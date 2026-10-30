30 Ekim Altın Ne Kadar? Gram, Yarım, Çeyrek Altın Fiyatları

Altındaki geri çekilmenin arka planında ABD Merkez Bankası Fed'in 28 Ekim'de açıkladığı faiz kararı var. Fed politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Ancak iki üyenin faiz artırımı yönünde oy kullanması, faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo genellikle baskı anlamına geliyor.

Ons altın son iki haftada 4 bin dolar seviyesi etrafında dalgalanıyor. 23 Ekim'de bu eşiğin altına inen ons, 26 Ekim'de yeniden 4 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugünkü düşüşle birlikte kritik seviye bir kez daha kırılmış oldu. Gümüşte kayıp daha sert: gram gümüş günün ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Gram altında dolar/TL etkisi

Gram altının yönünü yalnızca ons belirlemiyor. Dolar/TL bu sabah 49,95 seviyesinde işlem görüyor ve kurdaki sınırlı yükseliş, onstaki düşüşün gram altına tam olarak yansımasını bir miktar frenliyor. Yine de ons tarafındaki kayıp daha ağır bastığı için gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı.

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle perşembe günü sınırlı işlem gören iç piyasada, bugün fiyatların gün içinde daha hareketli seyretmesi bekleniyor. Altın almayı ya da bozdurmayı planlayanların işlem öncesinde güncel fiyatı kontrol etmesinde fayda var. Hareketli günlerde kuyumcuların alış ile satış arasındaki makası açılabiliyor. Bu fark özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyete doğrudan yansıyor.