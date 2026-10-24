24 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Geçen cumartesi 6 bin 633 liradan satılan gram altın, bir hafta içinde yaklaşık yüzde 3,75 değer kaybederek 6 bin 384 liraya indi. Aynı dönemde çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 825 liradan 10 bin 545 liraya gerilerken 280 liralık bir fark oluştu. Cumhuriyet altını ise 43 bin 161 liradan 42 bin 33 liraya düşerek bir haftada bin 128 lira ucuzladı.

Kaybın asıl kaynağı yine ons tarafı oldu. Geçen hafta sonuna 4 bin 166 dolardan giren ons altın, 170 dolar civarında değer yitirerek 3 bin 996 dolara geriledi ve haftayı 4 bin dolar eşiğinin altında tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yeni yükselişin enflasyon kaygılarını alevlendirmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden uzun süre yüksek tutacağı yönündeki beklentiler, getiri sağlamayan altını baskı altında bırakan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Gümüş de bu satış dalgasından nasibini aldı ve gram fiyatı günlük bazda yüzde 1,14 geriledi.

Bankada alım satım makası açıldı

Hafta sonu altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin banka fiyatlarına dikkat etmesi gerekiyor. Serbest piyasada gram altın 6 bin 384 lira civarındayken bankalarda alış ile satış arasındaki fark yüzlerce liraya çıkmış durumda. Denizbank'ta gram altının alışı 6 bin 177,60, satışı 6 bin 539,10 lira olarak görünürken Vakıfbank'ta alış 6 bin 55,86, satış ise 6 bin 952,86 lira seviyesinde. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarında bankalar riski fiyata yansıttığı için makasın açılması olağan karşılanıyor; ancak küçük tutarlı alımlarda bile bu fark kısa vadede ciddi bir maliyet anlamına gelebiliyor.