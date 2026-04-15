Kredi Kartı Sahiplerinin Bilmediği 90 Gün Kuralı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kredi Kartları Yönetmeliği uyarınca, borcun ödenmediği her gün mali yükü artırırken, 90'ıncı günün dolmasıyla bankalar için 'sabır süresi' sona erer. Sektör uzmanları, bu sürenin borçluya tanınan son çıkış yolu olduğunu vurguluyor. Bankacılık sektörü uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Özkan, '90 günlük süre, borçluya finansal durumunu düzeltme fırsatı verirken, bankaların da takipteki alacaklarını sistematik bir şekilde yönetmesine imkan tanır' değerlendirmesinde bulundu.

Gecikme 90 günü bulduğunda bankalar dosyayı hukuk birimlerine devreder. Bu aşamadan itibaren yasal üst sınırlardan temerrüt faizi işletilir, dosyanız icra müdürlüklerine sevk edilir, borç tahsilatı için profesyonel varlık yönetim şirketleri devreye girebilir.