Gram Altın Düştü! 29 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

ABD Merkez Bankası Fed, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Karar 10'a karşı 2 oyla alındı. Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

Karar metninin ardından piyasalarda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Faiz getirisi olmayan altın, faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle baskı altına girdi. Ons altın, karar öncesindeki 4 bin 65 dolar seviyesinden 4 bin 30 dolara kadar geriledi. Gram altın da 6 bin 510 liradan 6 bin 456 liraya indi. Gümüşte de benzer bir tablo vardı: ons gümüş 54 dolardan 53,44 dolara düştü. Dolar endeksi ise 102,25 puana gevşedi.

Perşembe sabahına gelindiğinde altın bir miktar toparlandı. Ons 4 bin 37 dolar, gram altın 6 bin 467 lira civarına çıktı. Ancak sabah saatlerinde yeniden satışlar geldi ve gram altın 6 bin 479 liraya çekildi. Dolar/TL ise 49,84 seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın neden düştü?

Gram altının yönünü artık yalnızca ons belirlemiyor. Dolar/TL'deki hareket de en az ons kadar etkili. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini canlı tutuyor. Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin gün içinde fiyatların oynayabileceğini hesaba katması gerekiyor. Hareketli dönemlerde kuyumcuların alış-satış makası açılabiliyor. Bu da özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyeti artırıyor.