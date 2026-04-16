Dünyanın En Pahalı Kebabı: POS Cihazı Vurgunuyla Bir Şişe 91 Bin TL Ödettiler

İngiltere’den tatile gelen bir kadın turist, seyyar satıcıdan bir adet şiş kebap almak istedi. Satıcı Caio Alencar, turiste fiyatın 15 sterlin (yaklaşık 91 TL) olduğunu söyledi. Ancak POS cihazını manipüle eden Alencar, turist dikkat etmediği sırada rakamın sonuna iki sıfır daha ekleyerek tutarı 1.500 sterline (yaklaşık 91 bin TL) çıkardı.

Sahillerdeki 'kart okuyucu' hilesi sadece kebapla sınırlı kalmadı. Kısa bir süre önce de iki Arjantinli turistin, serinlemek için aldıkları iki bardak içecek karşılığında hesaplarında 60 bin TL’lik bir eksilme gördüğü açıklandı. Bölgede bir çete gibi hareket eden dolandırıcıların, özellikle dil bilmeyen ve ödeme anında terminal ekranını kontrol etmeyen yabancı turistleri hedef aldığı belirlendi.