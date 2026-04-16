Dünyanın En Pahalı Kebabı: POS Cihazı Vurgunuyla Bir Şişe 91 Bin TL Ödettiler
Brezilya’nın dünyaca ünlü Copacabana sahilinde yaşanan akılalmaz dolandırıcılık olayları, hem turistleri hem de yetkilileri ayağa kaldırdı. Rio’ya tatile giden bir İngiliz turist, bir adet şiş kebap için yaklaşık 91 bin TL öderken, iki Arjantinli turist ise iki bardak soğuk içecek için 60 bin TL dolandırıldı.
Olay, Rio’nun lüks otellerinin hemen karşısındaki kumsalda meydana geldi.
Rio Turizm Polisi Şefi Patricia Alemany, Copacabana ve Ipanema plajlarındaki bu suç dalgasını durdurmak için operasyon başlattıklarını duyurdu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
