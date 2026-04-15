Kredi Kartı Sahiplerinin Bilmediği 90 Gün Kuralı

Kredi Kartı Sahiplerinin Bilmediği 90 Gün Kuralı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.04.2026 - 11:18

Kredi kartı borcu olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik '90 gün' eşiği, finansal özgürlüğün önündeki en büyük engel olabilir. BDDK mevzuatına göre bu süreyi aşan borçlar için sadece faiz değil, ağır yaptırımları olan yasal takip süreci başlıyor. İşte borcunu geciktirenlerin adım adım karşılaşacağı süreçler ve bu finansal dar boğazdan çıkış yolları!

Kredi kartında 90 gün kuralı.

Kredi kartında 90 gün kuralı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)  Kredi Kartları Yönetmeliği uyarınca, borcun ödenmediği her gün mali yükü artırırken, 90'ıncı günün dolmasıyla bankalar için 'sabır süresi' sona erer. Sektör uzmanları, bu sürenin borçluya tanınan son çıkış yolu olduğunu vurguluyor. Bankacılık sektörü uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Özkan,  '90 günlük süre, borçluya finansal durumunu düzeltme fırsatı verirken, bankaların da takipteki alacaklarını sistematik bir şekilde yönetmesine imkan tanır' değerlendirmesinde bulundu. 

Gecikme 90 günü bulduğunda bankalar dosyayı hukuk birimlerine devreder. Bu aşamadan itibaren yasal üst sınırlardan temerrüt faizi işletilir, dosyanız icra müdürlüklerine sevk edilir, borç tahsilatı için profesyonel varlık yönetim şirketleri devreye girebilir.

90 günlük sınırı geçtiğiniz anda sicilinize işliyor.

90 günlük sınırı geçtiğiniz anda sicilinize işliyor.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), 90 günlük sınırı geçtiğiniz anda durumu otomatik olarak sicilinize işler. Bu kayıt, sadece bir not değil, gelecekteki tüm finansal hamlelerinizin önünde bir settir. KKB kaydının ise vatandaşa bazı etkileri bulunuyor. KBB kaydıyla yeni kredi veya kredi kartı başvurularınız anında reddedilir. Mevcut kartlarınızın limit artışları durdurulur. Konut veya taşıt kredisi almanız imkansız hale gelir. Bazı sektörlerdeki iş başvurularında 'finansal referans' engeline takılabilirsiniz.

Maliye uzmanı Dr. Ayşe Kılıç, borç kapandıktan sonra bile sicilin hemen düzelmediğine dikkat çekiyor. BDDK kurallarına göre, borcun tamamen ödendiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca bu olumsuz kayıt sistemde kalır. Ancak borç ödendikten sonra yapılacak başvurularla kısmi iyileştirmeler mümkün olabilir.

Kredi kartı borcu yapılandırılmazsa ne olur?

Kredi kartı borcu yapılandırılmazsa ne olur?

Borç yapılandırılmadığı takdirde banka icra dosyası açar, size ödeme emri gönderilir. Bu emre itiraz için sadece 7 gününüz vardır. İtiraz edilmeyen dosya kesinleşir; maaş, banka hesabı veya taşınmazlara haciz konulur. Hacizli mallar satılarak borç tahsil edilir, varsa kalan tutar borçluya iade edilir.

Prof. Dr. Murat Yılmaz 90 gün bir son olmadığını, çözümün hızlanması gereken bir evre olduğunu tanımlıyor. Bu süreçte vade uzatma, faiz indirimi veya yeni bir ödeme planı için bankanızla doğrudan görüşün. İcra aşamasında anlaşma imkanlarını zorlayın. Hatalı borç tutarı veya KKB kaydı varsa mutlaka yasal itiraz haklarınızı kullanın. 75. günden itibaren bankanızın kapısını çalın. Tebligatları mutlaka takip edin. Piyasada 'borç kapatma' vaadiyle yüksek komisyon isteyen veya 'borcu ödemeyin' diyen sahte danışmanlardan uzak durun. Resmi kanallar (BDDK, TBB) dışında hiçbir yapılandırma teklifine itibar etmeyin.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
