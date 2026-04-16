Süper El Nino Rekorları Altüst Edecek! Yazın İlk Yarısı Fragman, Asıl Rekor Temmuz Sonunda Kırılacak

Dünya genelinde iklim verileri alarm vermeye devam ederken, 2026 yılının ilk ayları tarihin en sıcak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) verilerine göre; Aralık, Ocak ve Şubat ayları son 30 yılın ortalamalarını geride bırakarak 'en sıcak beşinci' aylar oldu. Mart ayı ise çıtayı daha da yükselterek tarihteki en sıcak dördüncü Mart olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, kış döneminin hem az yağışlı hem de ılıman geçtiğine dikkat çekti. İstanbul özelinde son 15 yıldır kar yağışının istisnai bir durum haline geldiğini belirten Kurnaz, Mart ayındaki yağışların umut verici olduğunu ancak tehlikenin geçmediğini vurguladı:

'Bütün bölgenin, özellikle de çok ciddi bir susuzluk sorunu ve kuraklık yaşayan İran'ın yağış görmüş olması çok güzel bir şey. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında çok da mutlu olmayalım. Çünkü her ne kadar yağışlar çok fazla olmuş olsa da barajların doluluğu henüz tepeye ulaşmış değil. Yani geçtiğimiz bazı senelerle kıyaslandığında barajlarımız daha dolu değil.'