Fed'in faizi sabit tutmasının ardından sert satış baskısıyla karşılaşmış, ons altın cuma günü 3 bin 900 dolar civarına inerek son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Bu hafta ise tablo değişti. Ons altın çarşamba sabahı yüzde 2,7 civarında yükselerek 4 bin 26 dolara çıktı ve kritik görülen 4 bin dolar eşiğini yeniden geri aldı.

Piyasa haberlerinde, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından tahvil getirilerinin gerilediği ve bunun altın ile gümüşteki yükselişi hızlandırdığı öne çıkıyor. Tahvil getirileri düştüğünde faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın maliyeti azalıyor, bu da değerli metallere olan talebi destekliyor.

İç piyasada gram altının yönünü belirleyen iki temel başlık var: ons altındaki seyir ve dolar/TL kuru. Ons altının 4 bin doların üzerinde kalıcı olup olamayacağı, önümüzdeki günlerde gram altının da 6.500 lira bandını koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Sert düşüşün ardından gelen bu hızlı toparlanma, kısa vadede alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ediyor. Yine de faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisi sürdükçe fiyatlarda dalgalı bir seyir görülmesi şaşırtıcı olmayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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