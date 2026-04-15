Memurlar İçin Emeklilikte 2036 Tuzağı! Tek Bir Günle Yıllarınız Yanabilir

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi, özellikle memurlar için Ekim 2008 tarihinde köklü bir değişim yaşadı. Bu tarihten sonra göreve başlayan 'yeni nesil memurlar' için emeklilik artık sadece bir çalışma süresi değil, tam anlamıyla bir zamanlama stratejisine dönüştü. Eski sistemin 'Emekli Sandığı' güvencesi yerini 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-c kurallarına bırakırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detaylar netleşti.

İsa Karakaş, köşe yazısında genç memurlar için en çok merak edilen konulardan biri sigortalılık başlangıcını anlattı. Mevzuata göre emeklilik için gerekli olan 'hizmet süresi' saati, ancak 18 yaşın doldurulmasıyla tıkırdamaya başlıyor. 18 yaşından önce ödenen primler çöpe gitmiyor, toplam prim gün sayısına ekleniyor; ancak emeklilik kıdemi için reşit olma şartı aranıyor. Bu kuralın tek istisnası ise bir meslek okulunu bitirip mahkeme kararıyla 'kazai rüşt' (ergin kılınma) alanlar. Onlar için kronometre 18 yaşından önce de dönebiliyor.