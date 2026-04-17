Dev Satın Alım: CarrefourSA A101'e Satılıyor!
Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA, hisselerini A101'e devrediyor. Perakende sektöründe taşları yerinden oynatacak dev hamle resmileşti. Sabancı Holding ve Fransız Carrefour, CarrefourSA’daki toplamda yüzde 89,28'ine karşılık gelen hisselerini A101’in çatı şirketi Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devrediyor.
Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA A101'e satılıyor. 325 milyon dolarlık dev anlaşma!
Sabancı Holding, A101'in CarrefourSA'yı almasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
