article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Buzdolabınız Şantiye Gibi Ses Çıkarıyorsa Yandınız

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 13:53

Mutfaklarımızın kalbi olan buzdolapları, gün boyu çeşitli sesler çıkararak aslında çalışma durumu hakkında bize ipuçları veriyor. Bazen duyduğumuz bir 'çatırtı' paniğe yol açsa da, her gürültü arıza anlamına gelmiyor. Uzmanlar, buzdolabı sahiplerini 'iyi' ve 'kötü' sesleri ayırt etmeleri konusunda uyarıyor.

İşte buzdolabı dilinin kısa bir tercümesi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Endişe Etmeyin: Bu Sesler "Cihaz Sağlıklı" Demek

Buzdolabınızdan gelen aşağıdaki sesler, karmaşık sistemlerin görevini başarıyla yerine getirdiğini gösterir:

Uğultu ve Hafif Vızıltı: Kompresörün yiyecekleri soğutmak için çalıştığını gösterir. Modern dolaplarda bu ses eski modellere göre daha sık duyulabilir.

Çatırtı ve Patlama: Kahvaltılık gevrek sesine benzeyen bu gürültü, sıcaklık değişimleri sırasında iç ve dış yüzeylerin genleşip büzülmesinden kaynaklanır; tamamen normaldir.

Akan Su Sesi: Nehir akıyormuş gibi bir ses duyuyorsanız, bu soğutucu akışkanın borularda gezdiğini veya buz çözme (defrost) döngüsünün devrede olduğunu kanıtlar.

Gümleme ve Tıkırtı: Buz yapma makinesinin hazırladığı buzları saklama kabına boşalttığı andır.

Dikkat! Bu Sesler Arıza Sinyali Olabilir

Eğer cihazınızdan gelen sesler artık diğer odalardan duyulacak kadar şiddetliyse veya aşağıdaki tiplere benziyorsa profesyonel yardım almanın vakti gelmiş olabilir:

Kapı Vurma Sesi: Buzdolabının içinden birisi kapıya vuruyormuş gibi sert sesler geliyorsa kompresörde gevşek bir bağlantı veya iç parçalarda bir çarpma olabilir.

Şantiye Gürültüsü ve Tıkırtı: Alttaki tahliye tavasının gevşemiş olabileceğini veya fanların bir cisme çarptığını gösterir.

Gıcırtı ve Sürtünme: Dondurucu kapısını açtığınızda artan bir gıcırtı duyuyorsanız, evaporatör fanı buz kütlesine çarpıyor olabilir. Bu durum yiyeceklerin bozulmasına yol açacak bir soğutma sorununa işaret eder.

Peki Ne Yapmalı?

Uzmanlar, anormal bir ses duyulduğunda öncelikle buzdolabının arkasındaki bobinlerin temizliğini kontrol etmeyi öneriyor. Toz ve kir birikmiş bobinler fanın daha sesli çalışmasına neden olabilir. Ayrıca dondurucu içinde buzlanma ve kırağı olup olmadığını kontrol etmek, sorunu teşhis etmede ilk adımdır.

Unutmayın: Buzdolabınız 'şantiye' gibi ses çıkarmaya başladıysa, vaktinde yapılacak küçük bir müdahale sizi yeni bir cihaz masrafından kurtarabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın