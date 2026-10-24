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24 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

24 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 09:21
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Altın piyasası haftayı ağır kayıplarla kapattı. Ons altının 4 bin doların altında kalmasıyla gram altın 6 bin 384 liraya indi; bir haftada eriyen değer 249 lirayı buldu. Çeyrek altın ise kuyumcularda 10 bin 545 liradan satılıyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 24 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları!

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Çeyrek altın ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 24 Ekim altın fiyatları.

Cuma sabahı 6 bin 436 liradan işlem gören gram altın, günü kayıpla tamamlayarak cumartesiye 6 bin 384 lira seviyesinden girdi. Günlük bazda yüzde 0,62'lik geri çekilme yaşanırken sikke altınlarda düşüş daha sınırlı kaldı. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 550 liradan 10 bin 545 liraya, Cumhuriyet altını ise 42 bin 46 liradan 42 bin 33 liraya indi. Piyasalar hafta sonu kapalı olduğu için kuyumcular pazartesiye kadar cuma kapanışındaki fiyatları baz alıyor.

Bigpara'nın 24 Ekim Cumartesi verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.383,95 TL / Satış 6.384,76 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.425 TL / Satış 10.545 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.849 TL / Satış 21.084 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.304,89 TL / Satış 42.128,90 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 41.570 TL / Satış 42.033 TL

  • Reşat altını: Alış 41.602,47 TL / Satış 42.065,95 TL

  • Ata altın: Alış 42.595,67 TL / Satış 43.679,65 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.845 TL / Satış 5.906 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.660,88 TL

  • Gremse altın: Alış 103.262,22 TL / Satış 105.645,31 TL

  • Beşli altın: Alış 209.106 TL / Satış 213.229,07 TL

  • Has altın: Alış 6.352,03 TL / Satış 6.352,84 TL

  • Ons altın: Alış 3.995,44 dolar / Satış 3.995,95 dolar

  • Gümüş (gram): Alış 86,03 TL / Satış 86,21 TL

Altında kara hafta.

Altında kara hafta.

Geçen cumartesi 6 bin 633 liradan satılan gram altın, bir hafta içinde yaklaşık yüzde 3,75 değer kaybederek 6 bin 384 liraya indi. Aynı dönemde çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 825 liradan 10 bin 545 liraya gerilerken 280 liralık bir fark oluştu. Cumhuriyet altını ise 43 bin 161 liradan 42 bin 33 liraya düşerek bir haftada bin 128 lira ucuzladı.

Kaybın asıl kaynağı yine ons tarafı oldu. Geçen hafta sonuna 4 bin 166 dolardan giren ons altın, 170 dolar civarında değer yitirerek 3 bin 996 dolara geriledi ve haftayı 4 bin dolar eşiğinin altında tamamladı. Petrol fiyatlarındaki yeni yükselişin enflasyon kaygılarını alevlendirmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri beklenenden uzun süre yüksek tutacağı yönündeki beklentiler, getiri sağlamayan altını baskı altında bırakan başlıca etkenler arasında yer alıyor. Gümüş de bu satış dalgasından nasibini aldı ve gram fiyatı günlük bazda yüzde 1,14 geriledi.

Bankada alım satım makası açıldı

Hafta sonu altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin banka fiyatlarına dikkat etmesi gerekiyor. Serbest piyasada gram altın 6 bin 384 lira civarındayken bankalarda alış ile satış arasındaki fark yüzlerce liraya çıkmış durumda. Denizbank'ta gram altının alışı 6 bin 177,60, satışı 6 bin 539,10 lira olarak görünürken Vakıfbank'ta alış 6 bin 55,86, satış ise 6 bin 952,86 lira seviyesinde. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonlarında bankalar riski fiyata yansıttığı için makasın açılması olağan karşılanıyor; ancak küçük tutarlı alımlarda bile bu fark kısa vadede ciddi bir maliyet anlamına gelebiliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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