Gram Altın Düştü! 29 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?
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Fed'in faizi sabit tutmasının ardından altın günün ilk saatlerini düşüşle geçiriyor. Gram altın 6 bin 479 liraya inerken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 638 lira oldu. Ons altın ise 4 bin 44 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 29 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları ve Fed sonrası altında son durum!
Gram altın düştü: 29 Ekim altın fiyatları ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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