Altının Tahtını Sallayacağı Söyleniyordu! Tarihi Rekordan Çakıldı
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Küresel piyasalarda değerli metaller üzerindeki hareketlilik sürerken, altının en yakın rakibi olarak görülen gümüş cephesinde kayıplar belirginleşiyor. 29 Ocak 2026 tarihinde ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran değerli metal, bu seviyeden sonra başlayan sert satış dalgasıyla gerilemeye devam ediyor. Peki, gümüş ne kadar? Gümüş kaç TL?
Gümüş için 'hayati' eşik.
Tepki yükselişi gelir mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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