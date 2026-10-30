30 Ekim Altın Ne Kadar? Gram, Yarım, Çeyrek Altın Fiyatları
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Ons altın, bugün ilk işlemlerde 4 bin doların altına gerileyerek 3 bin 987 doları gördü. Satışlar sabah saatlerinde de sürdü; gram altın 6 bin 394 liraya inerken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 478 lira oldu. Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından haftanın son işlem gününde kuyumcu vitrinlerinde fiyatlar aşağı yönlü. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 30 Ekim Cuma güncel altın fiyatları!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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