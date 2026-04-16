Dünyanın En Pahalı Kebabı: POS Cihazı Vurgunuyla Bir Şişe 91 Bin TL Ödettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 11:32

Brezilya’nın dünyaca ünlü Copacabana sahilinde yaşanan akılalmaz dolandırıcılık olayları, hem turistleri hem de yetkilileri ayağa kaldırdı. Rio’ya tatile giden bir İngiliz turist, bir adet şiş kebap için yaklaşık 91 bin TL öderken, iki Arjantinli turist ise iki bardak soğuk içecek için 60 bin TL dolandırıldı.

Olay, Rio’nun lüks otellerinin hemen karşısındaki kumsalda meydana geldi.

İngiltere’den tatile gelen bir kadın turist, seyyar satıcıdan bir adet şiş kebap almak istedi. Satıcı Caio Alencar, turiste fiyatın 15 sterlin (yaklaşık 91 TL) olduğunu söyledi. Ancak POS cihazını manipüle eden Alencar, turist dikkat etmediği sırada rakamın sonuna iki sıfır daha ekleyerek tutarı 1.500 sterline (yaklaşık 91 bin TL) çıkardı.

Sahillerdeki 'kart okuyucu' hilesi sadece kebapla sınırlı kalmadı. Kısa bir süre önce de iki Arjantinli turistin, serinlemek için aldıkları iki bardak içecek karşılığında hesaplarında 60 bin TL’lik bir eksilme gördüğü açıklandı. Bölgede bir çete gibi hareket eden dolandırıcıların, özellikle dil bilmeyen ve ödeme anında terminal ekranını kontrol etmeyen yabancı turistleri hedef aldığı belirlendi.

Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, Copacabana ve Ipanema plajlarındaki bu suç dalgasını durdurmak için operasyon başlattıklarını duyurdu.

Zanlı Caio Alencar ve suç ortağı gözaltına alınırken, polis şefi Alemany plajlardaki denetim eksikliğinin yarattığı 'düzensiz ortamın' bu tarz dolandırıcılıklara zemin hazırladığını vurguladı.

Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, 'Hileli kart okuyucular kullanarak turistleri bin kat fazla borçlandırıyorlar. Plajlardaki bu düzensizliği bitirmek için çalışıyoruz.' dedi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
