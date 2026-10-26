26 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altın geçen hafta yatırımcısına zor anlar yaşattı. Bir önceki cumartesi 6 bin 633 liradan satılan gram altın, hafta boyunca süren satış dalgasıyla 6 bin 384 liraya kadar gerilemişti. Ons tarafında kayıp yüzde 4'ü aşmış, değerli metal haftayı 3 bin 996 dolardan, yani 4 bin dolar eşiğinin altında tamamlamıştı.

Pazartesi sabahı gelen alımlar onsu yeniden 4 bin 14 dolar seviyesine taşıdı. Kara haftanın ardından 'ilk nefes' olarak değerlendirilen bu toparlanma sinyali geçen haftanın kaybını telafi etmekten henüz uzak. Gram altın, bir hafta önceki seviyesinin hâlâ 211 lira kadar altında bulunuyor. Çeyrek altında da tablo benzer; kuyumcu fiyatının bir hafta önceki 10 bin 825 liralık seviyeye dönmesi için yaklaşık 233 liralık bir yükseliş daha gerekiyor.

Gözler Fed kararında

Piyasalarda bu haftanın en kritik gündem maddesi, ABD Merkez Bankası Fed'in 27-28 Ekim'de yapacağı para politikası toplantısı olacak. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını canlı tutması, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo bir baskı unsuru olarak görülüyor. Bu nedenle Fed'den gelecek mesajlar netleşene kadar fiyatlarda dalgalı bir seyir beklentisi öne çıkıyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin, serbest piyasa fiyatlarını kuyumcu ve bankaların uyguladığı alış-satış makasıyla karşılaştırması önem taşıyor. Hareketli günlerde makasın açılması, küçük tutarlı işlemlerde bile maliyeti artırabiliyor.