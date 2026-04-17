Dev Satın Alım: CarrefourSA A101'e Satılıyor!

Anlaşma, CarrefourSA’nın 325 milyon dolarlık toplam firma değeri üzerinden hesaplanacak bir bedelle gerçekleştirildi. Satış süreci kapsamında hem Sabancı Holding’in yüzde 57,12'lik payları hem de Carrefour Nederland BV’nin %32,16 tüm payları A101 grubuna geçecek. 17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi ile birlikte Türkiye perakende pazarında en büyük konsolidasyon adımlarından biri atılmış oldu.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolü tamamen Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye geçecek. Yeni sahipler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak 'pay alım teklifi' zorunluluğundan muafiyet talep edeceklerini de duyurdu.