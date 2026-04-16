Bu Şehirde İki Baraj Yüzde 100 Seviyesine Ulaştı Ama Tehlike Geçmedi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 13:18

Başkentte uzun süredir endişe yaratan kuraklık, yerini yağışlı havaya bıraktı. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları, Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını kademeli olarak artırmaya başladı.

Kış aylarında beklenen yağışın düşmemesi nedeniyle kritik seviyelere gerileyen barajlar, bahar yağmurlarıyla nefes aldı.

Ankara'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Kurtboğazı Barajı'nda su seviyesindeki yükseliş gözle görülür hale geldi. ASKİ verilerine göre, özellikle küçük ve orta ölçekli barajlarda doluluk oranları sevindirici rakamlara ulaştı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, iki barajda doluluk oranı %100 seviyesine ulaştı.

İşte Ankara’nın su depolarındaki son durum:

Baraj Adı                  Doluluk Oranı (%)

Kargalı Barajı            %100

Kesikköprü Barajı     %100

Eğrekkaya Barajı       %73

Akyar Barajı               %71

Çubuk 2 Barajı          %66

Kavşakkaya Barajı    %56

Çamlıdere Barajı.      %33

Kurtboğazı Barajı      %33

Peçenek Barajı          %26

Türkşerefli Barajı      %6

Meteoroloji uzmanları, yaşanan artışın olumlu bir gelişme olduğunu ancak tek başına kuraklık riskini ortadan kaldırmadığını vurguluyor.

Özellikle devasa kapasiteye sahip Çamlıdere ve Kurtboğazı gibi barajların hala %33 seviyelerinde olması, tehlikenin geçmediğini gösteriyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
