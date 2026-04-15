Sessiz Sandığımız Uzaydan Gelen Şaşırtıcı Sinyaller: Duyunca Şaşıracaksınız

Ses dalgaları, moleküllerin titreşimi yoluyla enerji aktarır. Hava, su veya katı maddeler gibi yoğun ortamlarda ses kolayca yayılırken, uzayın vakumuna yakın ortamında molekül sayısı metreküp başına sadece birkaç atom seviyesinde. NASA'nın açıkladığı veriler, yörünge dışı uzayda molekül yoğunluğunun deniz seviyesindeki havanın trilyonda birinden bile az olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle astronotlar uzayda birbirleriyle konuşmak için radyo frekanslarını kullanır. Ses dalgaları için gerekli moleküler ortam olmadığından, geleneksel anlamda ses yayılması imkansızdır. Ancak uzay tamamen sessiz bir yer değil.