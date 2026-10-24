article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altının Tahtını Sallayacağı Söyleniyordu! Tarihi Rekordan Çakıldı

Altının Tahtını Sallayacağı Söyleniyordu! Tarihi Rekordan Çakıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 14:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel piyasalarda değerli metaller üzerindeki hareketlilik sürerken, altının en yakın rakibi olarak görülen gümüş cephesinde kayıplar belirginleşiyor. 29 Ocak 2026 tarihinde ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran değerli metal, bu seviyeden sonra başlayan sert satış dalgasıyla gerilemeye devam ediyor. Peki, gümüş ne kadar? Gümüş kaç TL?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gümüş için 'hayati' eşik.

Gümüş için 'hayati' eşik.

Son dönemdeki fiyat hareketleri incelendiğinde gümüşün 53 ile 60 dolar aralığında şekillenen düşüş kanalı içindeki seyrini sürdürdüğü gözlemleniyor. Teknik göstergelerin önemli bir kısmının fiyatın üzerinde konumlanması, piyasadaki ayı ağırlıklı görünümü destekliyor.

Analistler, gümüş için 53,08 dolar seviyesinin son derece hayati bir eşik olduğuna dikkat çekiyor. Bu kritik destek noktasının kırılması halinde, ons fiyatındaki düşüşün kademeli olarak 50 dolar sınırına kadar devam edebileceği öngörülüyor.

Tepki yükselişi gelir mi?

Tepki yükselişi gelir mi?

Öte yandan gümüş piyasasındaki sert geri çekilme, teknik osilatörlerin aşırı satım bölgesine geçmesine yol açtı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27,52 seviyesine kadar gerilerken, Para Akışı Endeksi (MFI) 17,93 değerini kaydetti.

Fiyatın 53,09 dolarda bulunan alt Bollinger Bandı'na yaklaşmış olması, kısa vadede piyasada dip arayışı veya tepki alımlarının yaşanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak uzmanlar, aşırı satım sinyallerinin tek başına kalıcı bir dönüş ya da yükseliş trendi anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Yüksek işlem hacmiyle desteklenen satışların devam etmesi durumunda, tepki alımlarının sınırlı kalacağı ve gümüş üzerindeki baskının süreceği değerlendiriliyor.

Gümüş kaç TL?

24 Ekim Cumartesi gümüş 86 TL.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın