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Gram Altın Kasım Ayında Ne Kadar Olacak?

Gram Altın Kasım Ayında Ne Kadar Olacak?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 16:01
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Ekim ayında sert bir düşüş yaşayan altında gözler şimdi kasım ayına çevrildi. Ekonomist Tuna Kaya, ons altındaki gerilemenin ardından gram altın için kısa ve orta vadeli senaryoları anlattı. Kaya, yatırımcıları panik satışına karşı uyarırken izlenmesi gereken kritik seviyeleri de tek tek sıraladı.

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Altın fiyatları için kasım uyarısı.

Altın fiyatları için kasım uyarısı.

TGRT Haber'den Bengü Sarıkuş'a değerlendirmelerde bulunan ekonomist Tuna Kaya'ya göre ekim ayında yaklaşık 5.600 dolar seviyesini gören ons altın, bu zirveden hızlı bir geri çekilme yaşadı. Düşüşün yüzde 30'a yaklaştığını belirten Kaya, gram altının da yaklaşık 6.660 liradan 6.380-6.400 lira bandına indiğini söyledi.

Altın kasım ayında ne kadar olacak?

Kaya, kasımın ilk günleri için aşağı yönlü ya da yatay bir seyir bekliyor. Bu beklentinin arkasında Fed'in faizi sabit tutması, sert söylemleri, güçlü enflasyon verileri ve faiz artırımı beklentileri var. Ons altında 4.000 doların kalıcı biçimde kırılması halinde düzeltmenin derinleşebileceğini de ekledi.

Gram altının, ons fiyatı ile dolar/TL kurunun birleşimiyle oluştuğunu hatırlatan Kaya, kurun 49,95 civarında seyrettiğine dikkat çekti. Kurun 51-52 lira aralığında kalması durumunda gram altındaki düşüşün ons altındaki kadar sert olmayacağını belirtti.

Gram altın kasım ayında ne kadar olacak?

Gram altın kasım ayında ne kadar olacak?

Ekonomist Kaya'nın destek listesinde ons altın için sırasıyla 3.950, 3.900 ve önceki dip olan 3.886 dolar yer alıyor. Bu seviyelerin altında 3.800 dolar devreye girebilirken en uç senaryoda 3.600 dolar telaffuz ediliyor. Gram altında ise 6.200-6.350 lira arası olası dip bölgesi, 6.300 lira da yakından izlenecek nokta olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönde ise 6.600-6.750 lira bandı direnç alanı. Yıl sonuna doğru toparlanma mümkün görülse de yeni bir rekor için gram altının yaklaşık 6.700 lirayı, ons altının ise yaklaşık 4.300 doları aşması gerekiyor. Merkez bankalarının, özellikle Çin'in alımları da fiyatlar için destek unsuru olarak görülüyor.

Altın alacaklar dikkat!

Alım yapmak isteyenlere kademeli gitmelerini öneren Kaya, ons altın 3.800 dolara inerse ikinci bir alım diliminin planlanabileceğini söyledi. Elinde altın bulunanlara ise panik satışı yapmamalarını tavsiye eden Kaya, portföyün yüzde 30-40'ının nakitte tutulabileceğini belirtti.

Altını uzun vadeli değer saklama aracı olarak tanımlayan Kaya, kısa vadeli spekülasyondan uzak durulması gerektiğini vurguladı. 

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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