article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dev Satın Alım: CarrefourSA A101'e Satılıyor!

Dev Satın Alım: CarrefourSA A101'e Satılıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 23:11

Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA, hisselerini A101'e devrediyor. Perakende sektöründe taşları yerinden oynatacak dev hamle resmileşti.  Sabancı Holding ve Fransız Carrefour, CarrefourSA’daki  toplamda yüzde 89,28'ine karşılık gelen hisselerini A101’in çatı şirketi Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devrediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA A101'e satılıyor. 325 milyon dolarlık dev anlaşma!

Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA A101'e satılıyor. 325 milyon dolarlık dev anlaşma!

Anlaşma, CarrefourSA’nın 325 milyon dolarlık toplam firma değeri üzerinden hesaplanacak bir bedelle gerçekleştirildi. Satış süreci kapsamında hem Sabancı Holding’in yüzde 57,12'lik payları hem de Carrefour Nederland BV’nin %32,16 tüm payları A101 grubuna geçecek. 17 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi ile birlikte Türkiye perakende pazarında en büyük konsolidasyon adımlarından biri atılmış oldu.

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolü tamamen Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye geçecek. Yeni sahipler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak 'pay alım teklifi' zorunluluğundan muafiyet talep edeceklerini de duyurdu.

Sabancı Holding, A101'in CarrefourSA'yı almasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sabancı Holding, A101'in CarrefourSA'yı almasıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sabancı Holding satışa dair şu açıklamayı yaptı:

'Söz konusu Sözleşme uyarınca, Carrefoursa'nın 325.000.000 ABD Doları olarak belirlenen toplam şirket değeri esas alınarak hesaplanacak nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi tutarları üzerinden yapılacak kapanış düzeltmelerine tabi olacaktır. Kapanış düzeltmeleri sonucunda hesaplanacak nihai hisse değerinin negatif olması halinde, söz konusu negatif farkın ana ortaklara isabet eden kısmının tamamı için Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye ek bir finansal yükümlülük çıkabilecektir.'

Satın alma işleminin tamamlanmasıyla birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolü tamamen Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye geçecek. Yeni sahipler, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak 'pay alım teklifi' zorunluluğundan muafiyet talep edeceklerini de duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın