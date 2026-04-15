Haberler
Yaşam
Pekmez ve Yoğurdu Sakın Karıştırmayın!

Pekmez ve Yoğurdu Sakın Karıştırmayın!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 14:13

Kahvaltı sofralarımızın ayrılmaz ikilisi olarak bilinen pekmez ve yoğurt hakkında ezber bozan gerçekler ortaya çıktı. Tadı damağımızda kalsa da bu karışım, vücudumuz için tam bir fayda tuzağına dönüşebiliyor. 

İşte uzmanların uyarısı ve bu ikilinin bilinmeyen zararları...

Bir yanda demir deposu pekmez, diğer yanda kalsiyum kaynağı yoğurt...

Bir yanda demir deposu pekmez, diğer yanda kalsiyum kaynağı yoğurt...

Bir araya geldiklerinde lezzet şöleni yaratsalar da, biyolojik olarak birbirlerini adeta 'yok ediyorlar'. Uzmanlar uyarıyor: Fayda sağlamak isterken vücudunuzdaki demir emilimini sıfırlıyor olabilirsiniz!

Anadolu mutfağının en yaygın alışkanlıklarından biri olan pekmezi yoğurtla karıştırmak, sanılanın aksine vücuda hiçbir katkı sağlamıyor. Özellikle çocuklara pekmezi sevdirmek ya da tadını yumuşatmak için yapılan bu uygulama, iki değerli besinin de vitamin ve mineral değerini öldürüyor.

Pekmez, özellikle üzüm ve duttan elde edilen yüksek yoğunluklu bir demir kaynağıdır.

Pekmez, özellikle üzüm ve duttan elde edilen yüksek yoğunluklu bir demir kaynağıdır.

Yoğurt ise kemik sağlığı için vazgeçilmez olan kalsiyum bakımından zengindir. Ancak bu iki mineral bir araya geldiğinde tam bir çatışma başlıyor. Kalsiyum, demirin emilimini %40'a kadar azaltarak, vücudun bu minerallerden yararlanmasına engel oluyor. Sonuç olarak, her iki besin de hiçbir işe yaramadan vücuttan atılıyor.

Uzmanlar, bu ikilinin sık tüketilmesinin fayda sağlamak bir yana, vücutta kronik demir eksikliğine (anemi) zemin hazırlayabileceğini belirtiyor. Süt ve süt ürünleri, demir emilimini ciddi oranda baskıladığı için; pekmezden beklenen 'kan yapıcı' etki, yoğurdun içinde kaybolup gidiyor.

Çocuklar ve Kilo Kontrolü Yapanlar Dikkat!

Çocuklar ve Kilo Kontrolü Yapanlar Dikkat!

Genellikle çocuklara takviye gıda olarak verilen pekmezli yoğurt, aslında onların demir ihtiyacını karşılamıyor. Ayrıca pekmezin yüksek şeker oranı ve yoğurdun yapısıyla birleşmesi, kilo kontrolü yapanlar için de gizli bir kalori tuzağı oluşturuyor.

Doğru Tüketim Nasıl Olmalı?

Bu iki süper besinden maksimum verim almak için uzmanların önerisi oldukça net:

Ayrı Ayrı Tüketin: Her iki besini de farklı öğünlerde, saf halleriyle tüketin.

Zaman Tanıyın: Eğer her ikisini de aynı gün tüketecekseniz, aralarında en az 1-2 saat fark bırakın.

C Vitaminiyle Destekleyin: Pekmezin içindeki demirin emilimini artırmak için yoğurt yerine, yanında portakal suyu veya limonlu bir içecek tercih edin.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
