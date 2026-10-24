24 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın piyasası haftayı ağır kayıplarla kapattı. Ons altının 4 bin doların altında kalmasıyla gram altın 6 bin 384 liraya indi; bir haftada eriyen değer 249 lirayı buldu. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 545 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 24 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları.
Altında kara hafta.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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