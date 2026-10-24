Altının Tahtını Sallayacağı Söyleniyordu! Tarihi Rekordan Çakıldı

Öte yandan gümüş piyasasındaki sert geri çekilme, teknik osilatörlerin aşırı satım bölgesine geçmesine yol açtı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27,52 seviyesine kadar gerilerken, Para Akışı Endeksi (MFI) 17,93 değerini kaydetti.

Fiyatın 53,09 dolarda bulunan alt Bollinger Bandı'na yaklaşmış olması, kısa vadede piyasada dip arayışı veya tepki alımlarının yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar, aşırı satım sinyallerinin tek başına kalıcı bir dönüş ya da yükseliş trendi anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Yüksek işlem hacmiyle desteklenen satışların devam etmesi durumunda, tepki alımlarının sınırlı kalacağı ve gümüş üzerindeki baskının süreceği değerlendiriliyor.

Gümüş kaç TL?

24 Ekim Cumartesi gümüş 86 TL.