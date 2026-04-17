Nisan Ayında Kış Şoku! Meteoroloji Turuncu Kodlu "Çok Kuvvetli Yağış" Listesini Yayınladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), nisan ayının ortasında kıştan kalma günler için düğmeye bastı. Yayınlanan son hava tahmin raporuna göre, 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren Türkiye’nin büyük bir bölümünde hava dengeleri tamamen değişiyor. Tam 22 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarılar peş peşe gelirken, sıcaklıkların sert düşüşü kapıda.

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için kötü haber MGM’den geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.