TIME 2026’nın En Etkili 100 İnsanını Açıkladı: Listedeki Tek Türk Kim?

TIME, 'Dünyanın En Etkili 100 Kişisi' listesini açıkladı. Listede pek çok isim yer aldı. 2026 listesi, jeopolitik dengelerden popüler kültüre kadar dünyanın mevcut panoramasını yansıtıyor. Siyaset dünyasından ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping, Kanada Başbakanı Mark Carney ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani gibi isimler ön plana çıkarken; ruhani lider Papa Leo da listedeki yerini korudu.

Teknoloji dünyasında yapay zeka damgası hissedilirken, Anthropic’in kurucuları Dario ve Daniela Amodei kardeşler listeye hızlı bir giriş yaptı. Sanat ve eğlence dünyasında ise Victoria Beckham, Ethan Hawke ve Kate Hudson bulundu. İranlı yönetmen Cafer Panhani, Ben Stiller ve Benicio Del Toro gibi isimler 'en etkili' figürler arasında gösterildi.