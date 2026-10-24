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Hissesini Sattı, Sabancı Holding Üstüne 92 Milyon Dolar Verdi: CarrefourSA Devrinde Son Hesap Kapandı

Hissesini Sattı, Sabancı Holding Üstüne 92 Milyon Dolar Verdi: CarrefourSA Devrinde Son Hesap Kapandı

A101
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
24.10.2026 - 11:14
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Sabancı Holding'in CarrefourSA'dan çıkışında son hesap da kapandı. Perakende zincirindeki yüzde 57,12'lik payını A101'in sahibi Yeni Mağazacılık'a devreden holding, kapanış hesaplarının kesinleşmesinin ardından alıcıya 6,47 milyon dolar daha ödedi. Böylece satıcı konumundaki Sabancı'nın alıcıya aktardığı toplam tutar yaklaşık 92 milyon dolara ulaştı.

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Sabancı'nın CarrefourSA için A101'e ödediği para belli oldu.

Sabancı'nın CarrefourSA için A101'e ödediği para belli oldu.

Sabancı Holding, 23 Ekim 2026'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde CarrefourSA paylarının devrine ilişkin kapanış hesaplarının kesinleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre holding, Yeni Mağazacılık AŞ'ye 6 milyon 470 bin 448,10 dolar tutarında ilave ödeme yaptı.

Holding, bildirimde 31 Temmuz tarihli açıklamasını da hatırlattı. O gün kapanış hesapları üzerinde yapılacak çalışmanın ardından alıcıya ödenecek bedelin güncelleneceği belirtilmişti. Yaklaşık üç ay süren hesaplamanın sonunda ortaya çıkan fark da Yeni Mağazacılık'a aktarıldı.

Temmuz sonunda tamamlanan devirde Sabancı'nın hisseleri için satış fiyatı sıfır TL olarak belirlenmiş, holding alıcı tarafa 85 milyon 479 bin 120 dolar ödemişti. Son ödemeyle birlikte toplam tutar 91 milyon 949 bin 568,10 dolara çıktı.

Şirket değeri 325 milyon dolardı, hisselerin nihai değeri ise eksiye düştü.

Şirket değeri 325 milyon dolardı, hisselerin nihai değeri ise eksiye düştü.

Anlaşma 17 Nisan 2026'da imzalanmıştı. Sabancı Holding'in yüzde 57,12'lik payına Carrefour Grubu'nun yüzde 32,16'lık hissesi de eklenince, CarrefourSA'nın toplam yüzde 89,28'i A101'in sahibi Yeni Mağazacılık'a geçti.

İşlemde CarrefourSA için 325 milyon dolarlık şirket değeri esas alındı. Ancak bu rakam, hissedarların cebine girecek satış bedeli anlamına gelmiyordu. Sözleşmeye göre nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve net işletme sermayesi hesaba katılarak belirlenecekti. Sonucun negatif çıkması halinde Sabancı Holding'in alıcıya ödeme yapması da baştan kayıt altına alınmıştı.

Kapanış tarihindeki rakamlar üzerinden yapılan hesaplama, devredilen paylar için eksi bir değer ortaya koydu ve fark sözleşme gereği Yeni Mağazacılık'a ödendi. Satış masasında genellikle parayı alan taraf olan satıcının bu kez alıcıya ödeme yapması, işlemin en çok dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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