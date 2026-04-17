article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nisan Ayında Kış Şoku! Meteoroloji Turuncu Kodlu "Çok Kuvvetli Yağış" Listesini Yayınladı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 21:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 - 23 Nisan 2026 hava tahmin raporunu açıkladı. 18 Nisan Cumartesi günü için 22 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Kentlerde çok kuvvetli yağış bekleneceğini açıklayan Meteoroloji sıcaklıkların ise 4-6 derece düşeceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji, sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), nisan ayının ortasında kıştan kalma günler için düğmeye bastı. Yayınlanan son hava tahmin raporuna göre, 18 Nisan Cumartesi gününden itibaren Türkiye’nin büyük bir bölümünde hava dengeleri tamamen değişiyor. Tam 22 kent için 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarılar peş peşe gelirken, sıcaklıkların sert düşüşü kapıda.

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için kötü haber MGM’den geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Çok kuvvetli yağış olacak!

Meteoroloji’nin yayınladığı uyarı haritasında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’in doğusu 'riskli bölge' olarak işaretlendi. Cumartesi günü etkisini gösterecek olan yağışların, bazı kentlerde hayatı olumsuz etkileyecek kadar 'çok kuvvetli' olması bekleniyor.

Sarı ve Turuncu kod verilen iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın