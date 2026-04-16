Denizlerin Tesla’sı Geliyor: 82 Bin Tonluk Dev Gemi Tamamen Elektrikli Olacak

Denizlerin Tesla’sı Geliyor: 82 Bin Tonluk Dev Gemi Tamamen Elektrikli Olacak

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 09:52

Alman gemi inşa devi Meyer Werft, kruvaziyer sektöründe devrim yaratacak yeni projesini duyurdu. “Project Vision” adı verilen konsept, dünyanın tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli yolcu gemisi olmaya hazırlanıyor. 82 bin tonluk dev cüssesiyle dikkat çeken gemi, deniz turizminde sıfır emisyon dönemini başlatacak.

Geleneksel dev yolcu gemilerinin aksine, ağır yakıt veya doğalgaz yerine tamamen batarya gücüyle hareket edecek olan “Vision”, teknik özellikleriyle göz dolduruyor:

Geleneksel dev yolcu gemilerinin aksine, ağır yakıt veya doğalgaz yerine tamamen batarya gücüyle hareket edecek olan “Vision”, teknik özellikleriyle göz dolduruyor:

Uzunluk: 275 Metre

Ağırlık: 82.000 Brüt Ton

Kapasite: 1.856 Yolcu

Emisyon Hedefi: %95’e varan azalma

Geminin enerji sistemleri, batarya teknolojileri konusunda dünya liderlerinden olan Norveç merkezli Corvus Energy tarafından sağlanacak.

“Vision” konsepti, özellikle Avrupa’daki kruvaziyer rotaları düşünülerek tasarlandı.

“Vision” konsepti, özellikle Avrupa’daki kruvaziyer rotaları düşünülerek tasarlandı.

Gemi, rotası üzerindeki limanlarda bulunan yüksek kapasiteli kıyı elektrik bağlantı noktalarında şarj edilecek. Sektör analizlerine göre, 2030 yılına kadar Avrupa’daki yaklaşık 100 limanın bu teknolojiye uygun altyapıya sahip olması bekleniyor. Atlantik geçişi gibi daha uzun rotalar için ise küçük jeneratörlerle desteklenen hibrit versiyonlar üzerinde çalışılıyor.

Projenin geliştirme lideri Johannes Bade, tamamen elektrikli gemilerin artık sadece küçük tekneler için değil, büyük yolcu gemileri için de rekabetçi bir seçenek olduğunu vurguladı.

Projenin geliştirme lideri Johannes Bade, tamamen elektrikli gemilerin artık sadece küçük tekneler için değil, büyük yolcu gemileri için de rekabetçi bir seçenek olduğunu vurguladı.

Şirket, riskli ve test edilmemiş teknolojiler yerine, kendini kanıtlamış ve ölçeklenebilir bileşenlere odaklandıklarını belirtti. Ağır fuel-oil kullanımı nedeniyle çevreci grupların hedefinde olan kruvaziyer sektörü, bu proje ile derin bir nefes almayı planlıyor. Meyer Werft’in projesi, Norveçli Hurtigruten’in 500 kişilik 'Sea Zero' projesinden çok daha büyük bir ölçeği hedeflemesiyle rakiplerinden ayrılıyor.

Hizmete Giriş Tarihi: Dev geminin tüm test süreçlerini tamamlayarak 2031 yılında ilk seferine çıkması hedefleniyor.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
