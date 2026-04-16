Ödül 2 Milyon 400 Bin Liraydı: 80 Dakikada 63 Kilodan 70 Kiloya Çıktı
Antalya’nın Alanya ilçesinde geleneksel hale gelen ve dev ödülleriyle iştah kabartan çöp şiş yeme yarışması, bu kez dramatik bir sonla noktalandı. İstanbul’dan büyük ödül için gelen 33 yaşındaki Mustafa Hamkar, 80 dakikalık sürenin sonunda tartıda 7 kilogram almasına rağmen, son 40 çöp şişi bitiremeyince 700 bin TL’lik ödülü kıl payı kaçırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışma öncesi tartıya çıkan Mustafa Hamkar, 63 kilogram ağırlığındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmaya oldukça hızlı başlayan ve 700 bin TL’lik ara hedefe çok yaklaşan Hamkar, bitime 30 dakika kala zorlanmaya başladı.
İşletme sahibi Emin Demir, 7 yıldır düzenlenen yarışmanın büyük ilgi gördüğünü ve bugüne kadar 322 kişiye ödül verdiklerini ifade etti.
Mustafa Hamkar’ın kıl payı kaçırdığı 700 bin TL'lik ödül için ise 70 dakikada 500 çöp şişi mideye indirmek gerekiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın