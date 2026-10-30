Gram altın kasım ayında ne kadar olacak?

Ekonomist Kaya'nın destek listesinde ons altın için sırasıyla 3.950, 3.900 ve önceki dip olan 3.886 dolar yer alıyor. Bu seviyelerin altında 3.800 dolar devreye girebilirken en uç senaryoda 3.600 dolar telaffuz ediliyor. Gram altında ise 6.200-6.350 lira arası olası dip bölgesi, 6.300 lira da yakından izlenecek nokta olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönde ise 6.600-6.750 lira bandı direnç alanı. Yıl sonuna doğru toparlanma mümkün görülse de yeni bir rekor için gram altının yaklaşık 6.700 lirayı, ons altının ise yaklaşık 4.300 doları aşması gerekiyor. Merkez bankalarının, özellikle Çin'in alımları da fiyatlar için destek unsuru olarak görülüyor.

Altın alacaklar dikkat!

Alım yapmak isteyenlere kademeli gitmelerini öneren Kaya, ons altın 3.800 dolara inerse ikinci bir alım diliminin planlanabileceğini söyledi. Elinde altın bulunanlara ise panik satışı yapmamalarını tavsiye eden Kaya, portföyün yüzde 30-40'ının nakitte tutulabileceğini belirtti.

Altını uzun vadeli değer saklama aracı olarak tanımlayan Kaya, kısa vadeli spekülasyondan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

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