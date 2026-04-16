article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ödül 2 Milyon 400 Bin Liraydı: 80 Dakikada 63 Kilodan 70 Kiloya Çıktı

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 08:41

Antalya’nın Alanya ilçesinde geleneksel hale gelen ve dev ödülleriyle iştah kabartan çöp şiş yeme yarışması, bu kez dramatik bir sonla noktalandı. İstanbul’dan büyük ödül için gelen 33 yaşındaki Mustafa Hamkar, 80 dakikalık sürenin sonunda tartıda 7 kilogram almasına rağmen, son 40 çöp şişi bitiremeyince 700 bin TL’lik ödülü kıl payı kaçırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarışma öncesi tartıya çıkan Mustafa Hamkar, 63 kilogram ağırlığındaydı.

Yarışma boyunca sergilediği inanılmaz performansla tam 460 adet çöp şiş, salata, lavaş ve içeceği midesine indiren Hamkar’ın vücudundaki değişim ise görenleri hayrete düşürdü. Yarışmadan elendikten sonra tekrar tartılan Hamkar’ın 70 kilograma çıktığı görüldü. Sadece 80 dakika içerisinde 7 kilogram alan yarışmacı, 'eti çok sevdiğini' belirtse de kapasitesinin sınırlarını zorladı.

Yarışmaya oldukça hızlı başlayan ve 700 bin TL’lik ara hedefe çok yaklaşan Hamkar, bitime 30 dakika kala zorlanmaya başladı.

Toplamda 500 çöp şişlik hedefine sadece 40 adet kala mide bulantısı yaşayan yarışmacı, pes etmek zorunda kaldı.

'Parayı kazanıp tatilimi bir hafta uzatmak için katılmıştım ama maalesef olmadı. Nasip değilmiş. Bir dahaki sefere daha hazırlıklı geleceğim.'

İşletme sahibi Emin Demir, 7 yıldır düzenlenen yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve bugüne kadar 322 kişiye ödül verdiklerini ifade etti.

Yarışmadaki ödül tablosu ise iştah kabartmaya devam ediyor. İşletmenin belirlediği kurallara göre;80 dakikada 600 çöp şiş yemeyi başaranlar 2 milyon 400 bin TL'lik dev ödülün sahibi oluyor.

Tempoyu biraz daha artırıp 75 dakikada 550 adet tüketenlere ise sıfır kilometre bir otomobil ve son model iPhone hediye ediliyor.

Mustafa Hamkar’ın kıl payı kaçırdığı 700 bin TL'lik ödül için ise 70 dakikada 500 çöp şişi mideye indirmek gerekiyor.

İşletmeci Demir, 'Bugüne kadar toplam 32 milyon TL ödül verdik. 21 kişi 700 bin TL’lik ödülü almayı başardı ancak henüz 2 milyon 400 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilen çıkmadı,' diyerek yarışmanın zorluk derecesine dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın