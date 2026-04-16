TIME 2026’nın En Etkili 100 İnsanını Açıkladı: Listedeki Tek Türk Kim?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 14:10

TIME dergisi, her yıl merakla beklenen ve küresel çapta büyük yankı uyandıran 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesinin 2026 sayısını kamuoyuyla paylaştı. Listede bilimden sanata siyasetten teknolojiye pek çok isim yer aldı. Listede tek bir Türk isim yer aldı: Fatih Birol... TIME listesinde yer alan Fatih Birol kim?

TIME, 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesini açıkladı. Listede pek çok isim yer aldı. 2026 listesi, jeopolitik dengelerden popüler kültüre kadar dünyanın mevcut panoramasını yansıtıyor. Siyaset dünyasından ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping, Kanada Başbakanı Mark Carney ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler ön plana çıkarken; ruhani lider Papa Leo da listedeki yerini korudu.

Teknoloji dünyasında yapay zeka damgası hissedilirken, Anthropic’in kurucuları Dario ve Daniela Amodei kardeşler listeye hızlı bir giriş yaptı. Sanat ve eğlence dünyasında ise Victoria Beckham, Ethan Hawke ve Kate Hudson bulundu. İranlı yönetmen Cafer Panhani, Ben Stiller ve Benicio Del Toro gibi isimler 'en etkili' figürler arasında gösterildi.

TIME dergisinin Dünyanın En Etkili 100 İnsanı listesinde tek Türk yer aldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, 2026 listesinin 'Liderler' kategorisinde kendine yer buldu. 

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi Direktörü Jason Bordoff, TIME için kaleme aldığı tanıtım yazısında Birol'un küresel krizlerdeki rolüne dikkat çekti. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

'Fatih Birol'u yaklaşık yirmi yıldır meslektaşım ve akıl hocam olarak tanıyorum. Enerjinin yeniden merkez sahneye çıktığı bir dönemde, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) başında onun bulunması dünya için büyük bir şans. Fatih, dünya parçalanırken bile ülkeleri bir arada tutmak için çalıştı ve IEA'nın enerji güvenliği ve iş birliği misyonuna sadık kalmasını sağladı. İran'daki savaş sırasında, kriz anını hafifletmek için stratejik petrol rezervlerinin toplu olarak serbest bırakılmasını koordine etmeye yardımcı oldu. Ayrıca IEA'nın erişimini genişleterek gelişmekte olan ekonomilerle etkileşimini derinleştirdi. Fatih'i diğerlerinden ayıran şey, sadece gerçeklere ve verilere olan bağlılığı değil, aynı zamanda küresel Güney'de kalkınma için bol enerjinin önemini ve iklim değişikliğinde enerjinin rolünün ele alınması gerekliliğini vurgularken yeni zorlukları öngörebilme yeteneğidir. Enerji, refah, güvenlik ve sürdürülebilirliğin kesişme noktasında yer almaktadır. Bu çelişen talepleri yönetmek, güvenilir sesler, liderlik ve jeopolitik gerilimler arasında iş birliği kurma yeteneği gerektirir.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
