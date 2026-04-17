CarrefourSA Satıldı mı? CarrefourSA Kime Satıldı? CarrefourSA'nın Yeni Sahibi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 23:24

Türkiye perakende sektöründe taşları yerinden oynatan dev bir satın alma haberi gündeme bomba gibi düştü. Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV bünyesindeki CarrefourSA hisselerinin devri için resmi imzalar atıldı. Tüketiciler ve yatırımcılar ise tek bir soruya kilitlendi: CarrefourSA satıldı mı, yeni sahibi kim oldu? CarrefourSA kime satıldı?

CarrefourSA Satıldı mı?

Uzun süredir kulislerde konuşulan devir teslim süreci, 17 Nisan 2026 itibarıyla resmiyete döküldü. Yapılan KAP açıklamasına göre, CarrefourSA’nın yeni sahibi A101 markasını da bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş. oldu.

Bu hamle ile birlikte, Türkiye’nin en yaygın market zincirlerinden biri olan A101’in çatı şirketi, CarrefourSA’nın yönetimini de üstlenmiş oldu.

CarrefourSA Kime Satıldı? 

Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA A101'e satıldı. 

CarrefourSA Yeni Sahibi Kim?

CarrefourSA'nın yeni sahibi A101'i bünyesinde barındıran Yeni Mağazacılık A.Ş.

CarrefourSA Ne Kadara Satıldı? Carrefour Satış Fiyatı

Piyasalarda büyük yankı uyandıran anlaşmanın mali detayları da netleşti. CarrefourSA’nın yüzde 89,28’ine tekabül eden hisseler; 325 milyon dolarlık bir firma değeri üzerinden hesaplanacak bedelle devrediliyor.

Hisse Dağılımı Nasıl Değişti?

Satış süreci, şirketin iki ana ortağının paylarını kapsıyor:

Sabancı Holding: Yüzde 57,12 oranındaki payını devretti.

Carrefour Nederland BV: Yüzde 32,16 oranındaki payını devretti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
