article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın Öbür Ucundan Geliyorlar: Bu Lezzet Tam 12 Saatte Pişiyor!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 10:37

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine özgü, coğrafi işaretle tescillenmiş çömlek keşkeği, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da damak tadı rotasına girdi. Pişirilmesi tam 12 saat süren ve özel bir dövme tekniğiyle hazırlanan bu lezzet, Çin’den gelen turistlerin bile gözdesi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Şuhut keşkeğini eşsiz kılan en büyük özellik, hazırlık sürecindeki sabır ve ustalık.

Akşam saatlerinde çömleklere konulan buğday ve et, sönmeye bırakılmış taş fırınlarda 12 saat boyunca yavaş yavaş pişiyor. Sabah fırından çıkarılan keşkek, ustalar tarafından büyük bir titizlikle dövülerek sakız gibi bir kıvama getiriliyor.

İşletme sahibi Sabahattin Akkaya, bu lezzetin sırrını şu sözlerle özetliyor:

'Keşkeğin asıl sırrı, fırından çıktıktan sonra yapılan o zahmetli dövme işleminde ve çömlekte pişmesindedir. Bu tadı başka hiçbir kapta bulamazsınız.'

Şuhut keşkeğinin ünü ülke sınırlarını çoktan aşmış durumda.

Gezi için ilçeye gelen Çinli turist Mr. Ma, tescilli keşkeği tattıktan sonra hayranlığını gizleyemedi. Yöresel lezzeti çok beğendiğini belirten Ma, bu deneyimi herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

17 yıllık keşkek ustası İsmail Aydoğmuş ise geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Doğal ve sabır isteyen bir süreç ama sonuca değiyor" dedi.

Şuhut’ta özellikle sabah kahvaltılarının başrolünde yer alan keşkek, bölge esnafı ve vatandaşlar için bir gelenek haline gelmiş durumda. İlçeye dışarıdan gelen ziyaretçiler, tescilli lezzeti denemeden Şuhut’tan ayrılmıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın