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Gram Altın Düştü! 29 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

Gram Altın Düştü! 29 Ekim Altın Fiyatları: Çeyrek Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
29.10.2026 - 09:09
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Fed'in faizi sabit tutmasının ardından altın günün ilk saatlerini düşüşle geçiriyor. Gram altın 6 bin 479 liraya inerken çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 638 lira oldu. Ons altın ise 4 bin 44 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 29 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları ve Fed sonrası altında son durum!

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Gram altın düştü: 29 Ekim altın fiyatları ne kadar?

Gram altın düştü: 29 Ekim altın fiyatları ne kadar?

Perşembe sabahı kuyumcu vitrinlerinde fiyatlar aşağı yönlü başladı. Gram altın dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybetti. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da düşüş aynı oranda seyrediyor. Haftanın başında 6 bin 422 lira olan gram altın, pazartesi seviyesinin hâlâ yaklaşık 57 lira üzerinde.

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.478,25 TL / Satış 6.479,18 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.548,00 TL / Satış 10.638,00 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.097,00 TL / Satış 21.269,00 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 41.570,74 TL / Satış 42.399,85 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.064,00 TL / Satış 42.401,00 TL

  • 22 ayar bilezik: Alış 5.900,00 TL / Satış 5.942,00 TL

  • 18 ayar altın (gram): Alış 4.729,12 TL / Satış 4.729,80 TL

  • Ons altın: Alış 4.043,79 dolar / Satış 4.044,43 dolar

Fed faiz kararı sonrası altın ne oldu?

Fed faiz kararı sonrası altın ne oldu?

ABD Merkez Bankası Fed, 28 Ekim'deki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Karar 10'a karşı 2 oyla alındı. Lisa Cook ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faizin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

Karar metninin ardından piyasalarda kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. Faiz getirisi olmayan altın, faizlerin yüksek kalacağı beklentisiyle baskı altına girdi. Ons altın, karar öncesindeki 4 bin 65 dolar seviyesinden 4 bin 30 dolara kadar geriledi. Gram altın da 6 bin 510 liradan 6 bin 456 liraya indi. Gümüşte de benzer bir tablo vardı: ons gümüş 54 dolardan 53,44 dolara düştü. Dolar endeksi ise 102,25 puana gevşedi.

Perşembe sabahına gelindiğinde altın bir miktar toparlandı. Ons 4 bin 37 dolar, gram altın 6 bin 467 lira civarına çıktı. Ancak sabah saatlerinde yeniden satışlar geldi ve gram altın 6 bin 479 liraya çekildi. Dolar/TL ise 49,84 seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın neden düştü?

Gram altının yönünü artık yalnızca ons belirlemiyor. Dolar/TL'deki hareket de en az ons kadar etkili. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden körükleyebileceği endişesi, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini canlı tutuyor. Altın almayı ya da bozdurmayı düşünenlerin gün içinde fiyatların oynayabileceğini hesaba katması gerekiyor. Hareketli dönemlerde kuyumcuların alış-satış makası açılabiliyor. Bu da özellikle çeyrek ve yarım altın gibi sikke alımlarında maliyeti artırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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