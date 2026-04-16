Süper El Nino Rekorları Altüst Edecek! Yazın İlk Yarısı Fragman, Asıl Rekor Temmuz Sonunda Kırılacak

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 13:31

Bahar ayının ortasında Türkiye soğuk havanın etkisi altındayken yaz için kritik uyarı geldi. Temmuz sonuna dikkat! Uzmanlar yaz için uyarılarını sıralarken Süper El Nino etkisiyle sıcaklık rekorları altüst olmaya hazırlanıyor. Yazın ilk yarısının fragman olacağını dile getiren uzmanlar,  için en zorlu dönemin Eylül ve Ekim ayları olacağı öngörülüyor.

Yağışlar umut verdi ancak; tehlike geçmedi.

Dünya genelinde iklim verileri alarm vermeye devam ederken, 2026 yılının ilk ayları tarihin en sıcak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre; Aralık, Ocak ve Şubat ayları son 30 yılın ortalamalarını geride bırakarak 'en sıcak beşinci' aylar oldu. Mart ayı ise çıtayı daha da yükselterek tarihteki en sıcak dördüncü Mart olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, kış döneminin hem az yağışlı hem de ılıman geçtiğine dikkat çekti. İstanbul özelinde son 15 yıldır kar yağışının istisnai bir durum haline geldiğini belirten Kurnaz, Mart ayındaki yağışların umut verici olduğunu ancak tehlikenin geçmediğini vurguladı:

'Bütün bölgenin, özellikle de çok ciddi bir susuzluk sorunu ve kuraklık yaşayan İran'ın yağış görmüş olması çok güzel bir şey. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında çok da mutlu olmayalım. Çünkü her ne kadar yağışlar çok fazla olmuş olsa da barajların doluluğu henüz tepeye ulaşmış değil. Yani geçtiğimiz bazı senelerle kıyaslandığında barajlarımız daha dolu değil.'

Süper El Nino kapıda: Rekorlar Temmuz sonunda başlıyor!

Prof. Dr. Kurnaz’a göre asıl değişim Temmuz ayının son haftasıyla birlikte yaşanacak. Yazın ilk yarısında sıcaklıkların 'en sıcak 3 yıl' ortalamasında seyretmesi beklenirken, Temmuz sonundan itibaren tablonun rengi değişecek. Bilim dünyasının asıl endişesi ise başlayacak olan El Nino’nun, 'Süper El Nino' evresine evrilme ihtimali.

Eylül-Ekim aylarına dikkat çeken Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yazın ilk yarısında yani yaklaşık temmuzun sonuna kadar sıcaklıkların en yüksek ilk 3 sene arasında seyretmesini bekliyoruz ama ortasını geçtiğimizde sıcaklık rekorları kırmaya başlayacağız. Temmuz sonu itibarıyla bunun olması bekleniyor yani tartışmasız en yüksek sene olması bekleniyor. Niye bunu görüyoruz? El Nino başlıyor.

Şu anda epey bir zamandır konuşulan şey, El Nino'nun başlayıp başlamayacağı değil, başladığı zaman Süper El Nino olup olmayacağı. Gün geçtikçe, başlayacak olan El Nino'nun Süper El Nino olacağı düşüncesi ağır basmaya başlıyor bu da sıcaklıkların Türkiye açısından özellikle eylül-ekim gibi ortalamaların çok çok üstüne çıkacağını gösteriyor. Yazı belki çok ölmeden geçiririz ama eylül-ekim gibi iyiden iyiye yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağız.'

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
