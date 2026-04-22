Sabancı Holding CEO’su CarrefourSA’yı A101'e Neden Sattıklarını Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.04.2026 - 23:30

Dev market zinciri CarrefourSA’nın A101’e satılması piyasada şok etkisi yarattı. Satış süreci kapsamında hem Sabancı Holding’in yüzde 57,12'lik payları hem de Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16 tüm payları A101 grubuna geçecek. Satışın 325 milyon dolar olduğu ileri sürüldü. Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, CarrefourSA’nın A101’e neden satıldığını açıkladı. 

Bloomberg HT yayınına konuk olan Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, merak edilen satışı konuştu. CarrefourSA'nın A101'e satılması gündem olurken 'Neden satıldı?' soruları merak konusu oldu.

Zaimler, satışın nedenini açıklarken 'Şirketin son dönemki borcundan bahsettiniz ama ondan da bağımsız olarak bu rekabette şirketin pozisyonu, sektörün gittiği yön gibi başka birçok parametre de var bu kararların ardında. Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz' dedi. 

Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

'CarrefourSA, bu sektöre okul olmuş bir grup. Tabii bu rekabetin içinde dönüşebilmek, stratejik önceliklerinizle örtüşmeniz lazım. Sadece birkaç senelik bilançosuna bu kararları vermiyoruz. Geleceğe yönelik projeksiyonlarla beraber de veriyoruz. Dolayısıyla ana amaç portföyü büyütürken oradaki getiriyi de artırmak. Bütün kaynaklarımızı daha getirisi yüksek alanlara yönlendirmek için bu kararları alıyoruz.”

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
right-dark
