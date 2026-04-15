Memurlar İçin Emeklilikte 2036 Tuzağı! Tek Bir Günle Yıllarınız Yanabilir

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 15:41

2008 yılından sonra memuriyete başlayanlar için emeklilik hesabı sil baştan değişti. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş, 9 bin prim gününü tamamlamak yetmiyor; 2036 yılına kadar bu süreyi dolduramayan memurları 65 yaş sınırı beklediğini anlattı. İşte 18 yaş sınırı, 5400 gün formülü ve emeklilik tarihini öne çeken o kritik detaylar...

18 yaş sınırı: Hizmet süresi ne zaman başlar?

Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemi, özellikle memurlar için Ekim 2008 tarihinde köklü bir değişim yaşadı. Bu tarihten sonra göreve başlayan 'yeni nesil memurlar' için emeklilik artık sadece bir çalışma süresi değil, tam anlamıyla bir zamanlama stratejisine dönüştü. Eski sistemin 'Emekli Sandığı' güvencesi yerini 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-c kurallarına bırakırken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik detaylar netleşti.

İsa Karakaş, köşe yazısında genç memurlar için en çok merak edilen konulardan biri sigortalılık başlangıcını anlattı. Mevzuata göre emeklilik için gerekli olan 'hizmet süresi' saati, ancak 18 yaşın doldurulmasıyla tıkırdamaya başlıyor. 18 yaşından önce ödenen primler çöpe gitmiyor, toplam prim gün sayısına ekleniyor; ancak emeklilik kıdemi için reşit olma şartı aranıyor. Bu kuralın tek istisnası ise bir meslek okulunu bitirip mahkeme kararıyla 'kazai rüşt' (ergin kılınma) alanlar. Onlar için kronometre 18 yaşından önce de dönebiliyor.

Emeklilikte 2036 kritik eşiği: Elini çabuk tutan kazanıyor.

Yeni sistemde memurlar için en büyük risk 'erteleme' hastalığı. 9.000 günlük prim maratonunu 2036 yılına kadar tamamlayamayanları zorlu bir süreç bekliyor. Bu tarihten sonra tamamlanan her prim günü, emeklilik yaşının kademeli olarak yükselmesine neden oluyor.

Veriler gösteriyor ki; 2048 yılına gelindiğinde kadın ve erkek memurlar için emeklilik yaşı 65’te eşitlenecek. 'Bugünün işini yarına bırakma' düsturu, memuriyetin bu evresinde doğrudan 'ömürden yıllar kaybetmemek' anlamına geliyor.

Emeklilikte 5400 gün formülü.

Her ne kadar ana hedef 9 bin gün olsa da, sistem bazı durumlarda daha erken ya da farklı şartlarla kapıyı aralıyor. 5 bin 400 prim günü olanlar için yaş haddiyle emeklilik yolu açık. Ancak burada da 2036 sonrası kademeli artışlar devreye giriyor ve yaş sınırı 65’e kadar dayanabiliyor.

TSK mensupları (subay, astsubay, uzman erbaş) gibi özel kanunlara tabi olanlar için disiplin, sicil veya kadrosuzluk nedeniyle ayrılma durumlarında farklı yaş ve prim şartları uygulanıyor. Bu kişilerin maaş ödemeleri, şartlar tamamlanana kadar ilgili kurumlarca karşılanabiliyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, şu sözleri kullandı: 'Emeklilik hayallerinizi 'sonra'ya ertelemeyin; 9.000 günün hesabını bugünden yapın ki, yaşınız 65’e dayandığında yorgunluğunuz ödülünüz olsun. Eğer memuriyette çakılı durmak istemiyorsanız emeklilik planlaması ile farklı statüden daha yüksek emekli maaşının da imkânsız olmadığını hatırlatalım.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
