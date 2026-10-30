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30 Ekim Altın Ne Kadar? Gram, Yarım, Çeyrek Altın Fiyatları

30 Ekim Altın Ne Kadar? Gram, Yarım, Çeyrek Altın Fiyatları

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 10:09
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Ons altın, bugün ilk işlemlerde 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 987 doları gördü. Satışlar sabah saatlerinde de sürdü; gram altın 6 bin 394 liraya inerken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 478 lira oldu. Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından haftanın son işlem gününde kuyumcu vitrinlerinde fiyatlar aşağı yönlü. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 30 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!

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Altın fiyatları bugün ne kadaR?

Altın fiyatları bugün ne kadaR?

Cuma sabahı piyasalar açıldığında altında satış baskısı dikkat çekti. Ons altın ilk işlemlerde 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 987 doları gördü. Düşüş sonraki saatlerde de devam etti ve ons yüzde 1'e yakın kayıpla 3 bin 982 dolara indi. Perşembe sabahı 4 bin 44 dolar civarında işlem gören ons, bir günde 62 dolar değer kaybetti. Gram altın da dünkü seviyesinin yaklaşık 84 lira altına düştü ve 6 bin 394 lirayı gördü. Gram altın böylece haftaya başladığı 6 bin 422 liralık seviyenin de altına inmiş oldu.

Saat 10.33 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.394,02 TL / Satış 6.394,85 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.400,00 TL / Satış 10.478,00 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.800,00 TL / Satış 20.949,00 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.473,00 TL / Satış 41.764,00 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 42.079,00 TL / Satış 42.866,00 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.804,32 TL / Satış 6.004,85 TL

  • Ons altın: Alış 3.982,15 dolar / Satış 3.982,56 dolar

  • Gram gümüş: Alış 81,30 TL / Satış 81,40 TL

Sikke altın fiyatları Harem verilerine, gram altın serbest piyasa verilerine dayanıyor. Kuyumcular işçilik ve kâr marjı eklediği için tezgâhta görülen rakamlar bu fiyatlardan farklı olabilir.

Altın neden düşüyor?

Altın neden düşüyor?

Altındaki geri çekilmenin arka planında ABD Merkez Bankası Fed'in 28 Ekim'de açıkladığı faiz kararı var. Fed politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Ancak iki üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanması, faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo genellikle baskı anlamına geliyor.

Ons altın son iki haftada 4 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanıyor. 23 Ekim'de bu eşiğin altına inen ons, 26 Ekim'de yeniden 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugünkü düşüşle birlikte kritik seviye bir kez daha kırılmış oldu. Gümüşte kayıp daha sert: gram gümüş günün ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Gram altında dolar/TL etkisi

Gram altının yönünü yalnızca ons belirlemiyor. Dolar/TL bu sabah 49,95 seviyesinde işlem görüyor ve kurdaki sınırlı yükseliş, onstaki düşüşün gram altına tam olarak yansımasını bir miktar frenliyor. Yine de ons tarafındaki kayıp daha ağır bastığı için gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı.

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle perşembe günü sınırlı işlem gören iç piyasada, bugün fiyatların gün içinde daha hareketli seyretmesi bekleniyor. Altın almayı ya da bozdurmayı planlayanların işlem öncesinde güncel fiyatı kontrol etmesinde fayda var. Hareketli günlerde kuyumcuların alış ile satış arasındaki makası açılabiliyor. Bu fark özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyete doğrudan yansıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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