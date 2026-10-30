Gram Altın Kasım Ayında Ne Kadar Olacak?
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Ekim ayında sert bir düşüş yaşayan altında gözler şimdi kasım ayına çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya, ons altındaki gerilemenin ardından gram altın için kısa ve orta vadeli senaryoları anlattı. Kaya, yatırımcıları panik satışına karşı uyarırken izlenmesi gereken kritik seviyeleri de tek tek sıraladı.
Altın fiyatları için kasım uyarısı.
Gram altın kasım ayında ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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