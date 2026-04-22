Sabancı Holding CEO’su CarrefourSA’yı A101'e Neden Sattıklarını Açıkladı

Bloomberg HT yayınına konuk olan Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, merak edilen satışı konuştu. CarrefourSA'nın A101'e satılması gündem olurken 'Neden satıldı?' soruları merak konusu oldu.

Zaimler, satışın nedenini açıklarken 'Şirketin son dönemki borcundan bahsettiniz ama ondan da bağımsız olarak bu rekabette şirketin pozisyonu, sektörün gittiği yön gibi başka birçok parametre de var bu kararların ardında. Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz. Biz Türkiye merkezli ama dünyaya entegre olan işlere yoğunlaşıyoruz' dedi.

Zaimler, şu ifadeleri kullandı:

'CarrefourSA, bu sektöre okul olmuş bir grup. Tabii bu rekabetin içinde dönüşebilmek, stratejik önceliklerinizle örtüşmeniz lazım. Sadece birkaç senelik bilançosuna bu kararları vermiyoruz. Geleceğe yönelik projeksiyonlarla beraber de veriyoruz. Dolayısıyla ana amaç portföyü büyütürken oradaki getiriyi de artırmak. Bütün kaynaklarımızı daha getirisi yüksek alanlara yönlendirmek için bu kararları alıyoruz.”