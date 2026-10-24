Hissesini Sattı, Sabancı Holding Üstüne 92 Milyon Dolar Verdi: CarrefourSA Devrinde Son Hesap Kapandı

Anlaşma 17 Nisan 2026'da imzalanmıştı. Sabancı Holding'in yüzde 57,12'lik payına Carrefour Grubu'nun yüzde 32,16'lık hissesi de eklenince, CarrefourSA'nın toplam yüzde 89,28'i A101'in sahibi Yeni Mağazacılık'a geçti.

İşlemde CarrefourSA için 325 milyon dolarlık şirket değeri esas alındı. Ancak bu rakam, hissedarların cebine girecek satış bedeli anlamına gelmiyordu. Sözleşmeye göre nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve net işletme sermayesi hesaba katılarak belirlenecekti. Sonucun negatif çıkması halinde Sabancı Holding'in alıcıya ödeme yapması da baştan kayıt altına alınmıştı.

Kapanış tarihindeki rakamlar üzerinden yapılan hesaplama, devredilen paylar için eksi bir değer ortaya koydu ve fark sözleşme gereği Yeni Mağazacılık'a ödendi. Satış masasında genellikle parayı alan taraf olan satıcının bu kez alıcıya ödeme yapması, işlemin en çok dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Kaynak: Patronlar Dünyası