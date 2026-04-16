Haberler
Yaşam
Bir Ülke Haritadan Siliniyor: Tüm Halk Başka Kıtaya Gidiyor

Bir Ülke Haritadan Siliniyor: Tüm Halk Başka Kıtaya Gidiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:37

İnsanlık, iklim krizinin en acı verici ve somut sonucuyla yüzleşiyor. Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki dokuz adacıktan oluşan mikro devlet Tuvalu, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yok olma eşiğine geldi. Tarihte ilk kez bir devlet, tüm nüfusunu planlı bir şekilde başka bir ülkeye taşıma kararı aldı.

NASA ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, Tuvalu çevresindeki deniz seviyesi son 30 yılda 15 santimetre yükseldi.

Bu hız, küresel ortalamanın tam 1,5 katı. Bilim insanları, 2050 yılına gelindiğinde ülke topraklarının yarısının, 2100 yılında ise yüzde 95’inin tamamen sular altında kalacağını öngörüyor. Deniz seviyesinden sadece 50 santimetre yüksekte olan başkent Funafuti, artık her fırtınada yok olma tehlikesi yaşıyor.

Tuvalu hükümeti, halkını kurtarmak için Kasım 2023’te Avustralya ile tarihi Falepili Birliği Antlaşması’nı imzaladı.

Bu anlaşma, Tuvaluluların kademeli olarak Avustralya’ya göç etmesine ve orada tam haklara sahip olmasına olanak tanıyor.

Başvuru Patlaması: Temmuz 2025 verilerine göre, 11 bin kişilik nüfusun yaklaşık 8 bin 750’si (yüzde 82) göç için şimdiden başvurdu.

Tahliye Süreci: Her yıl 280 Tuvalulu, kura yöntemiyle Avustralya’da eğitim, sağlık ve istihdam haklarına kavuşarak yeni bir hayata başlayacak.

Fiziksel vatanın sulara gömülecek olması, Tuvalu yönetimini sıra dışı bir önleme daha itti.

Ülkenin dili, müziği, gelenekleri ve toplumsal belleği dijital ortama aktarılıyor. Kurulacak olan 'sanal müze' ile Tuvalu, toprakları haritadan silinse bile bir uygarlık olarak dijital dünyada varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
