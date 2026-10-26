26 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Geçen haftayı sert kayıplarla kapatan altın, yeni haftaya toparlanmayla girdi. Ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkmasıyla gram altın 6 bin 422 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 592 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 26 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları.
Altın yükseldi mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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