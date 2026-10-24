Hissesini Sattı, Sabancı Holding Üstüne 92 Milyon Dolar Verdi: CarrefourSA Devrinde Son Hesap Kapandı
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Sabancı Holding'in CarrefourSA'dan çıkışında son hesap da kapandı. Perakende zincirindeki yüzde 57,12'lik payını A101'in sahibi Yeni Mağazacılık'a devreden holding, kapanış hesaplarının kesinleşmesinin ardından alıcıya 6,47 milyon dolar daha ödedi. Böylece satıcı konumundaki Sabancı'nın alıcıya aktardığı toplam tutar yaklaşık 92 milyon dolara ulaştı.
Sabancı'nın CarrefourSA için A101'e ödediği para belli oldu.
Şirket değeri 325 milyon dolardı, hisselerin nihai değeri ise eksiye düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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