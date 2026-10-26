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26 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

26 Ekim Pazartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
26.10.2026 - 08:52
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Geçen haftayı sert kayıplarla kapatan altın, yeni haftaya toparlanmayla girdi. Ons altının yeniden 4 bin doların üzerine çıkmasıyla gram altın 6 bin 422 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 592 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 26 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları!

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Çeyrek altın ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 26 Ekim altın fiyatları.

Cumartesi günü 6 bin 384 liradan işlem gören gram altın, piyasaların açılmasıyla birlikte pazartesi sabahı 6 bin 422 liraya tırmandı. Günlük bazda yüzde 0,58'lik artış yaşanırken sikke altınlar da yukarı yönlü hareket etti. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 548 liradan 10 bin 592 liraya, yarım altın 21 bin 89 liradan 21 bin 177 liraya, Cumhuriyet altını ise 42 bin 43 liradan 42 bin 218 liraya çıktı.

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.421,36 TL / Satış 6.422,08 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.521 TL / Satış 10.592 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.042 TL / Satış 21.177 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.186,62 TL / Satış 42.008,39 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 41.956 TL / Satış 42.218 TL

  • Reşat altını: Alış 41.988,47 TL / Satış 42.250,95 TL

  • Ata altın: Alış 42.473,71 TL / Satış 43.554,71 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.867 TL / Satış 5.929 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.688,12 TL

  • Has altın: Alış 6.389,25 TL / Satış 6.389,97 TL

  • Ons altın: Alış 4.013,61 dolar / Satış 4.014,09 dolar

Altın yükseldi mi?

Altın yükseldi mi?

Altın geçen hafta yatırımcısına zor anlar yaşattı. Bir önceki cumartesi 6 bin 633 liradan satılan gram altın, hafta boyunca süren satış dalgasıyla 6 bin 384 liraya kadar gerilemişti. Ons tarafında kayıp yüzde 4'ü aşmış, değerli metal haftayı 3 bin 996 dolardan, yani 4 bin dolar eşiğinin altında tamamlamıştı.

Pazartesi sabahı gelen alımlar onsu yeniden 4 bin 14 dolar seviyesine taşıdı. Kara haftanın ardından 'ilk nefes' olarak değerlendirilen bu toparlanma sinyali geçen haftanın kaybını telafi etmekten henüz uzak. Gram altın, bir hafta önceki seviyesinin hâlâ 211 lira kadar altında bulunuyor. Çeyrek altında da tablo benzer; kuyumcu fiyatının bir hafta önceki 10 bin 825 liralık seviyeye dönmesi için yaklaşık 233 liralık bir yükseliş daha gerekiyor.

Gözler Fed kararında

Piyasalarda bu haftanın en kritik gündem maddesi, ABD Merkez Bankası Fed'in 27-28 Ekim'de yapacağı para politikası toplantısı olacak. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını canlı tutması, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu tablo bir baskı unsuru olarak görülüyor. Bu nedenle Fed'den gelecek mesajlar netleşene kadar fiyatlarda dalgalı bir seyir beklentisi öne çıkıyor.

Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin, serbest piyasa fiyatlarını kuyumcu ve bankaların uyguladığı alış-satış makasıyla karşılaştırması önem taşıyor. Hareketli günlerde makasın açılması, küçük tutarlı işlemlerde bile maliyeti artırabiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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